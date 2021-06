RB Salzburg verpflichtet Nicolas Capaldo

Nicolas Capaldo kommt von den Boca Juniors zu den Roten Bullen Der FC Red Bull Salzburg bekommt Verstärkung aus Argentinien. Der 22-jährige Mittelfeldspieler Nicolas...

Der FC Red Bull Salzburg bekommt Verstärkung aus Argentinien. Der 22-jährige Mittelfeldspieler Nicolas Capaldo Taboas, zuletzt bei den Boca Juniors unter Vertrag, kommt und unterschreibt einen Kontrakt bis 31. Mai 2026.

Nicolas Capaldo kann auf 65 Einsätze für die Boca Juniors zurückblicken und war mit dem Klub 2020 schon argentinischer Meister. Auch für das U23-Team seines Landes spielte er bereits acht Mal. Capaldo ist flexibel einsetzbar, spielt in erster Linie auf der Defensivposition im Mittelfeld, kann aber auch rechts in der Abwehrkette einsetzt werden.

Daten

Geboren: 14. September 1998

Größe: 1,77 m

Letzter Klub: Club Atletico Boca Juniors

Position: Mittelfeld

Statements

Christoph Freund: „Wir haben Nicolas schon einige Zeit im Visier und sind froh, dass wir den Transfer jetzt nach etlichen intensiven Verhandlungsrunden über die Bühne bringen konnten. Mit der Art und Weise, wie er Fußball spielt, passt er sehr gut zu unserem Stil, und ich erwarte mir da keine lange Eingewöhnungsphase. Er kann in der Defensive auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden, wir sehen ihn bei uns aber in erster Linie im Mittelfeld, wo er uns mit seiner Dynamik und seiner aggressiven Spielart sehr guttun wird.“

Nicolas Capaldo: „Ich bin das erste Mal in Europa und finde es sehr aufregend. Es ist für mich ein großer Schritt in eine neue Fußballwelt, auf die ich mich aber schon sehr freue. Ich werde all meine Kraft investieren und alles dafür tun, um mit dem FC Red Bull Salzburg an die Erfolge der letzten Jahre anzuschließen.“