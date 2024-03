RBS-Trainer Struber: „Grunddurchgang mit 3 Punkten abschließen“

Der FC Red Bull Salzburg spielt in der 22. Runde am Samstag ab 17:00 Uhr in Linz Im letzten Spiel des Grunddurchgangs der ADMIRAL...

Der FC Red Bull Salzburg spielt in der 22. Runde am Samstag ab 17:00 Uhr in Linz Im letzten Spiel des Grunddurchgangs der ADMIRAL Bundesliga geht es für den FC Red Bull Salzburg nach Linz, wo am Samstag, den 09. März 2024 um 17:00 Uhr noch das Duell mit dem LASK ansteht. Geleitet wird die Begegnung in der Raiffeisen Arena von Schiedsrichter Christian-Petru Ciochirca. Der FC Red Bull Salzburg i st seit neun Bundesliga-Auswärtsspielen gegen den LASK ungeschlagen (6 Siege, 3 Remis) und verlor nur eines der letzten 18 Auswärtsmatches bei den Linzern.

st seit gegen den LASK ungeschlagen (6 Siege, 3 Remis) und verlor nur eines der letzten 18 Auswärtsmatches bei den Linzern. Zudem steht der Serienmeister aktuell bei 25 Auswärtsbegegnungen ohne Niederlage und hat damit den Bundesliga-Rekord weiter ausgebaut.

aktuell bei und hat damit den Bundesliga-Rekord weiter ausgebaut. Die Salzburger Offensive erzielte neun Tore nach Flanken aus dem Spiel heraus – alleiniger Höchstwert in dieser BL-Saison. Der LASK kassierte erst ein Gegentor nach Flanken aus dem Spiel heraus (wie Salzburg) – kein Team weniger.

erzielte aus dem Spiel heraus – alleiniger Höchstwert in dieser BL-Saison. Der LASK kassierte erst ein Gegentor nach Flanken aus dem Spiel heraus (wie Salzburg) – kein Team weniger. Der FC Red Bull Salzburg blieb in zwölf d er ersten 21 Bundesliga-Spiele ohne Gegentor – seit der Saison 2005/06 nie häufiger zum Vergleichszeitpunkt einer BL-Saison.

blieb in er ersten 21 – seit der Saison 2005/06 nie häufiger zum Vergleichszeitpunkt einer BL-Saison. Der LASK verlor erst im zehnten Heimspiel dieser Spielzeit eine Partie (0:1 in Runde 20 gegen den WAC). Zwei BL-Heimniederlagen in Folge kassierte der LASK zuletzt im Oktober 2022.

Personelles

Nicht einsatzbereit für dieses Match sind Samson Baidoo (Knöchel), Nicolas Capaldo (Knie), Leandro Morgalla (rekonvaleszent), Luka Sucic (Knie) und Andreas Ulmer (Wade). Karim Konate ist aufgrund einer Gelb-Sperre nicht einsatzberechtigt.

Oscar Gloukh steht seit Mittwoch wieder im Mannschaftstraining. Statements

Gerhard Struber über …

… das Duell mit den Linzern:

„Wir wollen den Grunddurchgang unbedingt mit drei Punkten beenden, wissen aber auch, dass es beim LASK keine einfache Aufgabe wird. Wir haben zwar zum Frühjahrsstart im Cup dort gewonnen, haben aber gesehen, wie viel wir für einen Sieg investieren müssen. Das wird am Samstag nicht anders sein.“ Petar Ratkov über …

… das Spiel beim Tabellendritten:

„Unser Ziel ist es, als Tabellenführer in die Meistergruppe zu starten. Dafür wollen wir beim LASK gewinnen und den Abstand auf Sturm möglichst groß halten. Auch wenn die Linzer nicht optimal ins neue Jahr gestartet sind, erwarten wir einen spielstarken und aggressiven Gegner, gegen den wir alles aufbieten müssen.“ Die letzten Bundesliga-Spiele gegen den LASK

21.10.2023 FC Red Bull Salzburg – LASK 0:1

14.05.2023 LASK – FC Red Bull Salzburg 0:1

16.04.2023 FC Red Bull Salzburg – LASK 0:0

12.03.2023 LASK – FC Red Bull Salzburg 0:2

01.10.2022 FC Red Bull Salzburg – LASK 1:1

02.03.2022 LASK – FC Red Bull Salzburg 0:0

03.10.2021 FC Red Bull Salzburg – LASK 3:1

16.05.2021 LASK – FC Red Bull Salzburg 2:5

18.04.2021 FC Red Bull Salzburg – LASK 2:0

20.03.2021 LASK – FC Red Bull Salzburg 0:1

13.12.2020 FC Red Bull Salzburg – LASK 3:1

05.07.2020 LASK – FC Red Bull Salzburg 0:3

14.06.2020 FC Red Bull Salzburg – LASK 3:1

14.02.2020 FC Red Bull Salzburg – LASK 2:3

22.09.2019 LASK – FC Red Bull Salzburg 2:2

12.05.2019 FC Red Bull Salzburg – LASK 2:1

07.04.2019 LASK – FC Red Bull Salzburg 0:2

28.10.2018 LASK – FC Red Bull Salzburg 3:3

29.07.2018 FC Red Bull Salzburg – LASK 3:1

08.04.2018 LASK – FC Red Bull Salzburg 1:0

16.12.2017 FC Red Bull Salzburg – LASK 0:0

14.10.2017 LASK – FC Red Bull Salzburg 1:3

Das könnte dich auch noch interessieren: Die Bundesliga-Trainer als Spieler: Wo kickte Manfred Schmid? Sturm-Fans: „Es kann gerade keinen besseren Gegner geben…" Statistiken zur Saison 2022/23: Burgstaller erreicht den besten xG-Wert Groundhopping: Italiens temperamentvoller Süden (2)