Red Bull Salzburg empfängt das Überraschungsteam

Am Samstag ab 17:00 Uhr in der Red Bull Arena gegen TSV Hartberg Nach dem Ende der letzten Länderspielpause des Jahres erwartet die Roten...

Am Samstag ab 17:00 Uhr in der Red Bull Arena gegen TSV Hartberg

Nach dem Ende der letzten Länderspielpause des Jahres erwartet die Roten Bullen daheim gleich eine anspruchsvolle Aufgabe. Der FC Red Bull Salzburg trifft am kommenden Samstag, den 25. November 2023 ab 17:00 Uhr auf den TSV Egger Glas Hartberg. Die Steirer liegen nach den ersten 14 Runden der ADMIRAL Bundesliga überraschend mit nur fünf Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze an vierter Position. Zudem war das Team von Trainer Markus Schopp auch in der letzten Cup-Runde vor knapp einem Monat ein schwieriger Gegner für das Team von Trainer Gerhard Struber. Das Spiel in der Red Bull Arena wird von Schiedsrichter Alan Kijas geleitet.

Der FC Red Bull Salzburg ist gegen den TSV Hartberg in der Bundesliga ungeschlagen (12 Siege, 1 Unentschieden).

ist gegen den TSV Hartberg in der Bundesliga (12 Siege, 1 Unentschieden). Ulmer, Dedic, Konate & Co. erzielten in dieser Meisterschaft bisher die meisten Tore (29) und kassierten die wenigsten Gegentreffer (8). Weniger als acht Gegentore nach den ersten 14 BL-Spielen waren es bei Salzburg zuvor nur 2006/07 (damals 7).

erzielten in dieser Meisterschaft bisher die (29) und kassierten die (8). Weniger als acht Gegentore nach den ersten 14 BL-Spielen waren es bei Salzburg zuvor nur 2006/07 (damals 7). Den Roten Bullen gelangen sechs Kopfballtreffer – so viele wie keinem anderen Team in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga. Diese sechs Kopfballtore wurden von sechs verschiedenen Spielern erzielt (Ratkov, Pavlovic, Konate, Baidoo, Solet und Dedic).

gelangen – so viele wie keinem anderen Team in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga. Diese sechs Kopfballtore wurden von sechs verschiedenen Spielern erzielt (Ratkov, Pavlovic, Konate, Baidoo, Solet und Dedic). Der FC Red Bull Salzburg gab 21 Schüsse nach hohen Ballgewinnen (Ballgewinne innerhalb von 40 Metern vor dem gegnerischen Tor) ab – so viele wie kein anderes Team in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga.

gab nach hohen Ballgewinnen (Ballgewinne innerhalb von 40 Metern vor dem gegnerischen Tor) ab – so viele wie kein anderes Team in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga. Der TSV Egger Glas Hartberg holte aus den ersten 14 Bundesliga-Spielen 25 Punkte – erstmals so viele (zuvor nie mehr als 21).

holte aus den ersten 14 Bundesliga-Spielen – erstmals so viele (zuvor nie mehr als 21). Dabei verloren die Steirer nur drei ihrer 14 Meisterschaftsbegegnungen – erstmals so wenige.



Personelles

Nicht einsatzbereit für dieses Match sind Fernando (Adduktoren), Dijon Kameri (Gesäßmuskel), Maurits Kjaergaard (Schulter), Sekou Koita (Adduktoren), Bryan Okoh (Oberschenkel), Oumar Solet (Oberschenkel), Aleksa Terzic (Adduktoren), Andreas Ulmer (Knöchel) und Lukas Wallner (Oberschenkel). Samson Baidoo fehlt aufgrund seiner Adduktorenverletzung aus dem Austria Wien-Spiel. Nico Capaldo hat bei diesem Duell eine leichte Gehirnerschütterung davongetragen und fällt ebenso aus. Ob Mads Bidstrup (Erkältung) eingesetzt werden kann, ist noch offen.

Kamil Piatkowski steht mittlerweile wieder im Mannschaftstraining.

Statements

Gerhard Struber über …

… das Duell mit Hartberg:

„Dass die Hartberger es richtig ordentlich machen, ist ja nichts ganz Neues. Sie spielen in den letzten Wochen und Monaten richtig gut, und es ist nicht überraschend, dass sie in der Tabelle sehr weit oben stehen. Das Cup-Duell vor rund vier Wochen ist unter einem ganz anderen Stern gestanden, es war ja ein Knock-out-Match. Am Ende hat man aber da trotzdem die Tugenden gesehen, die Hartberg gut beschreiben und die wir auch am Samstag erwarten. Das heißt, wir brauchen einen richtig guten Matchtag, bei dem wir gemeinsam noch mehr unseren Stil in die Waagschale werfen. Das wollen wir am Samstag einmal mehr unter Beweis stellen.

Wir haben Respekt vor Hartberg und allem, was sie geleistet haben. Aber wir sind der FC Red Bull Salzburg und wollen sie mit unserer typischen Identität vor Probleme stellen. Wir wollen trotz der vielen Ausfälle sehr klar und überzeugt bei uns selbst sein und konzentrieren uns sehr stark auf uns selbst, wollen sie mit den verfügbaren Möglichkeiten in die Knie zwingen.“

Roko Simic über …

… das Spiel gegen die starken Steirer:

„Hartberg macht es in der laufenden Saison richtig gut, sie stehen nicht zufällig so weit oben in der Tabelle. Wir müssen uns auf einen frechen Gegner einstellen, der mit viel Selbstvertrauen antreten wird. Unser Ziel muss es sein, ihnen unseren Stil aufzuzwingen, für Druck zu sorgen und letztlich auch die notwendigen Tore zu erzielen. Wir wollen unbedingt wieder drei Punkte holen.“

Die letzten Bundesliga-Spiele gegen den TSV Hartberg

20.08.2023 TSV Hartberg – FC Red Bull Salzburg 1:5 (1:1)

29.10.2022 FC Red Bull Salzburg – TSV Hartberg 1:0 (0:0)

06.08.2022 TSV Hartberg – FC Red Bull Salzburg 0:2 (0:0)

04.12.2022 FC Red Bull Salzburg – TSV Hartberg 2:1 (0:1)

28.08.2021 TSV Hartberg – FC Red Bull Salzburg 0:1 (0:1)

30.01.2021 TSV Hartberg – FC Red Bull Salzburg 0:3 (0:2)

04.10.2020 FC Red Bull Salzburg – TSV Hartberg 7:1 (2:0)

28.06.2020 FC Red Bull Salzburg – TSV Hartberg 3:0 (1:0)

07.06.2020 TSV Hartberg – FC Red Bull Salzburg 0:6 (0:4)

14.12.2019 TSV Hartberg – FC Red Bull Salzburg 2:2 (1:1)

14.09.2019 FC Red Bull Salzburg – TSV Hartberg 7:2 (2:1)

24.11.2018 TSV Hartberg – FC Red Bull Salzburg 0:4 (0:0)

18.08.2018 FC Red Bull Salzburg – TSV Hartberg 2:0 (0:0)

Pressemeldung RB Salzburg