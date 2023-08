Roland Schmid kehrt als Sponsor zu Rapid zurück

Pünktlich zum ersten Heimspiel der Bundesliga-Saison 2023/24 darf sich der SK Rapid über einen neuen Teampartner freuen. Mit Unternehmer Roland Schmid, Owner und CEO...

Pünktlich zum ersten Heimspiel der Bundesliga-Saison 2023/24 darf sich der SK Rapid über einen neuen Teampartner freuen. Mit Unternehmer Roland Schmid, Owner und CEO von IMMOunited und seiner RS Group, feiert ein – im besten Sinne des Wortes – alter Bekannter seine Rückkehr in den Kreis der grün-weißen Partnerfamilie.

Geschäftsführer SK Rapid, Steffen Hofmann, zur Teampartnerschaft:

„Ich kenne Roland Schmid sowie IMMOunited seit Jahren und schätze ihn seit jeher als eingefleischten Rapidler. Umso schöner ist es nun, dass wir ihn als erfolgreichen Unternehmer, der Rapid im Herzen trägt, wieder in unserem Team der grün-weißen Partner und Sponsoren begrüßen dürfen!“

Geschäftsführer Wirtschaft des SK Rapid, Marcus Knipping, ergänzt:

„Roland Schmid ist einer der ersten Unternehmer, mit dem ich Gespräche hinsichtlich einer Partnerschaft führen durfte. Dass diese binnen kurzer Zeit erfolgreich abgeschlossen werden konnten, ist selbstverständlich umso erfreulicher. Im Namen des SK Rapid freue ich mich auf den Beginn einer langfristigen Partnerschaft, die wir im Idealfall zukünftig noch ausbauen können. Im Laufe unserer Gespräche lernte ich die Handschlagqualität von Roland Schmid sehr zu schätzen und freue mich auf die künftige Zusammenarbeit.“

„Die allgemeinen Rahmenbedingungen haben sich zuletzt wesentlich geändert, am grün-weißen Fan-Herz hat es bei mir ohnehin nie gemangelt. Die Gespräche mit Klubpräsident Alexander Wrabetz, Vizepräsidentin Edeltraud Hanappi-Egger sowie der neuen Geschäftsführung um Steffen Hofmann und Marcus Knipping waren vom Start weg von Konstruktivität und Vertrauen geprägt. IMMOunited ist als Marktführer in der Bereitstellung von Grundbuchdaten und Informationen zu Immobilien-Transaktionen ein starker Partner für den SK Rapid“, meint Roland Schmid.

Sportsponsoring ist für den Immobilien- und (Grundbuch-) Datamining-Experten nicht nur Herzensangelegenheit, sondern auch ein effektives Mittel, um seine KundInnen emotional an IMMOunited zu binden bzw. sein berufliches Netzwerk weiter auszubauen. „Sport im Allgemeinen und der Fußball im Speziellen ist eine Schule fürs Leben“, bekräftigt Roland Schmid. „Sport fördert die Gesundheit, das Wohlbefinden, aber auch die Persönlichkeitsentwicklung und das soziale Zusammenleben. Im Teamsport lernen wir vieles, was auch im Geschäftsleben zählt: Das richtige Team zu finden, gemeinsam auf ein Ziel hinzuarbeiten, die eigenen Stärken und Schwächen zu erkennen, zu gewinnen, aber auch zu verlieren. Nationale wie internationale Erfolge setzen außergewöhnliche Leistungen und ein entsprechendes Durchhaltevermögen voraus. Im Sport wie auch in der Wirtschaft ist es wichtig, sich immer wieder neu zu motivieren und Misserfolge schnellstmöglich zu verarbeiten. Es ist kein Zufall, dass wir uns bei vielen Klubs in unterschiedlichen Sportarten – von First Vienna FC 1894 (Admiral 2. Liga) über die Vienna Capitals (Eishockey) und die BK IMMOunited Dukes (Basketball) bis hin zur Tennis-Bundesliga – engagieren.“

Die IMMOunited-VIP-Lounge im Allianz Stadion soll sich ab sofort wieder als Szene-Treff für Persönlichkeiten aus Sport, Kultur, Politik und Wirtschaft etablieren. Dazu wird es die IMMOunited-Fanbank am Spielfeldrand, in unmittelbarer Nähe der Spielerbänke, geben. Roland Schmid: „Solcherart können wir unseren Gästen eine ganz exklusives Match-Erlebnis anbieten. Plätze, die man so nicht kaufen kann.“

Über IMMOunited

Die IMMOunited GmbH ist Marktführer in der Bereitstellung von Grundbuchdaten und Informationen zu Immobilien-Transaktionen in ganz Österreich. Des Weiteren erhalten AnwenderInnen Zugang zu den Bundesdatenbanken Grundbuch (z. B. für einen vollständigen Grundbuchauszug), Firmenbuch, Melde- und Gewerberegister. Seit 2007 verschafft das Unternehmen mit Sitz in Wien durch innovative Produktlösungen Wettbewerbsvorteile im Immobilienbereich und fördert damit die Transparenz am heimischen Immobilienmarkt. Ein Team von 90 MitarbeiterInnen arbeitet in enger Abstimmung mit über 10.000 AnwenderInnen am kontinuierlichen Ausbau der IMMOunited-Produktwelt. IMMOunited setzt in der Vermarktung seit 2012 auch auf Sportsponsoring. Der Beginn erfolgte vor über 10 Jahren mit Bandenwerbung im damaligen Hanappi-Stadion. Mittlerweile ist der Branchen-Primus bei zahlreichen Vereinen in unterschiedlichsten Sportarten aktiv (Auswahl): Österreichischer Fußball-Bund, SK Rapid, First Vienna FC 1894, FC Klosterneuburg, BK IMMOunited Dukes Klosterneuburg (Basketball), Vienna Capitals (Eishockey) und Tennis-Bundesliga.