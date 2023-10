SCR Altach vermeldet Rekordumsatz

Der SCR Altach kann auch heuer mit einem positivem Jahresergebnis aufhorchen lassen: Abzüglich aller Steuern und Abgaben erzielt der Sportclub einen Jahresgewinn von über 360.000€. Der Umsatz übersteigt dabei das allererste Mal die 11-Millionen-Euro Grenze.

Nach wie vor steht der SCR Altach auf gesunden finanziellen Beinen, wie das gerade eben präsentierte Jahresergebnis beweist. Der Verein möchte allen einen Dank aussprechen, welche zu diesem Ergebnis beigetragen haben, insbesondere bedankt sich der SCRA bei allen Partnern, Mitarbeitern, Mitgliedern und Fans.

Ergebnis Vereinsjahr 2022/23:

Umsatz: 11.021.329,10 €

Jahresüberschuss nach Steuern: 367.964,37 €

Eigenkapital zum 30.06.2023: 3.091.971,28 €

Im Anschluss stellte sich das Präsidium der Wiederwahl und bekam dabei das Vertrauen der Generalversammlung ausgesprochen: Sowohl die beiden präsidialen Ämter bekleidet durch Peter Pfanner und Werner Gunz sowie Obmann und dessen Stellvertreter Harald Oberdorfer und Christoph Begle wurden bestätigt.

Peter Pfanner, Präsident:

„Nach zwei Jahren, welche vom Kampf um die Klasse geprägt waren, bin ich froh, dass der Verein nun in ruhigere Fahrwasser gleitet. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen bedanken, welche diese Zeit mit uns durchstanden haben und nun in eine positive Zukunft blicken können. Dass man sowohl sportlich als auch finanziell erfolgreich sein kann, beweisen die aktuellen Ergebnisse auf und neben dem Platz. Gemeinsam zieht der SCR Altach weiterhin an einem Strang.“