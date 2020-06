Spielerbewertungen Austria- St. Pölten: Robert Ljubicic bärenstark

In der 30. Runde der österreichischen Bundesliga feierte der SKN St. Pölten einen 5:2 Auswärtssieg gegen die Austria. Im Folgenden sollen die Spieler der...

In der 30. Runde der österreichischen Bundesliga feierte der SKN St. Pölten einen 5:2 Auswärtssieg gegen die Austria. Im Folgenden sollen die Spieler der beiden Mannschaften näher betrachtet werden.

Notenschlüssel:

1= sehr schwach

10 = sehr stark

FK Austria Wien

Patrick Pentz 4

Wenn man fünf Gegentore kassiert, kann man natürlich nicht davon sprechen, einen guten Arbeitstag erwischt zu haben. Zwar war der Torhüter an den meisten schuldlos, doch beim zwischenzeitlichen 2:2 wischte er ins Leere und hätte den Gegentreffer wohl verhindern können. Sonst wehrte er nur zwei Torschüsse ab, was auch mager war.

Florian Klein 3

Eine der schwächeren Leistungen des routinierten Rechtsverteidigers in dieser Saison, der in der Defensive große Schwierigkeiten mit Gegenspieler Schulz hatte, jedoch auch von seinen Mannschaftskollegen oftmals in Stich gelassen wurde. Auch in der Offensive war er nicht so präsent wie zuletzt und schlichen sich einige ungenaue Zuspiele bei ihm ein.

Erik Palmer-Brown 3

In der letzten Zeit schlau aus der Leihgabe von Manchester City zu werden, fällt zunehmend schwer. Immer wieder deutet er zwar sein Potenzial an und hat auch gute Aktionen im Spiel, was speziell in der Anfangsphase der Fall war. Mit Fortdauer allerdings agiert er zunehmend unkonzentriert und oftmals lethargisch, schätzte Situationen falsch oder zu langsam ein und scheint geistig einfach nicht auf der Höhe zu sein. In der Form ist er kein Gewinn für die Mannschaft.

Alexandar Borkovic 6

In Anbetracht der Umstände rund um ihn herum, war seine Leistung durchaus mehr als in Ordnung. In der Defensive bereinigte er einige Situationen und kam so nicht nur auf die beste Zweikampfquote seines Teams (80 Prozent), sondern sammelte auch noch fünf Ballsicherungen, vier abgefangene Bälle, drei klärende Aktionen und zwei abgeblockte Schüsse. Auch mit dem Ball am Fuß hatte er seine guten Momente, weshalb er auf die beste Passquote auf dem Feld kam (94 Prozent) und auch mit einem schönen Schlüsselpass auf Monschein aus der Abwehr heraus auffällig wurde.

Stephan Zwierschitz 3

Auch er baute im Vergleich zu den letzten Wochen merklich ab und hatte in der Defensive Probleme, was allerdings auch mit den schwierigen Umständen zusammenhing, weshalb auch seine Zweikampfquote negativ ausfiel. Auch in der Offensive war seine Ausbeute eher mager und dadurch seine Leistung generell unterdurchschnittlich zu bewerten.

James Jeggo 5

Eine der schwersten Aufgaben hatte der Sechser in diesem Spiel zu verrichten, denn er bildete in der Defensive quasi alleine das Mittelfeld und musste konstant in Unterzahl agieren. Er wehrte sich im Rahmen der Möglichkeiten und kam da auf sechs Ballsicherungen und je vier abgefangenen Bälle und erfolgreichen Tacklings, sah aber auch in einigen Situationen weniger gut aus. Mit dem Ball hatte er viele gute Momente im Passpiel und fiel mit schönen und sauberen Vertikalbällen auf, weshalb er auch auf eine Passquote von knapp 92 Prozent kam.

Alexander Grünwald 2

Eine merkwürdige Vorstellung des Kapitäns der Austria, der eigentlich recht ordentlich in das Spiel hineinfand und einige gute Aktionen hatte, aber mit Fortdauer immer mehr untertauchte und letztendlich unsichtbar war. Das beweisen auch seine Ballkontakte, denn in 70 Minuten sammelte er nur ganze 30 Stück, was für seine Verhältnisse sehr mager ist. Gegen den Ball war er ebenso unsichtbar und verpasste es für eine passende Absicherung zu sorgen, da er öfter im Nirvana anzutreffen war.

Manprit Sarkaria 6

Der Kreativspieler der Violetten hatte in diesem Spiel immer wieder gute Momente und bereitete dem Gegner in der Offensive wohl die größten Schwierigkeiten, da er immer wieder mit seinem starken linken Fuß ins Zentrum zog und dort für Wirbel sorgte. So auch im Vorfeld des 1:0, wo er dies treffend demonstrierte und die Führung einleitete. Daher verwundert es auch nicht, dass er die meisten Dribblings in diesem Spiel gewann (3) und einen gefährlichen Schuss aufs Tor abfeuerte.

Dominik Prokop 4

Zunächst muss man sagen, dass er augenscheinlich sehr motiviert war und sich leidenschaftlich in alle Duelle schmiss und dadurch auch eine Mehrheit seiner Zweikämpfe für sich entschied. Er hatte auch in der Offensive ein paar gute Aktionen, wo er schöne Pässe anbrachte und Dynamik hineinbrachte. Dennoch waren seine Probleme gegen den Ball recht groß bei der Positionierung und taten der Balance der Mannschaft weh, weshalb seine Performance nicht Fisch, nicht Fleisch war.

Benedikt Pichler 5

War mit seiner Physis für den Gegner sehr unangenehm und löste dadurch einige Situationen am Flügel ansprechend, weshalb er auch letztlich auf eine positive Zweikampfbilanz kam, was für einen Offensivspieler nicht selbstverständlich ist. Allerdings häuften sich in diesem Spiel auch technische Fehler bei ihm und verlor er viele Bälle leichtfertig bzw. agierte da nicht wirklich sauber, weshalb viele Bälle auch nicht bei den Mitspielern ankamen. Dafür konnte er sich erneut in die Torschützenliste eintragen und behielt alleine vor dem Tor die Ruhe.

Christoph Monschein 5

Das seine Durststrecke unter der Woche endete, merkte man dem Stürmer in diesem Spiel durchaus an, denn er agierte wesentlich selbstbewusster und aktiver, war dadurch speziell in der Anfangsphase gut in das Spiel seiner Mannschaft involviert und gab ihr mit seinen Ablagen einen Mehrwert. Er belohnte sich auch mit einem Treffer nach einem schönen Heber und gab auch die meisten Schüsse seines Teams ab (3). Allerdings übertrieb er es mit Fortdauer der Partie mit den Dribblings und agierte viel zu Ballverliebt, wodurch er laufend hängen blieb und Ballverluste erlitt.

Patrick Wimmer 0

Zu kurz eingesetzt.

Maximilian Sax 0

Zu kurz eingesetzt.

Bright Edomwonyi 0

Zu kurz eingesetzt.

Vesel Demaku 0

Zu kurz eingesetzt.

Michael Madl 0

Zu kurz eingesetzt.



SKN St. Pölten

Christoph Riegler 5

Der Kapitän der Wölfe bekam in dieser Partie insgesamt recht wenig zu tun und wehrte daher nur drei Torschüsse ab, wobei er bei den Gegentreffern schuldlos war.

Martin Rasner 4

Recht unauffällige Partie des nominellen Mittelfeldspielers, der aufgrund des Ausfalls von Ingolitsch auf der rechten Seite aushelfen musste. Er spulte brav seine Kilometer ab und schaltete sich in die Offensive mit ein, auch wenn er eher auf Sicherheit bedacht war. Gegen den Ball hatte er seine guten und schlechten Momente und lieferte sich einen intensiven Kampf gegen seinen Gegenspieler.

Christoph Klarer 7

Eine erneut sehr reife und abgeklärte Vorstellung der Leihgabe des FC Southampton, denn der Innenverteidiger räumte in der Defensive vieles mustergültig ab und kam dadurch nicht nur auf die beste Zweikampfquote auf dem Feld (83 Prozent), sondern sammelte darüber hinaus auch noch je fünf abgefangene Bälle und Ballsicherungen, vier klärende Aktionen und zwei erfolgreiche Tacklings. Auch mit dem Ball am Fuß hatte er in der Spieleröffnung seine guten Momente, traute sich auch den Gegner anzudribbeln und vor allem seine Spielverlagerungen waren meist punktgenau.

Luan 3

Eine eher schwache Vorstellung des Abwehrchefs der Niederösterreicher, der die meiste Zeit große Probleme in der Defensive gegen den gegnerischen Stürmer hatte und daher auch keinen einzigen Zweikampf in diesem Spiel gewann. Seine sonstigen Werte fielen in der Defensive ebenfalls mager aus und auch da hinterließ er kaum einen Eindruck. Genauso auch mit dem Ball am Fuß, wo er nicht so dominant wie noch im Hinspiel agierte.

Ahmet Muhamedbegovic 2

Auch er agierte in der Defensive nicht wirklich sattelfest und blieb zu oft nur zweiter Sieger in den Duellen, weshalb er eine klar negative Zweikampfbilanz aufwies und auch in seinen sonstigen Statistiken kaum positive Werte verzeichnete.

Kofi Schulz 8

Ähnlich wie bereits im Hinspiel, war der Linksverteidiger auch in diesem Spiel einer der Aktivposten seines Teams und übte über seine Seite viel Druck aus mit seiner Dynamik und Vorstößen. Dabei war er auch rundum des Strafraums gefährlich, was seine drei Schlüsselpässe beweisen, von denen zwei zu direkten Treffern führten. Vor allem bei seiner ersten Torvorlage bewies er viel Ballgefühl und lupfte das Spielgerät perfekt in den Lauf des Mitspielers. Auch gegen den Ball war er recht stabil, wies eine ausgeglichene Zweikampfbilanz auf und noch dazu sechs Ballsicherungen und vier klärende Aktionen.

Michael Ambichl 3

War zwar recht gut in das Spiel seiner Mannschaft involviert und sammelte einige Ballkontakte, aber entscheidende Sachen kamen dabei meist nicht heraus und vor allem seine Genauigkeit bei langen Bällen ließ zu wünschen übrig, weshalb ihm einige Seitenwechsel misslangen. Gegen den Ball hatte auch er mit Problemen zu kämpfen und trug kaum etwas zur Stabilität bei, weshalb er auch vermutlich vom Feld musste.

Robert Ljubicic 9

Die Austria scheint dem zentralen Mittelfeldspieler einfach zu liegen, denn wie im Hinspiel war der Akteur einer der auffälligsten Figuren seiner Mannschaft und zeigte das Potenzial, welches in ihm steckt. Unaufhörlich trieb er aus dem Mittelfeld heraus das Spiel seiner Mannschaft an und lieferte eine immense Laufleistung ab, wodurch er quasi überall auf dem Feld anzutreffen war. Vor allem aber seine nachstoßenden Bewegungen taten dem Gegner weh, weshalb er auch einen Treffer erzielen konnte und in weiterer Folge auch noch zwei Torvorlagen beisteuerte. Daher überrascht auch nicht seine starke Passquote von 88 Prozent, die die beste seines Teams war.

Nicolas Meister 5

Ein zum Teil unglücklicheres Spiel als der Mittelfeldspieler, kann man kaum abliefern, denn er leistete jeweils ungewollt die beiden Vorlagen zu den Gegentreffern seines Teams und brachte damit sein Team ins Hintertreffen. Mit Verlauf der Partie schüttelte er jedoch diese Negativerlebnisse ab und steigerte sich, hatte dann auch einige gute Aktionen und war speziell im Umschaltspiel eine ständige Gefahr mit seiner Geschwindigkeit.

Corey Burke 2

Einen ganz schwachen Tag erwischte der bullige Angreifer, denn obwohl er mit viel Einsatz zur Sache ging und mit Abstand die meisten Zweikämpfe führte (19), konnte er sich kaum gegen seine Gegenspieler durchsetzen und blieb konstant hängen und sah in vielen Situationen nicht gut aus. Doch nicht nur das, seine Passquote von 35 Prozent war unterirdisch und als er die Möglichkeiten bekam einen Treffer zu erzielen, scheiterte er in beiden Fällen und ließ damit gute Chancen aus.

Daniel Schütz 7

Auch der Flügelspieler gehörte an diesem Nachmittag zu den Aktivposten seines Teams und fiel vor allem mit seinen guten Bewegungen auf, mit denen er die Räume und die Schnittstellen beim Gegner treffend attackierte. Dementsprechend gefährlich wurde er oftmals in der Offensive und leistete nicht nur drei Schlüsselpässe, sondern lieferte auch noch einen Treffer und eine Vorlage.

George Davies 6

31 Minuten Spielzeit, vier Ballberührungen, zwei Tore. Effizienter als der Flügelspieler kann man nicht agieren und damit holte er aus wenig das Maximum heraus und schoss seine Mannschaft de facto zum Erfolg.

Daniel Drescher 0

Zu kurz eingesetzt.

Alan 0

Setzte nach seiner Einwechslung den Schlusspunkt in dieser Partie und erzielte das 5:2.

Christoph Messerer 0

Zu kurz eingesetzt.

Issiaka Ouedraogo 0

Zu kurz eingesetzt.