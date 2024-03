Statistiken zum Grunddurchgang 2023/24: Rapid schießt am öftesten aufs Tor

Länderspielpause nutzen, um uns einige interessante Statistiken zum Grunddurchgang anzuschauen. Wir blicken auf die ersten 22 Runden der österreichischen Bundesliga und lassen den ersten...

Länderspielpause nutzen, um uns einige interessante Statistiken zum Grunddurchgang anzuschauen. Wir blicken auf die ersten 22 Runden der österreichischen Bundesliga und lassen den ersten Spieltag nach der Teilung der Tabelle in die Meister- und Qualifikationsgruppe außen vor. Heute blicken wir auf einige interessante Schussstatistiken. Alle Daten und Grafiken stammen von Wyscout S.p.a.

Heute sehen wir uns an welche Mannschaften am öftesten auf das gegnerische Tor schossen. Dabei blicken wir nicht nur auf die Anzahl der Schüsse, sondern können auch die Qualität der Schussversuche bewerten, da wir auch die durchschnittliche Entfernung der Schüsse und den jeweiligen durchschnittlichen xG-Wert vorliegen haben.

Im Schnitt schossen die Bundesligisten in den ersten 22 Runden 10.02 Mal auf das gegnerische Tor und die mittlere Schussdistanz betrug 18 Meter. Im Schnitt hatte ein Schuss laut dem xG-Modell eine Erfolgschance von durchschnittlich 12% auch im Tor zu landen.

Auf Platz 1 steht der SK Rapid, der in dieser Saison mit 13.29 die meisten Schussversuche abgab und mit einer durchschnittlichen Entfernung von 16.96 ebenfalls einen guten Wert aufweist. Im Schnitt kommen die Hütteldorfer pro Schuss auf einen xG-Wert von 0.14, den keine andere Mannschaft in der Bundesliga erreicht. Die Hütteldorfer schießen nicht nur oft aufs Tor, sondern auch aus aussichtsreichen Positionen. Sie kommen auch auf den höchsten xG-Wert in der Offensive (45.25), erzielten aber nur 38 Tore, sodass sie doch deutlich unter der Erwartung fungieren.

Der SCR Altach weist eine durchschnittliche Schussdistanz von 16.47 Metern auf und liegt damit vor dem LASK und dem SK Rapid auf Platz 1. Dass die Altacher und der LASK im Schnitt aber einen geringeren xG-Wert als der SK Rapid aufweisen, wird in erster Linie am Winkel der Schüsse liegen, die weniger zentral als bei den Hütteldorfern ausfallen.

Das Schlusslicht bildet Austria Lustenau, das nur 6.13 Schüsse pro Spiel aus einer durchschnittlichen Entfernung von 21.56 Metern abgab, was einen xG-Wert von 0.09% pro Schuss ergibt. Die Vorarlberger liegen damit in allen Kategorien auf dem letzten Tabellenplatz.

Zum Abschluss noch ein Vergleich zwischen den geschossenen Toren und den offensiven xG-Werten. Morgen werden wir uns ansehen welche Mannschaften die meisten Schüsse auf das eigene Tor erhielten, wobei wir abermals die durchschnittliche Entfernung und die xG-Werte parat haben.