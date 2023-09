Statistiken zur Länderspielpause: SK Rapid weist den höchsten xG-Wert auf

Auch wenn in der österreichischen Bundesliga bislang erst sechs Runden gespielt sind, wollen wir uns die Zeit während der Länderspielpause mit einigen Statistiken ansehen,...

Auch wenn in der österreichischen Bundesliga bislang erst sechs Runden gespielt sind, wollen wir uns die Zeit während der Länderspielpause mit einigen Statistiken ansehen, die wir euch in Form von einigen kompakten Artikeln präsentieren. Nachdem wir uns gestern die Expected-Point-Tabelle ansahen, wollen wir heute schauen wie sich die xG-Werte und realen Tore der Teams auf die beiden Halbzeiten verteilen, wobei wir dank unserem Datenanbieter sogar eine Aufteilung nach 15 Minuten haben. Alle Grafiken stammen von Wyscout S.p.a. und lassen sich per Klick vergrößern.

Zunächst präsentieren wir euch eine Grafik, die besonders in optischer Hinsicht gut erkennen lässt, wann welche Mannschaften ihre Tore erzielen:

Man erkennt auf den ersten Blick gut, dass die meisten Mannschaften in den letzten 15 Minuten die meisten Treffer erzielen, was aus mehreren Gründen nicht ungewöhnlich ist. Einerseits wird in der Schlussphase oftmals die Brechstange ausgepackt, andererseits zählen auch Treffer in der Nachspielzeit zu den letzten 15 Minuten dazu, weshalb alleine schon die Spielzeit länger ist. Bei Red Bull Salzburg wird aber offensichtlich, dass in jeder Phase der zweiten Halbzeit der Druck höher als in den ersten 45 Minuten ist. Dies liegt einerseits an der starken Kondition der Spieler, andererseits aber vor allem an den qualitativ hochwertigen Wechselmöglichkeiten, die der Serienmeister hat. Dieser Vorteil vergrößerte sich zudem durch die Änderung der Regeln von drei auf fünf erlaubte Einwechslungen.

Die sehen wir die xG-Werte auf die beiden Hälften und in weiterer Folge auch auf die jeweiligen 15-Minuten-Abschnitte aufgeteilt.