Statistiken zum Grunddurchgang 2023/24: RB Salzburg lässt sehr wenig zu

Länderspielpause nutzen, um uns einige interessante Statistiken zum Grunddurchgang anzuschauen. Wir blicken auf die ersten 22 Runden der österreichischen Bundesliga und lassen den ersten Spieltag nach der Teilung der Tabelle in die Meister- und Qualifikationsgruppe außen vor. Nachdem wir uns gestern einigen Torschussstatistiken widmeten, wollen wir uns heute anschauen welche Teams wie viele Torschüsse zugelassen haben. Alle Daten und Grafiken stammen von Wyscout S.p.a.

Wie viele Torschüsse ließen die zwölf Bundesligisten im Grunddurchgang zu? Was war die durchschnittliche Entfernung und wie hoch der durchschnittliche xG-Wert?

Anhand dieser Grafik sehen wir auf einen Blick, dass RB Salzburg die wenigsten Torschüsse auf das gegnerische Tor zuließ. Noch interessanter ist aber, dass die mittlere Schussdistanz der gegnerischen Schüsse mit 19.74 klar am weitesten entfernt vom eigenen Tor ist und auch der durchschnittliche xG-Wert pro Schuss mit 0.09 sehr niedrig ausfällt.

RB Salzburg feuert zwar in dieser Saison kein Offensivfeuerwerk ab, lässt aber auch wenig gegnerische Chancen zu, wie man anhand dieser Zahlen sehen kann. Der SK Rapid lässt zwar ähnlich wenig Schüsse zu wie RB Salzburg, allerdings befinden sich die Positionen der Schüsse rund zwei Meter näher am eigenen Tor im Schnitt, was auch bei den xG-Zahlen einen großen Unterschied ausmacht.

Diese defensive Stabilität ist sicher ein ganz großer Punkt, der für die Salzburger in dieser Saison im direkten Titelkampf gegen den SK Sturm spricht, der hier auch in allen Statistiken deutlich hinter den Mozartstädtern liegt.

Nicht uninteressant ist auch die Statistik vom LASK, der zwar mehr Schüsse zulässt als die Salzburger, der SK Sturm oder der SK Rapid, jedoch aus durchschnittlich 18.98 Metern, womit man nur hinter Salzburg auf Platz 2 liegt.

Auch in dieser Statistik liegt der SC Austria Lustenau klar auf dem letzten Platz, da man im Schnitt ganze 14.10 Schüsse zuließ, die einen durchschnittlichen xG-Wert von 0.14 haben. Dieser xG-Wert ist nur bei der WSG Tirol gleich hoch, die aber doch deutlich weniger Schüsse zuließ. Man sah aber schon in den ersten Spielen unter Andreas Heraf, dass die Lustenauer sich in dieser Statistik bis zum Saisonende vermutlich verbessern werden.