Statistiken zur Saison 2022/23: Marco Grüll war der fleißigste Dribbler

Wie jedes Jahr wollen wir euch auch heuer nach dem Abschluss der Saison einige interessante Statistiken zeigen und so die abgelaufene Spielzeit noch einmal Revue passieren lassen. Heute sehen wir uns an welche Spieler am häufigsten in die Dribblings gingen und wie die Erfolgsquote dabei aussah. Alle Daten und Grafiken stammen von Wyscout S.p.a. und lassen sich per Klick vergrößern.

In der österreichischen Bundesliga kommt es bekanntlich nach 22 Runden zu einer Teilung ins Meister- und Qualifikationsplayoff. Spieler von Teams aus dem unteren Playoff können leichte Vorteile bei den Statistiken haben, da sie in den letzten 10 Runden gegen schwächere Teams spielen. Weiters muss man bei den Saisonstatistiken bedenken, dass aufgrund der Playoff-Spiele die Austria Lustenau, die Wiener Austria und der Wolfsberger AC mehr Partien absolvierten, in denen die Spieler ihre Statistiken weiter ausbauen konnten. Auch deshalb werden wir euch wo es möglich ist immer die Werte pro 90 Minuten zusätzlich auflisten.

Marco Grüll verteidigt seinen „Dribbling-Titel“

Marco Grüll landete in den vergangenen Jahren bei der Statistik der meisten Dribblings in der österreichischen Bundesliga immer auf einem Top-Platz. In der Saison 2020/21 landete er mit 194 Dribblings hinter Sarkaria (211) auf Platz 2. Vergangenes Jahr führte er die Wertung mit 182 Dribblings vor Adeyemi (168) an. Heuer steht er mit 203 Dribblings klar auf Platz 1 und verweist den Japaner Namura deutlich auf den zweiten Platz.

Einige Rapid-Fans werden sich über diese Statistik wundern, weil sie vielleicht nicht ganz den Erwartungen entspricht. Marco Grüll wirkt nicht mehr ganz so unbekümmert wie zu Beginn seiner Rapid-Ära und viele Anhänger sind der Meinung, dass er öfter in ein 1-gegen-1-Duell gehen müsste. Das könnte daran liegen, dass Grüll viele seiner Dribblings nicht in den gefährlichen Zonen tätigt, da er sich weiter hinten oftmals für seine Mannschaft aufreibt. Er bestreitet viele kleine Dribblings um die Mittellinie herum und vielleicht etwas weniger spektakuläre Dribblings im gegnerischen Strafraum.

Balic und Kühn mit den meisten Dribblings pro 90 Minuten

Auch bei der Statistik der meisten Dribblings pro 90 Minuten liegt Grüll auf dem starken fünften Platz. Vor ihm befinden sich allerdings Husein Balic, Nicolas Kühn, Csaba Bukta und Moses Usor. Balic und Kühn liegen fast ex aequo auf dem ersten Platz, wobei Balic dennoch eine enttäuschende Saison absolvierte und er im Rahmen unserer Altach-Saisonrückblicks bei den Flops landete.

Alexis Tibidi mit starker Dribbling-Erfolgsquote

In der Statistik der Spieler mit den erfolgreichsten Dribblings finden sich vermehrt Spieler, die eher im ersten oder zweiten Spielfelddrittel zu ihren Dribblings ansetzen. In diesen Räumen findet man meist mehr Platz vor und man sollte auch nur in ein Eins-gegen-Eins-Duell gehen, wenn die Erfolgsaussichten hoch sind, da ein Ballverlust knapp vor dem eigenen Tor anders bestraft wird als in höheren Zonen. Eine Ausnahme stellt Alexis Tibidi dar. Der ehemalige Altach-Spieler, der unter der Saison zu Troyes in die Ligue 1 wechselte, kam auf starke 70.59% erfolgreiche Dribblings. Dort lief es jedoch weniger gut für den erst 19-Jährigen. In den meisten Partien stand er nicht im Kader und sein Verein stieg in die Ligue 2 ab.