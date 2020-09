Sturm-Fans: „Das sah in den Vorbereitungsspielen besser aus“

Der SK Sturm kam gestern gegen den SKN St. Pölten nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Nullnummer...

Der SK Sturm kam gestern gegen den SKN St. Pölten nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Nullnummer ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

soulman: „Man hat gemerkt, dass Spieler, die ein Spiel alleine entscheiden können derzeit fehlen (Despodov, Röcher). Das Match hat mich auch ein wenig an manche Austria-Spiele von letzter Saison erinnert, wo man sehr umständlich agiert hat. Besser wurde es bei der Austria erst, als vermehrt Junge eingebaut wurden. Gegen eine Selbstfindungsphase ist nichts einzuwenden, wenn man eine funktionierende Formation findet. Doch wenn jetzt jede Woche Balaj und Friese auflaufen, ohne dass andere Konstellationen probiert werden, muss man Ilzer schon hinterfragen.“

rmax1: „Das Beste an dem Spiel heute war der eine Punkt den man gemacht hat. Spielerisch war das sehr mau. Das Ganze hat in den Vorbereitungsspielen weit besser ausgesehen.“

MrColl: „Keinen Stürmer zu verpflichten ist wirklich eine Katastrophe, da muss man einfach noch was machen am Transfermarkt, weil gegen wen sollen unsere Stürmer denn Tore machen, wenn sie schon gegen St Pölten so schwer tun. Man stelle sich vor wir hätten dieses Jahr wieder EC-Quali gespielt – mit der Leistung hätten wir selbst gegen Gegner aus Malta etc. Probleme.“

Joe52: „Also die Abwehr war heute schon sehr ok. Die spielen das erste richtige Bewerbsspiel zusammen. Letztes Frühjahr hätten wir diese Parte sicher verloren.“

Gainfarner: „Positiv würde ich auf jeden Fall die Viererkette hervorheben, in der letzten Saison hätten wir da mindestens ein Tor gefressen. Die Aufteilung im Mittelfeld dafür eine Katastrophe, nach vorne keine Ideen und die Abwehr oft sträflich im Stich gelassen.“

lgrad94: „Friesenbichler und Balaj kannst nicht zu zweit aufstellen. Beide brauchen Bälle, um gefährlich zu sein. Und Balaj speziell, den musst anspielen und der Friese ist halt echt keiner, der Bälle verteilen kann. Würde mal mit einem 4-2-3-1 versuchen mit Balaj als Solospitze und Jantscher, Otar und Hierli dahinter.“

Juran: „Unsere Abwehr war mehr oder weniger fehlerlos heute, nach vorne ging in diesem Spiel leider noch sehr wenig. Aber gut einen Punkt mitgenommen und daraus lernen bitte.“

wama: „Wir waren heute nur jeweils in den Anfangsminuten fußballerisch und körperlich präsent, danach leider mit viel zu vielen Ballverlusten in der Vorwärtsbewegung, technischen Fehlern, kaum gewonnenen Eins-gegen-Eins-Situationen, kurz: mit leider zu vielen Geschenken an den Gegner, der es einigen von uns von Beginn an mit teils sehr robusten Spielweise schwer machte, einige damit deutlich beeindruckte, die dann öfter nicht mehr mutig genug in die Zweikämpfe gingen. Der Schiri hat leider auch so einige überharte Einstiege des Gegners toleriert, die damit immer sicherer darin gemacht, dass sie uns die Schneid abkaufen können, was ihnen letztlich souverän gelang.“

Michael_sksg: „So einen Spieler wie Davies hätte ich gerne in Graz.“

lovehateheRo: „So, jetzt hamma gesehen wie man es nicht macht, und zumindest glücklich einen Punkt geholt. Wäre schön, wenn man jetzt fürs nächste Spiel zumindest die extrem offensichtlichen Fehler ausbessert, die da wären: Jäger muss raus, der zerstört dir jeden Konter. Friesenbichler muss raus, dafür Kuen rein. Balaj muss Speerspitze vorne drin sein und sonst gar nichts.“

Sanjis Law: „Spieler des Spieles: Irgendeiner aus der Viererkette, haben sich alle gleich viel verdient. Die Raute, mit der wir heute gestartet sind, werden wir so nicht oft am Platz sehen. Ein sehr trauriges Bild übrigens welche Leistungen die zwei Verpflichtungen aus Kreissls letzter Transferperiode bringen.“

sanktpetri: „Immerhin einen Punkt zum Auftakt. Bin seit dem ersten Testspiel und nach heute noch viel mehr der Meinung, dass ein Doppelsturm Balaj und Friese nicht der Weisheit letzter Schluss ist, vor allem wenn dann ein Kuen auf die Bank muss.“

