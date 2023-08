Sturm-Fans: „Frust von der Seele schießen“

Für den SK Sturm geht es nach der 1:4-Niederlage gegen die PSV Eindhoven am Wochenende nun im Liga-Alltag weiter. Zu Gast in Graz ist...

Für den SK Sturm geht es nach der 1:4-Niederlage gegen die PSV Eindhoven am Wochenende nun im Liga-Alltag weiter. Zu Gast in Graz ist Austria Klagenfurt und wir wollen uns ansehen was sich die Sturm-Fans von diesem Spiel erwarten. Kann die Mannschaft die Enttäuschung von unter der Woche abschütteln? Wir haben uns für euch im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, umgehört.

Chr1s: „Wir haben auch nach dem Feyenoord-Debakel in der Liga uns nicht hängen lassen. Drüberfahren und gut ist.“

Paul M: „Wiedergutmachung ist bei einem Gegner wie PSV vielleicht etwas übertrieben, wir können uns am Samstag aber sicher den Frust von der Seele schießen.“

lovehateheRo: „Wird auf jeden Fall Zeit Hierländer aus der A-Elf zu nehmen, der packt das einfach nicht mehr. Da muss einfach auf Böving auf der 8 gesetzt werden.“

killver: „Dass Hierländer sowohl gegen Austria als auch LASK einer der Besten war wird halt gerne vergessen. Aber man kann da gerne rotieren, würde auch gern Böving im Zentrum sehen, auch Serrano braucht Spielpraxis in der Liga.“

gewei: „Mund abputzen. Intern alles ansprechen und am Samstag gegen Klagenfurt wieder mit breiter Brust auftreten. Aber das hatten wir schon einmal und wird auch genau wieder so eintreten.“

Michael_sksg: „Wird am Samstag lustig zum Anschauen sein, wenn dem Gegner bei einem Haken der Ball zwei Meter wegspringt oder der Gegner im Laufduell von Gazi abgelaufen wird. Also alles Sachen, die gestern nicht passiert sind.“

kranklhaska: „Hoffe man bekommt den Kopf gleich frei, dann sollten es fixe drei Punkte sein. Wie sieht es eigentlich mit Leon Grgic aus? Mal etwas wagen halte ich für gut. Und auf jeden Fall Serrano jetzt einbinden, wenn der in Form ist, werden wir nochmal besser und Ballsicherer.“

Ray09: „Ich denke, die Spieler und Trainer wissen wie sie das gestrige Spiel einstufen müssen. Enttäuschung über das voraussichtliche Ausscheiden aus der Champions League, ja – aber gegen dieses PSV auswärts 4:1 zu verlieren ist kein Weltuntergang. Von daher wird es am Samstag – hoffentlich – mental kein Problem geben.“

GrazTiefschwarz: „Bin guter Dinge, dass die Mannschaft auf Wiedergutmachung aus ist. Und step-by-step werden wir uns wieder in die EL-Gruppenphase arbeiten.“

Frohnatur: „Ich glaube kaum, dass die Mannschaft einen Knacks bekommt. Den Aufstieg hat jeder abgeschrieben, und mittlerweile ist die Mannschaft hochprofessionell. Ich kann mich an kein Spiel erinnern, dass man in der vorigen Saison komplett abgeschenkt hat. Das war in den früheren Saisonen immer wieder der Fall, auch unter Ilzer.“

paytv23: „Nachdem sich die Mannschaft gestern bis zum Ende nicht aufgegeben hat, trotz des recht aussichtslosen Spiels, wird es da wohl nicht viele Wunden zu lecken geben. Wäre nicht das erste Mal, dass man international eine kleine Abfuhr bekommen hat, und beim nächsten Spiel wieder so aufgetreten ist, als wäre nichts passiert.“

