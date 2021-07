Sturm-Fans: „Im Endeffekt waren wir chancenlos“

Der SK Sturm fuhr zum Auftakt gegen Serienmeister RB Salzburg, trotz einer zwischenzeitlichen 1:0-Führung, eine 1:3-Niederlage ein. Wir wollen uns ansehen was die Fans...

Der SK Sturm fuhr zum Auftakt gegen Serienmeister RB Salzburg, trotz einer zwischenzeitlichen 1:0-Führung, eine 1:3-Niederlage ein. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

MrColl: „So wirklich stark war eigentlich keiner bei uns, die Defensive generell sehr schwach, da muss man vor allem bei den internationalen Spielen dann aufpassen. Am Ende dann haben wir sehr müde gewirkt, das ist auch nicht so top. Irgendwie schade – hab zwar auf 3:1 getippt für Salzburg aber hab insgeheim wenigstens auf einen Punkt gehofft. Nächste Woche gegen den WAC werden wir sehen ob Salzburg so stark war oder wir eher schwach.“

plieschn: „Die beste Sturm-Mannschaft seit Jahren hat gegen die schwächste Salzburg-Mannschaft seit Jahren keine Chance. Gratulation an Salzburg zum Titel!“

lovehateheRo: „Wüthrich hat auf jeden Fall nicht voll fit gewirkt heute, war immer einen Schritt hinten nach, und wenn die über die Außen gekommen sind, haben wir auch nicht gut ausgesehen. Im Endeffekt waren wir ziemlich chancenlos heute.“

Mario1909: „Ich befürchte eine weitere Saison ohne Titelkampf. Ich denke gegen jede andere Mannschaft hätten wir heute das Auftaktspiel gewonnen.“

SteirAIR: „War nicht so schlecht, Salzburg hat heuer wieder unglaubliche Qualität.“

lovehateheRo: „Der Sesko ist halt vom Talent nochmal eine Stufe über einem Daka, und der ist für über 30 Millionen gewechselt. Adeyemi kommt anscheinend auch langsam. Wirklich sehr Schade, dass Okafor ausgefallen ist, der wäre noch klar der Schwächste bei denen in der Offensive gewesen.“

Durchschnittskicker: „Kein gutes Spiel, Salzburg war einfach besser und hat verdient gewonnen. War geil wieder mal im Stadion zu sein.“

Chr1s: „Ich fand die Dosen wirklich gut. Sehr giftig, technisch stark. Da haben wir nicht mal mit unserem Pressing dagegenhalten können. Das war letztes Jahr noch ganz anders. Wir waren leider nicht ganz auf der Höhe aber egal. Dafür haben wir es hinter uns, ab jetzt wird es leichter. Highlight des Spiels war eine Dame hinter mir. Die hat sich ernsthaft ohne jegliche Ironie darüber aufgeregt, dass wir nach dem Spiel Letzter in der Tabelle sind.“

eggenberger: „Das war heute nichts. Ich weiß, der Gegner ist Salzburg, aber heute hat irgendwie der Geist bei uns gefehlt. Wir sind hinten oft sehr schlecht gestanden und wenn die Salzburger konsequenter gewesen wären, dann hätte es zur Halbzeit schon 3:1 stehen können. Sehr viele unnötige Ballverluste, mir hat auch immer wieder der spielerische Ansatz gefehlt. Oft haben wir die Kugel einfach auf gut Glück nach vor gedroschen, mit der Hoffnung, dass Yeboah in erwischt. Gazi heute enttäuschend, dass Adeyemi allgemein so oft so frei war versteh ich nicht.“

soulbro82: „Schade, ich hatte mir mehr erhofft. Leider war das aber einfach zu wenig von uns. So ehrlich muss man sein.“

wama: „Schade, aber letztlich haben wir verdient verloren. Daher Kompliment an Salzburg, die ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht so stark erwartet hätte. Sturm wirkte irgendwie nicht ganz so spritzig wie erhofft, hatte große Probleme mit dem hohen Tempo der Dosen, deren Tempodribblings und Flügelspiel. Wir haben gegen richtig starke Salzburger zwar bis zur 60. Minute offensiv einigermaßen mitgehalten, auch die eine oder andere recht gute Umschaltszene rausgespielt, hätten allerdings den sichtlich nervösen Mantl deutlich öfter unter Druck setzen müssen. Defensiv waren Wüthrich und Gazi unsere ausgemachten Schwachpunkte, die oft zu einfach zu überlaufen waren, was aber natürlich auch daran lag, dass man schon die Passgeber auf die Salzburger außen zu wenig unter Druck setzen konnte. Bange braucht einen um Sturm jedenfalls nach dieser etwas ernüchternden Niederlage nicht zu sein: Da passt dennoch bereits sehr viel zusammen bei uns. Wenn wir unsere Tugenden auch wieder über 90 Minuten zu einem hohen Prozentsatz auf den Platz bringen, wird es kaum einen Gegner in unserer Liga geben, der gerne gegen uns auflaufen wird.“

GraveDigger: „Es war halt dennoch RBS und die Erwartungshaltung von uns allen wohl einfach viel zu hoch. Der Kader passt, die Stimmung im Team wirkt nach wie vor ausgezeichnet, der Altersdurchschnitt ist perfekt – das wird schon eine gute Saison.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach der 1:3-Niederlage des SK Sturm gegen RB Salzburg.

