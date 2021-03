Sturm-Fans: „Kompliment, unglaublich viel richtig gemacht“

Der SK Sturm sorgte für die Überraschung der Runde, denn die Blackies setzten sich gegen RB Salzburg mit 2:1 durch. Wir wollen uns ansehen...

Der SK Sturm sorgte für die Überraschung der Runde, denn die Blackies setzten sich gegen RB Salzburg mit 2:1 durch. Wir wollen uns ansehen was die Sturm-Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen und haben uns dafür wie immer im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, für euch umgehört.

HiDa93: „Sehr fein, freut mich extrem, dass wir für den enormen Aufwand heute belohnt wurden, zudem zwei sehr feine Tore erzielt. Elfer werden wir halt keinen einzigen bekommen in der Saison, viel klarer als heute geht’s fast nicht mehr. Salzburg hat laut Kommentator bereits 7 (!) Elfmeter erhalten, klar andere Spielweise, mehr Strafraumszenen usw., aber trotzdem unglaublich.“

Seit1909: „So geil! Danke Schwoaze! Und freut mich auch für die Leute, die da schon vor dem Spiel gegen Schützenauer und Jäger beispielsweise gestänkert haben. Wir haben eine Mannschaft die gemeinsam fightet und alles gibt, das ist echt super!“

StunningSteve: „Nachdem der Puls wieder normalisiert hat, meine Eindrücke vorm Spiel. „Wir brauchen Phasen wo wir auch ein Spitzenteam wie Salzburg vor Aufgaben und Probleme stellen“. Dieser Satz aus der Pressekonferenz fasst die erste Halbzeit ziemlich gut zusammen. Man ist aggressiv in die Partie gegangen, hat sich nicht versteckt und sich getraut nach vorne zu spielen. Dann kommt hinzu das mit der Eckballvariante und dem Kopfballtor gleich die ersten Chance genutzt wurden. Die Krönung wäre es gewesen, wenn man die Chance kurz vor der Pause auch noch genutzt hätte. Nach der Pause kaum das erwartete Powerplay von Salzburg, sie waren zwar klar feldüberlegen aber klare Chance waren Mangelware. Besonders gefallen hat mir das man heute um jeden Meter gefightet hat und einen Siegeswillen auf dem Platz gesehen hat.“

Jaisinho: „Bleiben wir am Boden. Geiler Sieg, toller Fight, bitte jetzt im Cup auch so. Wer die Bullen zweimal hintereinander biegt braucht keine Angst mehr haben.“

Kysyourself: „Sehr geiler Sieg! Hätte ich wirklich nicht erwartet, muss ich ehrlich zugeben. Gute Mannschaftsleistung, Wille und Einsatz einfach top. Die letzten 15 Minuten waren nichts für schwache Nerven, zum Glück haben wir es über die Zeit gebracht. Wie so oft in dieser Saison wieder eine katastrophale Fehlentscheidung vom Schiri, die uns fast den Sieg gekostet hätte. Bin froh, dass der VAR endlich kommt im Sommer.“

Sohnemann: „So einen Elfer nicht geben. Gratuliere der Mannschaft zur guten Leistung.“

wama: „Unglaublich viel richtig gemacht gestern – Kompliment an alle Beteiligten! Auch wenn Salzburg anfangs einige schonte, ein zweites Mal verlieren wollten die mal sicher nicht gegen uns, was dann auch die teils frühen Einwechslungen zeigten. Ilzer hat uns abermals bestens auf die Dosen ein- und zusammengestellt gehabt, dazu wurde unglaublich diszipliniert und geschickt angelaufen, die wichtigen Räume eng gemacht, kluge, einstudierte Standards gespielt, die letztlich auch noch zu zwei Toren führten, nur eine einzige gelbe eingefahren – eigentlich eine Meisterleistung, wie intelligent da gestern agiert wurde. Ljubic war gestern herausragend gut, Jägers Wucht war megawichtig, somit war das Zentrum sehr oft safe für uns, hinten hielt Wüthrich die Abwehr wie schon gewohnt bestens zusammen, war auch Ingolitsch sehr stark, dazu gefiel mir auch Yeboah in Hälfte eins.“

prep0an: „Ich möchte einmal hervorheben, dass die Entwicklung von Ljubic wirklich erfreulich ist, der wird langsam aber doch zu einem sehr vielseitigen Mittelfeldspieler der sich offenbar in der Offensive wohler fühlt, als auf der Position auf der er von den vorigen Trainern aufgestellt wurde. Darf gerne so weiter machen – vor allem mit den Toren!“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 2:1-Sieg der Grazer gegen RB Salzburg.

