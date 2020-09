Sturm-Fans: „Schwache Leistung, glücklicher Punkt“

Der SK Rapid und der SK Sturm trennten sich in der zweiten Runde der österreichischen Bundesliga mit einem 1:1-Unentschieden. Nachdem wir uns die Kommentare...

Der SK Rapid und der SK Sturm trennten sich in der zweiten Runde der österreichischen Bundesliga mit einem 1:1-Unentschieden. Nachdem wir uns die Kommentare der Rapid-Fans ansahen, wollen wir nun auf die Meinungen der Sturm-Anhänger eingehen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Loewinger: „Endlich wieder einmal Fußball statt Schwimmen bei einem Heimspiel. Mannschaftsleistung war schwer in Ordnung. Positiv herausgestochen haben Geyrhofer, Dante und Jantscher. Hierländer hat sich zumindest reingekämpft und war in Halbzeit 2 dann halbwegs im Spiel. Nach dem Führungstreffer, wie der Support ein wenig lauter wurde, hat’s mir sogar kurz die Ganslhaut aufgezogen. Ein halbes Jahr ohne „richtigem“ Fußball war wirklich mehr als genug. Wichtig nur, dass man diese Einstellung und diesen Willen jetzt auch gegen vermeintlich schwächere Gegner zeigt. Positive Ausreißer gegen die Großen gab’s auch in der Vergangenheit…“

SchwoazaBua: „War wieder mal toll im Stadion zu sein. Gutes Spiel, gutes Stadionbier, gute Stimmung.“

Gainfarner: „Balaj fand ich heute richtig stark! Der würde auch enorm von einem zweiten echten Stürmer vom Typ Fountas profitieren, gewinnt extrem viele Duelle vorne, nur fehlt oft einer der dann hinter ihm in die Tiefe geht. Jantscher fand ich zwar auch stark, aber richtiger Stürmer ist er halt doch keiner. Aber selbst wenn keiner mehr kommt, auf der Leistung kann man auf jeden Fall aufbauen und mit etwas mehr Effizienz sollten in Hartberg 3 Punkte drin sein.“

Sohnemann: „So aggressiv, so bissig, so spielerisch habe ich Sturm schon lange nicht mehr erlebt. Vor allem die erste Halbzeit bereitete mir große Freude, da man Rapid nicht ins Spiel kommen ließ und selbst einige Möglichkeiten kreierte. Ein 1:0 oder 2:0 wäre zu dem Zeitpunkt schon verdient gewesen. Zur Halbzeit hatte ich bedenken, ob die Mannschaft dieses Tempo weitergehen könnte. Und sie konnte. Man kam gleich aus der Kabine und mit einer der ersten Möglichkeiten stand es hochverdient 1:0. Und auch meine Befürchtungen, dass sich die Mannschaft jetzt hinten einigeln würde, wurden zerschmettert. Aber das sind wohl noch die Nachwirkungen der letzten beiden Saisonen. Die Mannschaft hat zu diesem Zeitpunkt zwar nicht mehr die großen Chancen gehabt, hat Rapid aber noch immer gut unter Kontrolle gehabt. Bis zu dieser unsäglichen 68. Minute, in der man Rapid ein Tor geschenkt hat. Aber auch das hat die Moral der Mannschaft nicht völlig gebrochen, man ist trotzdem noch zu guten Chancen gekommen. Aber der Kräfteverschleiß machte sich bemerkbar. Zum Schluss hin hätten zwar beide noch gewinnen können, aber ein Rapid-Sieg hätte sich wie ein Doppeltritt in die Eier angefühlt. Alles in allem zwei verlorene Punkte, aber ein Auftritt, der Lust auf mehr macht. Sturm ist zwar noch nicht über den Berg, aber es wurde die richtige Richtung eingeschlagen. Jetzt muss man sich nächste Woche gegen Hartberg endlich selbst belohnen.“

themanwhowasntthere: „Bin sehr positiv überrascht, dass Ilzer die Fehler vom St.-Pölten-Spiel erkannt und behoben hat. Mit einer besseren Chancenauswertung gewinnst das heut locker, aber ok diese Saison schenk ich ihnen, solang es eine Entwicklung gibt und die war gestern, im Vergleich zu letzter Woche, definitiv zu sehen.“

quaiz: „Es wurden echt Mal Fehler vom letzten Spiel erkannt und korrigiert. Das ist wirklich ungewohnt. Bist in dem Spiel effizient, geht die Partie 5:2 aus. Diese Leistung muss gegen Hartberg bestätigt werden.“

Ozzarp: „Hätte mir vor dem Spiel einer gesagt 1:1 – hätte ich sofort genommen. Nach dem Spiel gegen eine biedere, spielschwache Rapid Mannschaft bin ich zwar mit dem Punkt zufrieden allerdings hätte es auch ein Sieg werden können. gutes druckvolle Spiel, wenn man mit mehr spielerischer Komponente (Kuen) und nicht mit zwei Brechern vorne versucht ist das ganz ansehnlich. Weiter so – Leistung bestätigen sonst war’s wieder nur eine Eintagsfliege wie leider zu oft in den vergangenen Saisonen.

