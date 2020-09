Rapid-Fans: „Schwache Leistung, glücklicher Punkt“

Der SK Rapid und der SK Sturm trennten sich in der zweiten Runde der österreichischen Bundesliga mit einem 1:1-Unentschieden. Wir wollen uns ansehen was...

Der SK Rapid und der SK Sturm trennten sich in der zweiten Runde der österreichischen Bundesliga mit einem 1:1-Unentschieden. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

schleicha: „Es gibt einige Dinge, die ich derzeit nicht ganz nachvollziehen kann. Erstens, warum Knasmüllner nicht mehr spielen darf. Zweitens, warum der beste Stürmer nicht mehr als Stürmer spielen darf. Drittens, warum Demir nicht von Anfang an spielt.“

Jonny Weissmüller: „Dass man heute einen Punkt aus Graz mitnimmt grenzt schon fast an ein Wunder. Einzig Positives heute, Demir mit seinem 3. Tor in Serie und Max Hofmann in der Innenverteidigung. Der Rest heute wirklich ganz, ganz schwach.“

MarkusSCR: „Wenn man hinten ist, kann man auf einmal Gas geben und laufen! Auch wenn man dann hinten offen war und weiter nicht gut gespielt hat, aber wenigstens war bisschen Kampf drinnen!“

Zuckerhut: „Bin nicht unzufrieden. Ohne gut zu spielen viele Chancen erspielt und einen Punkt mitgenommen.“

dingo: „Glücklicher Punkt – Sturm mit viel mehr Willen, Aggressivität und den deutlich gefährlicheren Chancen.“

Oldergod: „Es war ein schweres Spiel, auch weil in den Köpfen der Dienstag noch steckt. Mit dem 1:1 muss man zufrieden sein, denn Sturm hatte die besseren Chancen. Mit viel Glück gewinnen wir aber auch das Spiel, wie die Fountas-Chance am Ende zeigte.“

mrneub: „Im Mittelfeld geht uns ein richtiger Leader ab. Bin gespannt ob da noch was passiert.“

revo: „Auswärtspunkt bei Sturm ist immer in Ordnung. Nächste Woche in St. Pölten wird Barac hoffentlich wieder zurück sein, das sollte Rapid dann körperlich wieder etwas verstärken und auch bei Standards defensiv und offensiv helfen.“

Ernesto: „Ein X in Graz ist okay, das Spiel war weitgehend schwach. Am Schluss kann man aber trotzdem noch gewinnen. Hofmann war überragend ansonsten waren fast alle Spieler schwach. Auffallend heute leider wieder Stojkovic. Viele Alternativen haben wir leider nicht. Mit diesem Kader müssen wir irgendwie durchkommen. Das wird eine ganz harte Saison heuer.“

Woid4tla: „Insgesamt ein furchtbarer Auftritt, wenigstens einen Punkt errettet, über den müssen wir schon froh sein. Ich hoffe, so eine Darbietung nicht so schnell wieder sehen zu müssen.“

Rapid_Wien: „Ergebnis voll in Ordnung! Trotz einer durchwachsenen Leistung, doch zu einigen guten Möglichkeiten gekommen.“

Da Oide Bimbo: „Es hat sich herumgesprochen, dass wir uns gegen robustes Einsteigen schwertun. In der Offensive ist uns irgendwann der Plan verloren gegangen, Taxi läuft der Form nach, Murg verblasst mit fortlaufendem Spiel. Erst Demir hat uns wieder Leben eingehaucht, völlig unverständlich, dass ein Arase ihm vorgezogen wird. Mit dem 1:1 gegen motivierte Grazer sind wir gut bedient.“

Bojack: „Ehrlich – so einen Punkt muss man einfach mitnehmen, vor allem nach einer schweren Woche. Tor in der Entstehung glücklich, dann aber von Kara und Demir super gemacht. Beim Sturm-Tor bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass das mit VAR nicht gehalten hätte, da sich der Grazer schon sehr deutlich aufstützt und Petrovic dadurch gar nicht springen kann. Strebinger trotzdem katastrophal in der Szene und im ganzen Spiel.“

Starostyak: „Mit dem Punkt muss man zufrieden sein. Ist schon OK, auch wenn die Leistung sehr, sehr mäßig war, um es wohlwollend auszudrücken.“

