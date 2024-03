Sturm-Fans: „Schwache Partie, gerechte Punkteteilung“

Der SK Sturm Graz trennte sich am Wochenende vom TSV Hartberg mit einem 1:1-Unentschieden. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer...

Der SK Sturm Graz trennte sich am Wochenende vom TSV Hartberg mit einem 1:1-Unentschieden. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

FloB: „Das große Problem, das sich über die gesamte Saison zieht ist, dass man sich einfach viel zu wenige Chancen herausspielt. Vor allem, wenn man sich die Chancen durch Standards wegdenkt.“

OoK_PS: „Das war zu wenig. Wenn man Salzburg fordern will, darf man in Hartberg keine Punkte abgeben. Ein Sieg wäre aber auch nicht wirklich verdient gewesen.“

Vöslauer: „Das Spiel gegen den Ball hat mir ziemlich gut gefallen. Hartberg wurden des Öfteren bereits im eigenen Sechzehner angepresst, was dann auch zu mehreren Eckbällen für uns geführt hat. Die Unsicherheit der Hartberger war ja auch beim 1:0 zu sehen, wenngleich das jetzt kein Pressing in dem Sinne war. Im Grunde hätten wir diese Partie einfach nach Hause spielen müssen, sowohl Böving als auch Wloda hatten es am Fuß und Kopf…“

plieschn: „Hat heute leider nicht gereicht, wie schon gesagt, man hat gemerkt, dass die Beine schwer waren. Im Endeffekt nach zwei unglücklichen Szenen ein verdientes Unentschieden. Vor dem TSV muss man den Hut ziehen, das ist einfach respektabel, was die immer wieder zusammenbringen mit überschaubarem Budget und nach Verlust eines wichtigen Stammspielers.“

stormzy: „Spiel heute war irgendwie so ein Revival von der Admira-Partie vor zwei Jahren, wo man mit dem Kopf gefühlt schon nach der Punkteteilung ist. Niemand hat wirklich frisch gewirkt, spielerisch sehr mau. Auch wenn nicht viel passiert ist, fehlt uns das dann halt am Ende.“

Jaisinho: „Schwache Darbietung, die sich auch nicht mehr als diesen Punkt verdient hat. Und mir soll niemand mit „Müdigkeit“ kommen.“

Chr1s: „Selten war mir ein X so egal wie heute. Ohne Punkteteilung wäre es natürlich etwas anderes. Würde das Spiel generell nicht überbewerten. Anderes System, kein Stanko/Horvat und ein ECL-Spiel in den Beinen. Jetzt heißt es am Donnerstag sich bitte mit einer guten Leistung aus der ECL zu verabschieden und dann voller Angriff im oberen Playoff.“

Frylock: „Wir können uns nur selbst die Schuld geben, es war nicht unser bestes Spiel, vor allem in der zweiten Halbzeit. Hartberg war nichts Besonderes, und konnte trotzdem nicht viel gegen sie ausrichten. Hätte mir auch mehr von Camara gewünscht. Jetzt ist die Punkteteilung da, und wir müssen uns neu formieren und konzentrieren; es geht noch um alles, und das beginnt damit, in Lille etwas Positives zu erreichen und sich dann auf das Pokalspiel vorzubereiten.“

lovehateheRo: „Viele Spieler haben heute nicht Werbung für sich betrieben. Aber zumindest Geyrhofer hat gezeigt, dass man ihn nicht nur in der Innenverteidigung, sondern auch auf der Sechs bedenkenlos bringen kann.“

RasmusHojlund: „Das ist halt leider oft der Unterschied zu den Bullen, die gewinnen lucky 1:0, wir fangen so ein dummes Tor.“

killver: „Das war ein Spiel nach der Europa Conference League, in dem es für Hartberg um vieles geht. Dennoch waren wir insgesamt leicht besser, das war in der Vergangenheit unter ganz anderen Umständen schon ganz anders…“

GORILLA: „Sehr schwache Partie. Gerechte Punkteteilung. Jetzt kommen aber erst die Big Points. Da muss man dann voll da sein.“

