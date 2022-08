Sturm-Fans üben sich vor Rapid-Spiel in Demut

Sturm Graz geht heute als Favorit in das Auswärtsspiel gegen den SK Rapid. Wir haben die Fanmeinungen der Sturm-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs...

Sturm Graz geht heute als Favorit in das Auswärtsspiel gegen den SK Rapid. Wir haben die Fanmeinungen der Sturm-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

Vuibrett: „Sturm muss einfach Vollgas geben und den angeschlagenen Gegner fressen. Und ned, wie immer, wieder beleben… Am Sonntag muss es rascheln.“

Michael_sksg: „Eines ist klar: So eine lustlose Rapid wie gegen Vaduz werden wir am Sonntag nicht sehen. Da ist Feuer am Dach und wer da nicht 110% gibt, wird vermutlich vom Block West mit dem nassen Fetzen aus dem Stadion gejagt.“

lovehateheRo: „Da kann es nur Vollgas von Minute 1 weg geben, die dürfen aus ihrem Trauma gar nicht mehr rauskommen.“

Gast1909: „Zuerst muss einmal gespielt werden…So legendär waren unsere Leistungen auch nicht, dass wir da locker „drüberfahren“ werden. Die Tatsache, dass Rapid wirklich erschreckend schwach war gestern, stimmt mich aber auch positiv. Ohne Höjlund fehlt uns halt DIE offensive Waffe. Solang wir die Partie irgendwie gewinnen, passt’s mir.“

Doofenheinz: „Wir müssen öfters den Wechselpass spielen, weil im Verschieben mit der Kette und dem Herausrücken aus der Kette waren die katastrophal!“

MrColl: „Ganz zu sicher sollte man sich halt auch nicht sein – wir haben schon oft erlebt wie sowas dann ausgeht bzw. hat Rapid auch oft nach schlechten Leistungen dann wieder gut gespielt, obwohl es diesmal auch etwas anders ist, kommt mir vor. Mit Feldhofer als Trainer wirkt das in fast jedem Spiel sehr ideenlos. Aber gut, wenn am Ende Rapid 3:0 gewinnt schauen wir richtig blöd drein.

Suni: „Die Euphorie in Ehren. Hinten sind wir zur Zeit anfällig, vorne haben wir unseren Stürmer verloren. Bin gespannt wäre vorne rumrennt. Dachte zuerst an Emegha, der jetzt 45 Min spielte gestern. Tippe jetzt auf Fusseini. Meine Hoffnung ist ein Sieg. Ich tippe aber ein X.“

Sohnemann: „Etwas Demut täte uns vor dem morgigen Spiel gut. Irgendwie habe ich das Gefühl, Rapid zieht sich gegen uns aus der Krise und der Ferdl seinen Trainerkopf vorerst aus der Schlinge. Dazu kommt noch die Frage: Wer ersetzt am Sonntag Højlund? Emegha wurde gestern zur Halbzeit ausgewechselt, könnte also – zumindest glaube ich – am Sonntag starten. Ein Sieg wäre schön. Ich glaub’s aber nicht, das Gegenteil wäre zu aufgelegt – außer die Mannschaft in Grün-Weiß will ihren Trainer unbedingt loswerden.“

lovehateheRo: „Fuseini wäre natürlich aufgelegt gegen die langsame und unbewegliche Innenverteidigung von Rapid.“

OoK_PS: „Es ist wirklich nicht so, dass Sturm bisher so großartig geglänzt hat, zudem fehlt unser mit Abstand bester Spieler und regelmäßiger Matchwinner. Gibt keinen Grund, den Mund im Vorfeld groß aufzureißen…“

wayfarer1501: „Ich verstehe auch nicht, woher dieser übermäßige Optimismus kommt. Wir haben in dieser Saison nur gegen Salzburg und Kiew richtig gut gespielt. Rapid ist als angeschlagener Gegner extrem gefährlich. Die haben einiges gut zu machen. Man wird wahrscheinlich mit einem X zufrieden sein müssen. Lasse mich gerne eines Besseren belehren.“

paytv23: „Ja, Hochmut tut selten gut. Schon oft war es so, dass wir darniederliegende Gegner Punkte beschert haben. Daher ist abzuraten das Spiel auf die leichte Schulter nehmen.“

