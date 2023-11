Sturm-Fans vor Lustenau-Spiel: „Wird keinen Trainereffekt geben“

Der SK Sturm trifft heute auf das Schlusslicht Austria Lustenau, das die Reißleine zog und sich von Trainer Markus Mader trennte. Vorübergehend wird Alexander...

Der SK Sturm trifft heute auf das Schlusslicht Austria Lustenau, das die Reißleine zog und sich von Trainer Markus Mader trennte. Vorübergehend wird Alexander Schneider an der Seitelinie stehen, doch spätestens zum Trainingsstart in der Winterpause soll ein neuer Trainer kommen. Was erwarten sich die Sturm-Fans von ihrer Mannschaft für das Heimspiel gegen die Vorarlberger? Wir haben uns im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, für euch umgehört!

GORILLA: „Beim vorhandenen Spielermaterial und dem bisherigen Saisonverlauf von Austria Lustenau kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass da etwas schiefgeht.“

themanwhowasntthere: „Bevor man am Donnerstag darauf den riesigen Matchball auf ein europäisches Überwintern verwandeln kann, kommt es am Samstag davor zum „Warmschiessen“ gegen Austria Lustenau, die in der Saison noch ohne Sieg dastehen. Bei allem Respekt – das darf und wird meiner Meinung nach kein Stolperstein sein. Durch das Mitgliederspiel wird es wohl auch da zu einem vollen Haus kommen.“

Veteran82: „Hoffe auch auf guten Besuch, eine konzertierte Leistung wie gegen Klagenfurt und hoffentlich kann man sich Selbstvertrauen holen für die wichtige Aufgabe am Donnerstag.“

Chr1s_ „Ich hoffe wir tun uns leichter als beim Hinspiel. Das war die erste richtige Krampfpartie dieser Saison – Klagenfurt daheim ausgeklammert, da wir 70 Minuten in Unterzahl waren. Unrealistisch, da Prass fix gesetzt ist, aber im 4-2-2-2 mit Otar und Horvat auf den beiden „10ern“ stelle ich mir sehr sexy vor.“

soulbro82: „Prass würde ich auch gerne wieder auf der Bank sehen, da er mir in letzter Zeit etwas überspielt vorkam. Außerdem wäre es gegenüber Horvat fair ihm nach guter Leistung wieder das Vertrauen zu schenken.“

graz_fan: „Eher sollte Kiti in so einer Partie draußen bleiben und max. ein paar Minuten bekommen. Den brauchen wir gegen die Polen viel dringender.“

Stgr1909: „Eigentlich die ideale Chance für gewisse Spieler ihr Tor-Konto zu erhöhen. Ich glaub solche Erwartungen darf man schon haben.“

11mousa: „Bitte Mani endlich mal eine Pause geben. Der spielt seit spätestens Hartberg auf Reserve, gibt immer 100% (auch wenn diese 100% mittlerweile schon weniger sind), und war jetzt auch noch beim Nationalteam, wo er wohl kaum zur Ruhe kommt. Wenn er dieses Pensum weitergehen muss, befürchte ich, dass er relativ bald auf der Verletzten-Liste steht.“

Vuibrett: „Sie haben einen neuen Trainer – gefällt mir nicht.“

11mousa: „Bei dem Kader sollte es wurscht sein, ob Krankl oder Kloppo Trainer ist. Sie haben zwar einzelne ziemlich gute Spieler, aber eine leere Bank und einen Vorarlberger Bergkäse in der Positionsbesetzung. Heißt natürlich nicht, dass wir es nicht als quasi Nekromanen schaffen könnten, sie kurzfristig von den Toten zu erwecken, wenn wir uns dumm genug anstellen, aber die Luschtnauer sind mit dem aktuellen Kader kaum Zweitligatauglich.“

Magisches Dreieck: „Trainereffekt wird es nicht geben. Wir panieren die Vorarlberger und aus!“

GrazTiefschwarz: „Trainereffekt existiert Gott sei Dank eh nicht, da sollten wir auch mit ordentlich Rotation drüber kommen. Die Krise ist überwunden und der glorreiche Sportklub Sturm zu Graz wird sie jetzt alle knechten.“

schwoaza_burgenländer: „Würde den Fokus komplett auf das Rakow-Spiel legen, immerhin geht es da ums erste europäische Überwintern seit über 20 Jahren, und daher ein paar Stammspielern (gerade denen die mit dem NT unterwegs sind) eine Pause geben. Lustenau sollte in der aktuellen Form auch mit Teilen der 2. Garnitur kein Stolperstein sein, falls doch, sollte man die Qualität der 2. Reihe mal hinterfragen.“

Killver: „Vertraut man unserem Trainerteam immer noch nicht die Leistungsdaten gut im Blick zu haben? Die wissen schon genau wer wann spielen kann. Verletzungen können immer passieren, egal ob ausgeruht oder nicht.“

