Sturm Graz bereitet Angebot für polnischen U21-Bomber vor

Der SK Sturm Graz bleibt auf dem Transfermarkt weiterhin äußerst aktiv: Während der Transfer des jungen Spaniers Javi Serrano bereits so gut wie durch sein soll, bemüht sich Sturm aktuell auch um Torhüter Kjell Scherpen und das norwegische Talent Tobias Fjeld Gulliksen. Nun bereitet man auch noch ein lukratives Angebot für einen polnischen Mittelstürmer vor.

Wie der bestens informierte, italienische Sportjournalist Fabrizio Romano vermeldete, ist Sturm bereit, 2,5 Millionen Euro für den 20-jährigen Szymon Wlodarczyk von Gornik Zabrze zu zahlen. Die Konkurrenz im Wettbieten um den polnischen U21-Teamspieler ist allerdings groß.

Sturm Graz have made an official bid for 20-year old Poland U-21 international Szymon Wlodarczyk from Gornik Zabrze 🇵🇱 #transfers

€2,5m plus add ons and sell on clause as they consider him as potential next Rasmus Hojlund. Serie A clubs are also interested. pic.twitter.com/BYOA1izqAU

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2023