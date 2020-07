Überraschung des Spieltags (31): Dramatik pur in Hartberg

Nach jedem Spieltag der österreichischen Bundesliga lassen wir die abgelaufene Runde kurz Revue passieren und verraten euch, welches Resultat uns am meisten überraschte. Am...

Nach jedem Spieltag der österreichischen Bundesliga lassen wir die abgelaufene Runde kurz Revue passieren und verraten euch, welches Resultat uns am meisten überraschte. Am 31. Spieltag haben wir uns für das 3:3-Unentschieden zwischen dem TSV Hartberg und dem Wolfsberger AC entschieden. Die Punkteteilung macht das Rennen um Platz 3 noch einmal spannender!

In der Qualifikationsgruppe setzte sich der SKN St. Pölten überraschend klar mit 3:0 im Auswärtsspiel gegen die Admira durch, die nun im direkten Abstiegsduell in der letzten Runde gegen die WSG Tirol unbedingt zumindest einen Punkt benötigt. Die Tiroler gingen nach der 1:4-Auswärtsniederlage gegen den SV Mattersburg ebenfalls als klarer Verlierer vom Platz und verpassten damit eine bessere Ausgangslage vor dem letzten Spieltag. Die Wiener Austria setzte sich gegen den kommenden Playoff-Konkurrenten Altach mit 2:1 durch und erkämpfte sich so den Heimvorteil für die Playoff-Partie. RB Salzburg gewann wieder einmal klar mit 5:2 gegen den SK Sturm und steht damit nach 31 Spieltagen bei unglaublichen 107 erzielten Toren in der Tabelle. Der SK Rapid sicherte sich mit einem 3:1-Heimsieg gegen den LASK den zweiten Platz. Hoffnung macht dem LASK nun, dass der WAC das um einen Tag später angepfiffene Spiel gegen Hartberg nicht für sich entscheiden konnte. Die Ausgangslage wird dennoch nicht einfach werden für die Linzer, da diese im letzten Spiel Meister Salzburg vor der Brust haben, während der WAC zuhause auf den SK Rapid trifft, der aufgrund der starken Belastung in den letzten Wochen sicherlich einige Stammspieler schonen wird und auch aufgrund der zahlreichen Verletzten nicht so breit aufgestellt ist wie die Salzburger.

Werbung für den Fußball

Man muss den Hartbergern ein großes Lob für ihre Leistungen in der Meistergruppe aussprechen, denn sie schlugen sich in den bisherigen neun Partien richtig gut und bereiteten den meisten Teams durchaus große Probleme. Davon kann auch der Wolfsberger AC ein Lied singen, denn nachdem bereits die erste Begegnung gegen die Steirer verloren ging, fuhren die Kärntner auch diesmal nicht die erhofften drei Punkte ein, die für den Kampf um Platz 3 wichtig gewesen wären. Noch einmal extra loben darf man Markus Schopps Mannschaft, da diese bereits den fünften Platz sicher innehatten, da der SK Sturm die vier Punkte Rückstand in der letzten Runde nicht mehr aufholen werden können.

Die Fans vor den TV-Apparaten bekamen ein mehr als unterhaltendes Spiel geboten, das in der zweiten Halbzeit einen komplett verrückten Spielverlauf nahm. Die Hausherren gingen in der Profertil-Arena mit einem 1:0-Vorsprung in die Pause, mussten kurz nach Wiederanpfiff den Ausgleich hinnehmen. Dario Tadic brachte die Gastgeber in der 56. Minute wieder in Führung, die Shon Weissman nach 70 Minuten egalisieren konnte. Der Israeli erzielte vier Minuten vor Schluss sogar den Führungstreffer, doch die Freude währte nur kurz, da die Hausherren nur zwei Minuten später nach einer Standardsituation den Ausgleich zum 3:3-Unentschieden machten.

Es wurde allerdings noch einmal dramatisch, als der dribbelstarke Dieng an der Strafraumgrenze gefoult wurde und Schiedsrichter Weinberger auf den Punkt zeigte. Shon Weissman trat an – und schoss knapp am Tor vorbei. Der zweifache Torschütze wurde zum tragischen Helden und der WAC kann eine Runde vor Schluss nicht mehr aus eigener Kraft den so wichtigen dritten Platz erringen – dennoch stehen wie oben erwähnt die Chancen sicherlich nicht schlecht, da man Salzburg einen Punktegewinn gegen den LASK auch in der letzten Runde zutrauen muss.

Wer muss runter?

Richtig spannend wird es aber nicht nur im Kampf um den dritten Platz, sondern auch um den Klassenerhalt. Unser Kooperationspartner tipp3 hat uns verraten, dass 63% der Österreicher davon ausgehen, dass die Admira oben bleiben wird. In Tirol sieht man die Dinge anders – 68% glauben an einen Sieg ihrer Mannschaft im letzten Spiel gegen die Admira: