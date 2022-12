LASK- und WAC-Flops wechseln leihweise, Wydra zurück in Österreich

Die Wintertransferzeit hat begonnen. Wie immer informieren wir euch in kompakten Viererpaketen über die aktuellsten Transfers auf der nationalen und internationalen Fußballbühne und liefern...

Die Wintertransferzeit hat begonnen. Wie immer informieren wir euch in kompakten Viererpaketen über die aktuellsten Transfers auf der nationalen und internationalen Fußballbühne und liefern euch sämtliche wichtige Eckdaten zu den fixen Übertritten in der kalten Jahreszeit.

Nikolaos Vergos

ST, 26, GRE | Wolfsberger AC – > PAS Lamia

Erst im Sommer verpflichtete der Wolfsberger AC den griechischen Angreifer Nikolaos Vergos ablösefrei vom kleinen Klub Panetolikos. Der 26-Jährige hatte zuvor schon reichlich Auslandserfahrung gesammelt, kickte etwa im Nachwuchs von Real Madrid, sowie für Vasas Budapest und Hércules Alicante, zudem in seiner griechischen Heimat für Olympiakos und Panathinaikos. Im Lavanttal funktionierte der 184cm große Angreifer aber noch überhaupt nicht: In 16 Pflichtspielen erzielte Vergos nur einen Treffer (aus einem Elfmeter), bereitete einen weiteren vor. Nun wechselt der Grieche leihweise zurück in seine Heimat und schließt sich für ein halbes Jahr dem Tabellenvorletzten PAS Lamia an. Vergos’ Vertrag beim WAC läuft noch bis 2024 und der Verein hat eine Option für ein weiteres Jahr.

Filip Twardzik

IV, 29, CZE | LASK – > Spartak Trnava

Vor fast genau einem Jahr holte der LASK den Innenverteidiger Filip Twardzik von Spartak Trnava. Angesichts dessen, dass der LASK bereits zahlreiche Innenverteidiger im Kader hatte, konnte kaum jemand diesen „zusätzlichen“ Transfer verstehen. Der tschechische Abwehrspieler blieb in Linz glücklos: Twardzik zog sich nach wenigen Monaten einen Bänderriss im Sprunggelenk zu, der ihn fast ein halbes Jahr außer Gefecht setzte. Während er im vergangenen Frühjahr noch auf sieben Einsätze für die Linzer kam, spielte er in der laufenden Saison nur zweimal in der Regionalligamannschaft des LASK. Für die erste Elf saß er nur ein einziges Mal auf der Bank. Twardzik kehrt nach einem Jahr leihweise nach Trnava zurück, wo er ein halbes Jahr Spielpraxis sammeln soll. Beim LASK hat er noch einen Vertrag bis 2025, aber es ist unwahrscheinlich, dass er diesen erfüllen wird.

Dominik Wydra

DM, 28, AUT | vereinslos – > ASV Siegendorf

Nach 7 ½ Jahren im Ausland wechselt Dominik Wydra zurück nach Österreich und schließt sich dem Regionalligisten Siegendorf an. Der umsichtige defensive Mittelfeldspieler mit polnischen Wurzeln verließ Rapid im Sommer 2015 und wechselte zunächst nach Paderborn. Danach kickte er in Deutschlands zweiter Bundesliga auch für Bochum, Aue und Braunschweig, ehe er zum aufstrebenden polnischen Klub Rakow Czestochowa wechselte, wo er aber nur auf drei Ligaeinsätze kam. Der ehemalige U21-Teamkapitän soll nun die Mannschaft, die vom ehemaligen Mattersburg-Spieler Marek Kausich betreut wird, zum Klassenerhalt in der Regionalliga Ost verhelfen. Siegendorf steht zur Saisonhalbzeit mit nur elf Punkten aus 16 Spielen auf dem 14. Platz.

David Fofana

ST, 20, CIV | Molde FK – > Chelsea FC

Der norwegische Top-Klub Molde feiert einen neuen Rekordtransfer. Bisher war Erling Haaland der teuerste Export Moldes – inklusive Boni nach dem Weiterverkauf von Salzburg nach Dortmund brachte der Norweger acht Millionen Euro ein. Er wird nun vom 20-jährigen Ivorer David Fofana abgelöst: Der Chelsea FC bezahlt 12 Millionen Euro für den Jungstar und stattet ihn mit einem langfristigen Vertrag aus. Chelsea reagiert damit auf den Ausfall des albanischen Ergänzungsstürmers Armando Broja, der einen Kreuzbandriss erlitt und für den Rest der Saison fehlen wird. Molde holte Fofana vor etwa zwei Jahren direkt von der Elfenbeinküste und der Mittelstürmer steuerte in 65 Spielen 24 Tore und 10 Assists bei.