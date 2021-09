Baumgartner trifft für Klub und Team, Wimmer feiert Traumdebüt

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.1999) bzw. nicht bereits fix in...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.1999) bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

Kalenderwoche 34/ 2021

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

Yusuf Demir (FC Barcelona)

OM/RA – 18 Jahre (Jg. 03) – 1 Spiel

Beim 2:1-Heimsieg über den Getafe CF saß Yusuf Demir auf der Bank des FC Barcelona. Beim Länderspiel gegen die Republik Moldau nahm er ebenfalls auf der Bank Platz.

Hannes Wolf (Borussia Mönchengladbach)

OM – 22 Jahre (Jg. 99) – 3 Spiele

Bei der 1:2-Niederlage bei Union Berlin begann Hannes Wolf als Linksaußen in einem 4-2-3-1-System und wurde zur Pause ausgewechselt.

Christoph Baumgartner (TSG 1899 Hoffenheim)

OM – 22 Jahre (Jg. 99) – 3 Spiele – 1 Tor

Bei der 2:3-Niederlage in Dortmund spielte Christoph Baumgartner bis zur 70.Minute als Linksaußen in einem 4-2-3-1-System und erzielte das zwischenzeitliche 1:1 für sein Team. Beim Nationalteam spielte er bis zur 83.Minute im rechten Mittelfeld und erzielte in Chisinau das 1:0 für die ÖFB-Auswahl.

David Nemeth (FSV Mainz 05)

IV – 20 Jahre (Jg. 01)

David Nemeth kehrte nach seinem erfolgreichen Leihjahr beim SK Sturm Graz nach Mainz zurück, stand aber bisher noch in keinem Matchkader der 05er.

Patrick Wimmer (Arminia Bielefeld)

LA – 20 Jahre (Jg. 01) – 1 Spiel – 1 Tor

Beim 1:1 gegen Eintracht Frankfurt wurde Patrick Wimmer nach 81 Minuten eingewechselt und erzielte nur fünf Minuten später sein erstes Bundesligator für Arminia Bielefeld.

Romano Schmid (SV Werder Bremen)

OM – 21 Jahre (Jg. 00) – 5 Spiele – 0 Tore – 2 Assists

Beim 3:0-Sieg über Hansa Rostock spielte Romano Schmid bis zur 83.Minute als Linksaußen in einem 4-3-3-System und bereitete das 2:0 für sein Team vor.

Christoph Klarer (Fortuna Düsseldorf)

IV – 21 Jahre (Jg. 00) – 5 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Bei der 1:3-Niederlage beim FC Schalke 04 spielte Christoph Klarer in der Düsseldorfer Innenverteidigung durch.

Nemanja Celic (SV Darmstadt 98)

DM – 22 Jahre (Jg. 99) – 4 Spiele

Beim 4:0-Heimsieg über Hannover 96 wurde Nemanja Celic in der Schlussminute eingewechselt.

Flavius Daniliuc (OGC Nizza)

IV – 20 Jahre (Jg. 01) – 1 Spiel

Saisondebüt für Flavius Daniliuc: Beim 4:0-Sieg des OGC Nizza über Girondins Bordeaux wurde er nach 77 Minuten eingewechselt.

Silvan Wallner (FC Zürich)

IV/RV – 19 Jahre (Jg. 02) – 2 Spiele

Beim 3:3 beim FC St. Gallen wurde Silvan Wallner in der Schlussminute eingewechselt, um Zeit von der Uhr zu nehmen.

Elvin Ibrisimovic (FC Vaduz)

ST – 22 Jahre (Jg. 99) – 1 Spiel

Beim 3:1-Auswärtssieg in Aarau saß Elvin Ibrisimovic auf der Bank des FC Vaduz.

Melih Ibrahimoglu (Heracles Almelo)

ZM – 21 Jahre (Jg. 00) – 1 Spiel

Beim 0:1 gegen den NEC Nijmegen saß Melih Ibrahimoglu auf der Bank seines niederländischen Klubs Heracles Almelo.

Dominik Oroz (Vitesse Arnheim)

IV – 20 Jahre (Jg. 00) – 3 Spiele

Der gebürtige Wiener und Ex-Lieferinger Dominik Oroz spielte beim 0:5 von Vitesse Arnheim bei Ajax Amsterdam in der Innenverteidigung durch und sah in der Schlussphase Gelb.

Tomás Händel (Vitoria Guimaraes)

ZM – 20 Jahre (Jg. 00) – 2 Spiele

Auch beim 0:0 bei Sporting Braga spielte der Austro-Portugiese Tomás Händel im defensiven Mittelfeld von Vitoria Guimaraes durch.

Daniel Nussbaumer ( –> Academico Viseu)

ST – 21 Jahre (Jg. 99)

Der Ex-Altacher Daniel Nussbaumer wechselte kurz vor Ende der Transferperiode zum portugiesischen Zweitligisten Academico Viseu, der nach vier Spielen auf Rang 14 der 18er-Liga steht. Bisher kam er noch zu keinen Einsätzen.

Raul Florucz ( NK Lokomotiva Zagreb )

LA – 20 Jahre (Jg. 01) – 2 Spiele

Bei der 0:1-Heimniederlage gegen Gorica stand Raul Florucz nicht im Kader von Lokomotiva Zagreb.

Mateo Karamatic (NK Osijek II)

MF – 19 Jahre (Jg. 01)

In der neuen Saison kam Mateo Karamatic bisher noch auf keine Einsätze für die zweite Mannschaft des NK Osijek.

Marco Budic (Kustosija Zagreb)

IV – 21 Jahre (Jg. 00) – 3 Spiele

Beim 0:0 gegen Opatija spielte Marco Budic in der Innenverteidigung von Kustosija Zagreb durch.

Luka Stevic (FK Metalac)

OM – 21 Jahre (Jg. 00) – 1 Spiel

Der in Wien geborene Austro-Schweizer Luka Stevic spielt derzeit in der ersten serbischen Liga für Metalac. In den letzten beiden Ligaspielen saß der offensive Mittelfeldspieler auf der Bank seines Teams.

Denis Adamov (NK Domzale)

RM – 22 Jahre (Jg. 99) – 1 Spiel – 0 Tore – 1 Assist

Beim 4:1-Heimsieg gegen Mura saß Denis Adamov auf der Bank des NK Domzale.

Adrian Gale (Kustosija Zagreb –> NK Krsko )

DM – 21 Jahre (Jg. 99)

Am letzten Tag der Transferzeit wechselte der defensive Mittelfeldspieler Adrian Gale vom kroatischen Klub Kustosija zum slowenischen Zweitligisten Krsko.

Adnan Kanuric (FK Sarajevo)

TW – 21 Jahre (Jg. 00) – 1 Spiel

Der gebürtige Linzer Adnan Kanuric spielt aktuell für den FK Sarajevo in Bosnien-Herzegowina. In den letzten sechs Ligaspielen seines Teams saß er auf der Bank.

Berkay Tanir (Eskisehirspor)

ZM – 22 Jahre (Jg. 99)

In der dritten türkischen Liga fängt die neue Saison erst am ersten September-Wochenende an.

Amar Kvakic (Metalist Kharkiv)

IV – 18 Jahre (Jg. 02)

Der gebürtige Grazer Amar Kvakic wechselte im Juli von Kapfenberg zum ukrainischen Klub Metalist Kharkiv. Bisher saß er in allen sechs Saisonspielen auf der Bank seines Teams.

Daniel Antosch (Pafos FC)

TW – 21 Jahre (Jg. 00)

Der einstige Liefering-Keeper muss sich beim Pafos FC auf Zypern derzeit gegen den routinierten Ukrainer Artur Rudko durchsetzen. Bisher kam Antosch noch auf keine Einsätze für seinen neuen Klub.

Daniel Mandl, abseits.at