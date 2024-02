Nachwuchs: Erster Seiwald-Assist, dritter Saisontreffer für Can Keles

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.2001) bzw. nicht bereits fix in...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.2001) bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftsticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

KALENDERWOCHE 4 / 2024

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

Patrick Wimmer ( VfL Wolfsburg )

RA – 22 Jahre (Jg. 01) – 6 Spiele

Patrick Wimmer fällt unverändert aufgrund eines Syndesmosebandrisses aus. Das letzte Mal in einem Matchkader stand er Ende Oktober 2023.

Nicolas Seiwald (RB Leipzig)

ZM – 22 Jahre (Jg. 01) – 8 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Nicolas Seiwald markierte am vergangenen Wochenende seinen ersten Scorerpunkt in der deutschen Bundesliga: Bei der glatten 2:5-Niederlage von RB Leipzig in Stuttgart spielte Seiwald bis zur 67. Minute im zentralen Mittelfeld und bereitete das zwischenzeitliche 2:3 durch Lois Openda vor.

Junior Adamu ( SC Freiburg )

ST – 22 Jahre (Jg. 01) – 12 Spiele (1/0/0 für SC Freiburg II)

Beim 1:3 bei Werder Bremen saß Junior Adamu auf der Bank des SC Freiburg.

Paul Wanner ( SV Elversberg )

RA/OM – 18 Jahre (Jg. 05) – 14 Spiele – 2 Tore – 3 Assists (3/1/0 für Bayern II)

Bei der 1:2-Niederlage bei Hansa Rostock spielte Paul Wanner im offensiven Mittelfeld durch.

Leo Greiml (FC Schalke 04)

IV – 22 Jahre (Jg. 01)

Leo Greiml fehlt dem FC Schalke 04 weiterhin aufgrund seines Kreuzbandrisses und wird erst in den nächsten Wochen oder Monaten wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

David Nemeth ( FC St. Pauli )

IV – 22 Jahre (Jg. 01) – 3 Spiele (1/0/0 für St. Pauli II)

Beim 2:1-Sieg bei Fortuna Düsseldorf saß David Nemeth auf der Bank des FC St. Pauli.

Marlon Mustapha ( Fortuna Düsseldorf )

ST – 22 Jahre (Jg. 01) – 0 Spiele (7/0/0 für Como 1907)

Erst vor wenigen Tagen wechselte Marlon Mustapha leihweise von Como 1907, wo er nur Ergänzungsspieler war, zu Fortuna Düsseldorf, wo er die restliche Saison verbringen wird.

Paul Tschernuth (1.FC Heidenheim)

TW – 21 Jahre (Jg. 02)

Der Salzburger Paul Tschernuth stieg mit dem 1. FC Heidenheim in die deutsche Bundesliga auf. Nachdem er aber schon in der zweiten Liga zu keinem Pflichtspiel kam wird es für den jungen Keeper sehr schwer sein, in der höchsten Spielklasse in die Mannschaft zu rutschen. Sein Vertrag in Heidenheim läuft noch bis 2025 – in der laufenden Saison stand er noch in keinem Matchkader.

Flavius Daniliuc ( US Salernitana )*

IV – 22 Jahre (Jg. 01) – 14 Spiele

Bei der 1:2-Niederlage gegen die AS Roma spielte Flavius Daniliuc in der Innenverteidigung durch. Es war vorerst sein letztes Spiel für die US Salernitana: Am Mittwoch wechselte der robuste Abwehrspieler leihweise zu Red Bull Salzburg, wo er den Rest der laufenden Saison verbringen wird. Daniliuc fällt damit ab kommender Woche aus unserer Liste.

Franz Stolz (Genua CFC)

TW – 22 Jahre (Jg. 01)

Franz Stolz wechselte kurz vor Ende der Transferzeit vom SKN St. Pölten zum Genua CFC. Ob er beim Serie-A-Klub, der inklusive ihm fünf Torhüter im Profikader hat, eine Rolle spielt, wird sich wohl erst langfristig weisen.

Matthias Braunöder (Como 1907)

ZM – 21 Jahre (Jg. 02)

Matthias Braunöder wechselte vor einer Woche leihweise von der Wiener Austria zu Como 1907, das eine Kaufoption in Höhe von 1,5 Millionen Euro auf den 21-Jährigen besitzt. Como steht in der italienischen Serie B derzeit auf dem vierten Rang und spielt um den Aufstieg in die Serie A.

Yusuf Demir ( FC Basel )

OM/RA – 20 Jahre (Jg. 03) – 9 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Beim überraschenden 1:0-Sieg über die Young Boys Bern saß Yusuf Demir auf der Bank des FC Basel.

Silvan Wallner ( FC Zürich )

IV/RV – 22 Jahre (Jg. 02) – 11 Spiele (1/0/0 für FC Zürich II)

Beim 1:2 im Derby bei den Grasshoppers saß Silvan Wallner auf der Bank des FC Zürich.

Efekan Karayazi (Fenerbahce)

DM – 18 Jahre (Jg. 05) – 0 Spiele (11/2/0 für Fenerbahce U19)

Efekan Karayazi spielte beim 0:3 der U19-Mannschaft von Fenerbahce gegen die Trabzonspor-Junioren eine Stunde lang.

Onurhan Babuscu (Gaziantep FK)

OM – 20 Jahre (Jg. 03)

In den letzten fünf Spielen stand Onurhan Babuscu nicht im Kader des Gaziantep FK.

Can Keles (Karagümrük)

LA – 22 Jahre (Jg. 01) – 21 Spiele – 3 Tore – 2 Assists

Beim 0:2 gegen Ankaragücü wurde Can Keles nach 66 Minuten eingewechselt. Beim darauffolgenden 4:0-Sieg über Caykur Rizespor kam er nach 49 Minuten ins Spiel und erzielte in der Schlussphase mit seinem dritten Saisontreffer das 4:0 für sein Team.

Enes Tepecik (Ankaragücü)

OM – 19 Jahre (Jg. 04) – 0 Spiele (7/1/0 für Ankaragücü U19)

Enes Tepecik saß in der vergangenen Woche erstmalig auf der Bank der Kampfmannschaft von Ankaragücü. Beim 2:0 gegen Karagümrük wurde er allerdings nicht eingewechselt.

Franjo Ivanovic ( HNK Rijeka )

OM/ST – 20 Jahre (Jg. 03) – 19 Spiele – 5 Tore – 2 Assists

Beim 3:2-Sieg bei Gorica zum Frühjahrsauftakt begann Franjo Ivanovic als Mittelstürmer und wurde bereits nach einer halben Stunde beim Stand von 0:2 ausgewechselt, ehe seine Kollegen das Spiel noch drehten. Beim sensationellen 2:1-Sieg bei Hajduk Split, mit dem Rijeka die Tabellenführung übernahm, begann Ivanovic erneut an vorderster Front und wurde zur Pause beim Stand von 0:1 ausgewechselt.

Gabriel Eskinja ( Slaven Belupo )

IV – 19 Jahre (Jg. 03) – 0 Spiele (6/0/0 für Zrinski Osjecko)

Gabriel Eskinjas Leihe mit dem Zweitligisten Zrinski Osjecko wurde mit Ende des Jahres 2023 beendet und er kehrte zum Erstligisten Slaven Belupo zurück. Bisher stand er für Slaven noch in keinem Matchkader.

Raul Florucz ( Olimpija Ljubljana )

RA/LA – 22 Jahre (Jg. 01) – 12 Spiele – 3 Tore – 2 Assists

Die slowenische Meisterschaft fängt erst wieder am 10. Februar an.

Pascal Juan Estrada ( Olimpija Ljubjana )

IV/DM – 21 Jahre (Jg. 02) – 1 Spiel

Die slowenische Meisterschaft fängt erst wieder am 10. Februar an. Bereits jetzt ist fix, dass Pascal Juan Estrada für die neue Saison zum SC Rheindorf Altach wechseln wird.

Mateo Karamatic ( Olimpija Ljubljana )

IV – 21 Jahre (Jg. 01) – 9 Spiele – 1 Tor – 1 Assist

Die slowenische Meisterschaft fängt erst wieder am 10. Februar an.

Eldin Sehic (Tabor Sezana)*

ST – 20 Jahre (Jg. 03) – 16 Spiele – 3 Tore – 1 Assist

Der Vertrag von Eldin Sehic beim slowenischen Zweitligisten Tabor Sezana wurde Anfang des Jahres aufgelöst, wodurch er ab kommender Woche aus unserer Nachwuchsliste fallen wird.

Aleksa Markovic (NK Dekani)*

DM – 22 Jahre (Jg. 01) – 16 Spiele – 1 Tor

Auch der Vertrag von Aleksa Markovic wurde im Jänner aufgelöst. Wie Sehic ist auch der Sechser hiermit auf Vereinssuche und fällt ab kommender Woche aus unserer Liste.

Marko Dijakovic (GKS Tychy)

IV – 21 Jahre (Jg. 02) – 9 Spiele – 1 Tor

Die zweite polnische Liga startet erst wieder am 17. Februar in die Frühjahrssaison.

Thomas Jungbauer (SK Dynamo Ceske Budejovice)

IV – 18 Jahre (Jg. 05) – 0 Spiele (3/0/0 für Ceske Budejovice U19, 3/0/0 für Ceske Budejovice II)

In Tschechien endet die Winterpause erst wieder am 10. Februar.

Amar Kvakic (Universitatea Craiova)

IV – 21 Jahre (Jg. 02) – 2 Spiele

Amar Kvakic kam zu Beginn der Frühjahrssaison zu seinem Debüt für den rumänischen Klub Universitatea Craiova. Bei der 3:4-Niederlage beim FC Rapid 1923 spielte er in der Innenverteidigung durch. Beim darauffolgenden 0:1 bei Farul Constanta wurde er nach 88 Minuten eingewechselt.

Oskar van Hattum (Wellington Phoenix)

RA – 21 Jahre (Jg. 02) – 6 Spiele – 0 Tore – 2 Assists (3/2/0 für Wellington Phoenix II)

Beim 2:1-Sieg bei den Newcastle Jets wurde Oskar van Hattum nach 84 Minuten eingewechselt.

Dardan Shabanhaxhaj (Rubin Kazan)

LA – 22 Jahre (Jg. 01) – 0 Spiele (19/7/3 für ND Mura)



Dardan Shabanhaxhaj wechselte zuletzt vom slowenischen Klub Mura zum russischen Erstligisten Rubin Kazan, wo er bisher noch zu keinen Einsätzen kam.

Daniel Mandl, abseits.at