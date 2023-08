Türkischer Erstligist holt Rapid-Talent Enes Tepecik

Rapids Nachwuchstalent Enes Tepecik dürfte nach mehreren Gerüchten nun endgültig vor einem Wechsel in die Türkei stehen. Der Erstligist Ankaragücü wird beim 19-jährigen Offensivspieler...

Rapids Nachwuchstalent Enes Tepecik dürfte nach mehreren Gerüchten nun endgültig vor einem Wechsel in die Türkei stehen. Der Erstligist Ankaragücü wird beim 19-jährigen Offensivspieler ernst machen.

Bereits im Juni wurde das Interesse von Besiktas Istanbul öffentlich und erst vor kurzem wurde bekannt, dass sich Tepecik bereits mit Adana Demirspor einig sein soll. Nun kam aber die Wende und Tepecik, der in Hütteldorf einen Vertrag bis 2025 hält, wird zu Ankaragücü wechseln, wie unter anderem der italienische Top-Journalist Gianluca di Marzio, aber auch schon weitere Quellen berichteten.

Der U19-Nationalspieler kam im Jänner 2020 aus der Akademie in St. Pölten nach Hütteldorf, war in der U18-Mannschaft der Wiener dann eine absolute Stütze und erzielte 22 Tore in 34 Spielen. In der zweiten Mannschaft hatte Tepecik zwar seine Momente, konnte sein volles Potential aber nie auf den Platz bringen. In der 2. Liga brachte er es auf 37 Spiele, aber nur fünf Tore und drei Assists.

In der laufenden Saison stand er nach dem Abstieg der Jung-Rapidler in der Regionalliga Ost in keinem Matchkader. Beim hochtalentierten, flexiblen Offensivspieler, der vor allem im offensiven Mittelfeld und als Rechtsaußen aufgeboten werden kann, war bereits seit längerem klar, dass er den Gang in die dritte Leistungsstufe wohl nicht mitgehen wird.

In der Türkei war Tepecik stets gefragt und bereits im Frühling 2022 stand ein möglicher Transfer zu Trabzonspor im Raum. Zu einem Wechsel kam es jedoch nicht und Tepecik verlängerte kurz nach Aufkommen des Gerüchts bei Rapid.

Ankaragücü beendete die vergangene Saison in der türkischen Süper Lig auf dem elften Platz. Trainer des Teams ist der ehemalige Pasching- und LASK-Spieler Tolunay Kafkas. Mit Tolga Cigerci, Federico Macheda oder Rafal Gikiewicz spielen auch einige bekannte Akteure beim Hauptstadtklub. Zuletzt verpflichtete der Verein auch Cem Türkmen, der die letzten beiden Jahre vom französischen Klub Clermont an Austria Lustenau verliehen wurde.