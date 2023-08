Die Kommentare der LASK-Fans vor dem EL-Playoff-Rückspiel

Der LASK will heute einen 2:1-Vorsprung aus dem Hinspiel gegen HSK Zrinjski Mostar verteidigen, um in die Gruppenphase der Europa League aufzusteigen. Selbst bei...

Der LASK will heute einen 2:1-Vorsprung aus dem Hinspiel gegen HSK Zrinjski Mostar verteidigen, um in die Gruppenphase der Europa League aufzusteigen. Selbst bei einer Niederlage werden die Oberösterreicher allerdings in der Europa Conference League vertreten sein, womit sich der Druck in Grenzen hält. Wir wollen uns ansehen was sich die LASK-Fans von ihrer Mannschaft erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

JochenGierlinger: „Bin gespannt wie es Sageder von der Aufstellung her angehen wird. Never change a winning team wäre in unserer aktuellen Lage vermutlich angebracht. Allerdings kannst dann schnell auch mal Probleme mit unzufriedenen Spielern bekommen (Ljubicic, Michorl, Stojkovic, Goiginger, Ljubic) und es stellt sich die Frage wofür man den riesigen Kader hat. Wenn gewechselt wird. würde ich maximal zwei bis drei Positionen ändern. Ljubicic, Havel oder Goiginger statt Usor/Mustapha und Michorl oder Ljubic statt Jovicic.“

ibinsneta: „ich habe mich in den letzten Wochen aus der sich anbahnenden Trainerdiskussion herausgehalten, obwohl ich auch schon meine Zweifel hatte, ob das ‚Projekt‘ Sageder noch was wird. Speziell nach dem Hinspiel gegen Mostar, in dem die Mannschaft zwar gut (und mit dem 2 Toren auch sehr effizient) begonnen hat, aber dann doch merklich nachgelassen hat. Da hat mir auch der letzte Biss gefehlt. Jetzt nach dem Spiel gegen die Austria bin ich optimistischer, auch wenn sicherlich nicht alles gut war und der Gegner in den letzten 20 Minuten – so zumindest mein Eindruck – physisch nicht mehr auf Augenhöhe war. Eine Schwalbe macht aber noch keinen Sommer. Ich erhoffe mir am Donnerstag einen mutigen Auftritt und möchte ab der 1. Minute sehen, dass die Mannschaft das Spiel gewinnen will. Die Bosnier werden alles reinwerfen was sie haben, da gilt es cool zu bleiben.“

stone_islander: „Vorne Havel ist meiner Meinung nach Pflicht, da wir Speed im Konter benötigen werden. Und ich meine damit Speed mit effektivem Zug zum Tor, und nicht die von Usor bisher gezeigte brotlose Kunst. Ljubicic oder Musti ist Geschmackssache – wobei wohl die Physis und der beinahe Heimspielfaktor eher für Marin ausschlägt.“

UdoH: „Ich rechne mit einer (fast) unveränderten Startformation zum Sonntag. Kann mir lediglich vorstellen, dass Usor auf die Bank muss, wobei ich mir selbst da nicht sicher bin. Havel würde sich nach dem starken Auftritt am Sonntag zwar anbieten, glaube aber nicht, dass Sageder einem Perspektivspieler in einem so wichtigen Spiel die Bürde des Startelfdebüts mitgibt. Insofern stellt sich die Frage ob man Ljubicic die Rolle als Halbraumstürmer zutraut und Mustapha die Seiten wechselt, ansonsten kommt Goiginger ins Spiel.“

Strafraumkobra: „Havels Agilität könnte man gut gebrauchen und er hat im Vergleich zu Ljubicic oder Mustapha gerade Selbstvertrauen getankt. Bei Ljubicic fehlt die Selbstverständlichkeit, während Havel einfach drauf loslegt und giftig ist. Derart routiniert ist Ljubicic nämlich auch nicht. Wären wir beim Fußball Manager würde ich Havel aufstellen, aber gehe davon aus, dass er nur eingewechselt werden wird.“

KING-LASK: „Lege mich fest, es wird ein 4:1-Sieg für unsere Jungs, angepeitscht von 400 völlig durchdrehenden LASK´lern. Allen eine gute Reise und nehmt genug Durst für den Treffpunkt mit, man sieht sich dann dort.“

una.birra.grande: „Kann mir jemand erklären warum nur 21 Spieler nach Mostar fliegen, wenn international 23 Mann am Spielbericht stehen dürfen. Man bedenke, dass in einem Spiel mit Verlängerung 6 Spieler eingetauscht werden dürfen. Da nimmt man sich mMn unnötig ein paar Optionen. Vielleicht etwas zu weit gedacht und eher ein Extrembeispiel, aber da brauchen sich ja nur 2 Spieler beim Aufwärmen verletzen und schon hat man die gleiche Anzahl an Ersatzspielern wie in der Liga.“

