So reagieren die Fans auf den 2:0-Sieg gegen Schweden!

Die österreichische Nationalmannschaft legte mit dem enorm wichtigen 2:0-Sieg über Schweden den Grundstein für die Qualifikation zur Europameisterschaft 2024. Wir haben nach dem...

Die österreichische Nationalmannschaft legte mit dem enorm wichtigen 2:0-Sieg über Schweden den Grundstein für die Qualifikation zur Europameisterschaft 2024. Wir haben nach dem Spiel die Stimmung unter den Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

tirnweth: „Yes, völlig verdient der Sieg, hätte auch höher ausfallen dürfen. Gut das man am Ende auf die Abpraller von Olsens Paraden gegangen ist.“

johnny_knoxville: „Wie schnell kann die Stimmung kippen, natürlich grad ins Positive, mir macht das Nationalteam inklusive Trainer einfach nur Spaß.“

OoK_PS: „Hochverdient, aber ein irrer Aufwand. Zum Glück hat sich am Ende die viel höhere Qualität durchgesetzt. Schweden hatte ab der 46. Minute zwei Polen-Legionäre am Feld, das muss sich einfach irgendwann auswirken.“

paytv23: „Ein hart erarbeiteter und verdienter Sieg. Das Team hat nach den letzten Leistungen auch heute nicht enttäuscht. Nur mit Hartnäckigkeit konnte man diese Schweden knacken.“

Christian2016: „Große Steigerung in der zweiten Hälfte, Mannschaft immer an den Sieg geglaubt, und Rangnick bringt ausgerechnet mit Grillitsch den entscheidenden Wechsel. Ich bin begeistert, Burschen, auch wenn noch viel Arbeit vor uns liegt. Ihr seid’s ein Wahnsinn, danke!“

Pezi: „Was hat der Olsen bitte alles gehalten und dann doch 2x mit Abprallern bezwungen worden. Jedenfalls gefällt mir das, dass weiterhin Druck erzeugt wurde und die Tore doch erzwungen wurden. Macht weiterhin Freude.“

quaiz: „Wenn wir nur einen Klassestürmer hätten. Hochverdient natürlich, Schweden bis auf Isak und Forsberg am Papier mit einer kompletten Durchschnittstruppe, mittlerweile haben wir mehr Qualität. Geduldig geblieben und sogar einen Tormann mit Glanztag bezwungen. Man kann und darf zufrieden sein.“

killver: „Ich muss echt eine Lanze für Gregoritsch brechen. War ein Topspiel von ihm. Gefühlt einer der Wenigen die den Ball aufs Tor bringen regelmäßig. Tolle Übersicht, gute Pässe, davon ein Zuckerpass in der ersten Halbzeit. Nur das Tor hat heute gefehlt. Und ich sag das als langjähriger Kritiker. Da ist die zweite Stürmerposition ein viel größeres Problem.“

lovehateheRo: „Eigentlich gehen beide Tore auf deren Goalie. Hat sich bei beiden überhaupt nicht gut angestellt. Aber man darf gerne weiter von dessen überragender Leistung reden weil wir ihn vorher oft angeschossen haben.“

ImmerWiederRapidWien: „Die Schweden sind ja auch keine Nudelgegner. Die können schon richtig nervig und ungut sein. Die wird man nie über 90 Minuten komplett an die Wand drücken können. Aber in der 2. HZ ist das doch über eine gute Zeit gelungen, man hat sich einige Chance raus gespielt und vor allem hinten fast nichts zugelassen.“

OoK_PS: „Eine Wohltat, wie die Wechsel unter Rangnick sitzen. Sein Vorgänger hätte vermutlich Ilsanker in die Schlacht geworfen.“

Christian2016: „Grillitsch mit sehr gutem Interview. Ein Wahnsinn, dass ein offensichtlich so intelligenter und reflektierter Spieler bei der Vereinssuche so in den Dreck gegriffen hat.“

Paul M: „Die einzige Schwäche, die ich heute ausgemacht hätte, ist die zweite Stürmerposition neben Gregoritsch. Möglicherweise bin ich durch meine schwarz-weiße Sturm-Brille geblendet, aber vielleicht sollte man Sarkaria in einem Testspiel die Chance geben, sich zu beweisen.“

lovehateheRo: „Man kann nur hoffen, dass Arnautovic bei den nächsten Länderspielen topfit ist, ohne ihn (oder eben so wie in diesen zwei Spielen, wo er offensichtlich nicht voll konnte) schaut das sonst schon sehr traurig aus im Sturm.“

Phil96: „Unglaubliche Stimmung in der Prater-Schüssel heute, das hatten wir schon lange nimmer. Hochverdienter Sieg, auch wenn man sich das deutlich leichter machen hätte müssen. Baumgartner als Hero, obwohl er bis zum 1:0 keine drei guten Ballkontakte hatte, ist natürlich auch sehr geil!“

manyk: „Was für ein Beginn und was für ein Ende von Halbzeit eins. Fortgesetzt am Anfang von Halbzeit zwei. Dazwischen das Spiel durchaus auch offen. Schweden-Goalie mit Weltpartie. Brachte uns zum Verzweifeln. Sooo viele Chancen und Torschüsse. In Summe dann doch hoch verdient. Auch in dieser Höhe. Bei den Standards waren die Schweden immer wieder durchaus präsent und Gefahr ausstrahlend. In Summe: Geiler Fußballabend in Rot-Weiß-Rot.“

halbe südfront: „Ich habs gewusst, die Schweden nerven immer und sie haben mich auch heute genervt. Aber Gott sei Dank hat die Mannschaft den Sieg noch erzwungen. Der Goalie der Schweden mit einer soliden Partie. Aber die Abschlüsse waren im Großen und Ganzen auch nicht gut genug, um ihn direkt zu bezwingen. Einzig beim Schuss von Schlager am Ende der 1. Halbzeit frage ich mich noch immer warum der nicht drinnen war. Vom Festhalten der Bälle hält der Goalie nicht allzu viel, das hat er glaube ich nur ein oder höchstens zweimal geschafft – und am Ende haben die Burschen genau das ausgenutzt. Grillitsch war dafür die perfekte Einwechslung, die Qualität und Schärfe seiner Schüsse aus der 2. Reihe waren dann letztendlich der Schlüssel zum Sieg. Offensiv über 90 Minuten eine gute Vorstellung, defensiv dann in der 2. Hz endlich auch sehr souverän. Adamu und Posch waren mit ihren Aufgaben etwas überfordert, ansonsten durchwegs gute bis sehr gute Leistungen aller Spieler.“

Mehr Fanmeinungen zum ÖFB-Team findet ihr im ÖFB-Forum des Austrian Soccer Board.