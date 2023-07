Cup-Auslosung: Austria Salzburg häkerlt den Erzfeind in den sozialen Medien

Dass sich die Sympathien im Lager von Austria Salzburg für den „Lokalrivalen“ Red Bull Salzburg aufgrund der brisanten Geschichte rund um die Übernahme in...

Dass sich die Sympathien im Lager von Austria Salzburg für den „Lokalrivalen“ Red Bull Salzburg aufgrund der brisanten Geschichte rund um die Übernahme in Grenzen halten, ist kein Geheimnis. Gestern wurden die beiden Teams als Gegner in der zweiten Runde des ÖFB-Cups zusammengelost.

Die Austria ließ in den sozialen Netzwerken nach der Auslosung natürlich keine Gelegenheit aus, den großen Erzfeind ein wenig zu kitzeln. Der Name des Gegners wird mit keinem Wort erwähnt und laut dem Text auf Facebook geht es gegen „den Konzern aus Fuschl“. Zudem verwendete Austria Salzburg nicht das Logo der „Roten Bullen“, sondern fügte nur ein improvisiertes, schwarzes Logo mit dem Schriftzug „RB“ in den Facebook-Post ein.

Indes wird in Salzburg darüber diskutiert, wo das Spiel stattfinden soll. Der Vize-Obmann der Austria, David Rettenbacher, äußerte sich dazu wie folgt: „Das ist für uns natürlich ein reizvolles Los und eine tolle Geschichte. Das Spiel ist in knapp zwei Monaten. Wir werden im Vorstandskreis in Ruhe darüber beraten wo wir das Spiel austragen wollen und natürlich – so weit es geht – auch die Meinung unserer tollen Fans einfließen lassen.“

Weiters führte Rettenbacher aus: „Ein Spiel gegen einen Bundesligisten ist eine Belohnung für die Treue unserer Fans, für alle ehrenamtlichen Unterstützer, für unsere Partner und natürlich für alle aus dem sportlichen Bereich.“

Zudem nützte Austria Salzburg die Gelegenheit, um die eigene Mitgliedschaft zu bewerben. Ab Mitte August soll es Tickets für das Spiel geben und eine Mitgliedschaft ist das sicherste Mittel, um an eine oder mehrere der begehrten Karten für das brisante Duell zu kommen.