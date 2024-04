Cup-Finale fixiert: Die Kommentare der Rapid-Fans nach dem Leoben-Sieg

Der SK Rapid gewann gestern das Cup-Semifinale gegen den DSV Leoben klar mit 3:0 und zog damit wieder ins ÖFB-Cupfinale ein, wo der Sieger...

Der SK Rapid gewann gestern das Cup-Semifinale gegen den DSV Leoben klar mit 3:0 und zog damit wieder ins ÖFB-Cupfinale ein, wo der Sieger der Partie zwischen dem SK Sturm Graz und Red Bull Salzburg wartet. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum

Hugo_Maradona: „Wie viele Jahre wünsche ich mir schon, dass wir auswärts gegen die „Kleinen“ so auftreten, wie am Sonntag in Hartberg, oder gestern in Leoben. Staubtrocken, abgebrüht, konsequent, unaufgeregt, effizient. Irre, wie geil das ist!“

Ernesto: „Sauber, konzentriert, chirurgisch, trocken! Bravo Rapid.“

Adversus: „Über das gesamte Spiel gesehen ein insgesamt souveräner Sieg und verdienter Einzug ins Finale.“

Vizelein: „Brav, besonders die erste Hälfte staubtrocken und wirklich gut gespielt. Zweite Hälfte ein wenig zu passiv, was aber wurscht ist, weil FINALE!“

Schwemmlandla3: „Ich möchte beim gestrigen Spiel auch zwei Spieler extra erwähnen die glaub ich eher selten aufgetaucht sind bei den positivsten Bemerkungen: Für mich hat Lang gestern endlich wieder mal ein richtig gutes Spiel gemacht. Gar nicht nur wegen dem Tor, sondern weil er einfach richtig gut drin war in der Partie und sehr aktiv gespielt hat. Und generell war für mich gestern Auer einer der stärksten Rapidler am Platz. Hat sehr viele Aktionen super antizipiert und damit für frühe Ballgewinne gesorgt. Dazu hat er sehr gute Pässe gespielt und läuferisch und kämpferisch wie immer sowieso vollends überzeugt. Weiter so, das war richtig gut.“

b3n0$: „Letztlich ein solider Auftritt bei einem ernstzunehmenden Zweitligisten. Halbzeit 2 trocken verwaltet und bis auf den Stangenschuss nichts zugelassen. Wieder zu Null. Das gefällt.“

LiamG: „Trockener Sieg, wie erwartet. Dank Klauß und einer halbwegs kompletten Mannschaft, war diesmal die Nervosität so klein wie seit einer Ewigkeit nicht mehr.“

Phil96: „Souveräner Sieg, hatte eigentlich nur bei der Chance von Friesenbichler ganz kurz Sorgen, sonst war das genauso, wie man eine Cuppartie als Favorit spielen muss.“

Zidane85: „Die Einstellung der Mannschaft und des Trainerteams vermittelt einfach nicht mehr diesen wehleidigen Hosenscheißer-Charakter, sondern Selbstbewusstsein. Man hat sich ja schon die Ausreden ausmalen können. Da war nichts mehr schön. Fußball haben wir da schon lange nicht mehr gespielt. Aber man muss da auch den Spieler Grgic hervorheben, der in der Zentrale alles wegräumt und einfach unheimlich wichtig ist und uns die nötige Stabilität verleiht die uns gefehlt hat.

DonAndres: „Grgic heute sehr stark. Grüll sowieso. Ein paar sehr leichtfertig vergebene Chancen, sonst gibt es nichts zu meckern.“

buffalo66: „Trockene Leistung. Im letzten Sechstel aber zu unpräzise teilweise, dafür hinten und im Mittelfeld eine sehr hohe Passqualität, auch von der Schärfe her. Grgic dominant, Seidl überall zu finden und in Spiellaune. Ob Rechtsverteidiger die richtige Position für Nana ist, ich weiß nicht. Ich sehe ihn zentraler und weiter vorne.“

Longitudinal: „Souveräner Einzug ins Finale, habe es so erhofft und erwartet. Kein Verletzter ist auch wichtig, wieder zu Null, bin zufrieden.“

Patrax Jesus: „Die Achse Grgic/Sattlberger/Seidl macht sehr, sehr viel Freude und ist die Grundlage warum der Ball aktuell so gut läuft in den eigenen Reihen. Somit werden die Flügelspieler und natürlich auch Burgi besser und häufiger in Szene gesetzt. Gefällt mir von Spiel zu Spiel besser und die Außenverteidiger strahlen somit auch mehr Sicherheit aus, obwohl ich der Meinung bin, dass auf diesen zwei Positionen nach wie vor großes Verbesserungspotential besteht.“

ND_Crew: „Staubig, die Zweite! Alles in allem sehr ähnlich der Hartberg-Partie, inklusive Ergebnis. Heute aber doch auch spielerisch ansehnlicher. Durchgängig Ruhepuls vom 1:0 bis zum Abpfiff. So kann’s bleiben. Burgi heut glücklos. Nana gewohnt zwischen Genie und Wahnsinn. Mayulu mit einem richtigen Goalgetter-Tor, glaub nicht, dass der xG-Wert dieser Situation besonders hoch war. Gerne mehr davon. Ich bin gut drauf! Hoch Rapid!“

Zidane85: „Souverän und konzentriert auch gegen einen sogenannten Underdog. So etwas hat man lange Zeit vermissen lassen.“

DeePi: „Mayulu abschlusstechnisch echt der Wahnsinn. Das Tor war technisch wieder sehr fein!“

Fox Mulder: „Relativ sauber und souverän, da kann man kaum meckern.“

