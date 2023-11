GAK-Fans: „Saarbrücken hat es vorgemacht…“

Heute Abend steigt im Rahmen des ÖFB-Cups wieder einmal ein Grazer Derby. Nachdem wir die Erwartungshaltungen der Sturm-Fans angesehen haben, wollen wir uns nun...

Heute Abend steigt im Rahmen des ÖFB-Cups wieder einmal ein Grazer Derby. Nachdem wir die Erwartungshaltungen der Sturm-Fans angesehen haben, wollen wir uns nun anschauen, was die GAK-Anhänger vor dem Grazer Stadtderby sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Calciatore: „Die Anspannung steigt. In wenigen Stunden ist es soweit und wir dürfen unsere Gäste aus Jakomini bei uns begrüßen. Die Favoritenrolle steht außer Frage, wer das Cupspiel der Bayern verfolgt hat, weiß jedoch, dass der Cup seine eigenen Geschichten schreibt. Unsere Burschen werden zu hundert Prozent motiviert und konzentriert agieren müssen, um mit den Schwoazen mithalten zu können. Wichtig wäre, hinten kompakt zu stehen und solange wie möglich die Null zu halten, dann bin ich überzeugt, dass uns ein Lucky Punch gelingen kann. „

8010.Geidorf: „Hängt sehr vom Spielverlauf und vom Spielglück ab. Wenn beides an diesem Abend auf der Seite von Sturm ist, dann ist ein Debakel für mich sehr gut denkbar. Ist auch wichtig, dass wir uns auf diese Möglichkeit vorbereiten damit wir beim Stand von 0:3 oder 0:4 nicht verstummen und die Kicker bei 0:4 nicht aufhören zum Kämpfen. Denn bitter wäre, obwohl es wurscht wäre, ein 0:7 schon.“

saisonkarte: „Nachdem Kapfenberg und Hartberg ausgelassen haben den Favoriten zu stürzen, liegt es an uns für eine Sensation zu sorgen.“

Nesajak: „Heute geben wir alles für rot und weiß. Lasst uns alle gemeinsam diesen Tag genießen und unsere Jungs lautstark das ganze Spiel unterstützen. Egal wie das Spiel heute ausgeht. Ich bin froh und stolz, ein Roter zu sein.“

Sechzger1860: „Zuerst einmal freue ich mich morgen wieder in Graz im Stadion zu sein. Hoffe auf ein gutes, wenn möglich spannendes Match. Aber diese Woche sind lediglich drei Punkte wichtig und das am Wochenende…Auf ein geiles, friedliches Fußballfest – CUP – alles ist möglich.“

joerge: „Für die Kurve ist das Derby eine Möglichkeit sich sogar international zu präsentieren (2022 waren die Derby-Bilder auf allen üblichen Kanälen – auch international). Ein Besuch beim Abschlusstraining ist seit ein paar Jahren „in“ (zum Beispiel in Holland bei Feyenoord und Ajax) und bringt Aufmerksamkeit. Das ist für Kurve eine zusätzliche Möglichkeit sich zu präsentieren und sich abzuheben. Das hat sich die Kurve erarbeitet und auch verdient. Und für Spieler und Fans ist es sicher ein cooles Erlebnis.“

Roter Murpott: „Positive Vibes heute beim Abschlusstraining bei Spielern und Fans. Denke morgen ist alles möglich, aber egal was auch passiert: We Are GAK! Sturm-Fan kann jeder sein.“

Moriarty: „Ich freue mich auf ein Fußballfest morgen. Das sind doch genau jene Momente, wieso man diesem Sport überhaupt folgt. Sportlich wird man den Kürzeren ziehen, alles andere darf man hoffen – aber nicht erwarten. Das viel Wichtigere aber ist: Der Grazer Stadtklub (auch etwas, das den „Buam vom SK Sturm“ immer weh tut, wenn sie es wo lesen dürfen, präsentiert sich morgen wieder, ein schriller Fleck in leuchtendem Rot erstrahlt in der Stadt. Und das tut auch nach mehr als 25 Jahren immer noch sehr, sehr gut. Vor allem, wenn man sich an Spiele in der ersten Klasse zurückerinnern darf.“

gakfan: „Man halte sich bitte vor Augen, dass das heute ein Bonusspiel ist…nicht mehr und nicht weniger…lasst uns die Farblosen aus dem Stadion singen…90 Minuten lang. Die wichtigen 90 Minuten und Nachspielzeit kommen am Sonntag!“

Jumper: „Im Gegensatz zu letztem Jahr freue ich mich aber schon aufs Derby. Wir haben gewonnen ohne zu spielen…finanziell und einfach weil wir wieder da sind. Selbst bei einer hohen Niederlage werden wir die Mannschaft weiter unterstützen und feiern. WE ARE GAK.“

Stef444: „Man hat gestern bei Saarbrücken gegen Bayern gesehen, dass der Fußball seine eigenen Geschichten schreibt. Wie schon oft hier zitiert, freu ich mich auf die Fanmeile, Busempfang und 90 Minuten Vollgasstimmung für unser Team! Feuern wir unser Team an mit unseren geilen Gesängen und weniger gegen Sturm! Passen wir uns nicht den „Schwoazn“ an. Für die ist es genau so das Spiel des Jahres! Wenigstens gibt es der Ilzer offen zu! Eine Fünferkette und etwas Glück wie die Austria auch hatte und die Chance lebt! Wir können stolz sein ein Teil diese Fußballklubs zu sein und so eine Geschichte, wie wir sie geschrieben haben seit der 1. Klasse ist einmalig in der österreichischen Geschichte!“

Casino Stadion: „Wie so viele bereits geschrieben haben: Heute sind wir wie immer Stolz unsere Farben tragen zu dürfen, stolz darauf, dass es diesen geilen Verein noch gibt. Vielleicht gelingt die Sensation und wenn nicht – auch egal, wir singen und feiern die Mannschaft. Gestern beim Einstimmen, waren so viele begeisterte Kinder da und haben mitgesungen.“

