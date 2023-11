GAK-Fans: „Stolz auf die Mannschaft, wütend auf Sturm-Anhang“

Der GAK forderte gestern im Cup den SK Sturm auf ganzer Linie und verlor schlussendlich knapp mit 2:3. Die Fans sind stolz auf die...

Der GAK forderte gestern im Cup den SK Sturm auf ganzer Linie und verlor schlussendlich knapp mit 2:3. Die Fans sind stolz auf die Leistung ihrer Mannschaft, die beim Stand von 2:1 einige Chancen auf den dritten Treffer ausließ. Auf einen Teil der Sturm-Fans sind die GAK-Anhänger allerdings nicht gut zu sprechen, nachdem Vermummte einen GAK-Fanshop angriffen, der von GAK-Nachwuchsspielerinnen betreut wurde. Es werden Konsequenzen für die kommenden Derbys gefordert, die angesichts eines wahrscheinlichen GAK-Aufstiegs in die Bundesliga, in naher Zukunft häufiger über die Bühne gehen werden. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Auron1902: „Ewig schade, die Gegentore alles kapitale Eigenfehler, dazu die zahlreichen Chancen zu Beginn der zweiten Halbzeit nicht genutzt. Wo waren Stefanon und Zaizen? Maderner war nach 60. Minuten blau. Ansonsten passable Vorstellung, jetzt wieder Fokus auf den einzig wichtigen Bewerb für uns.“

Stef444: „Wir können in allen Belangen stolz auf die Mannschaft und unseren unglaublichen Fans sein! Im Vergleich zum letzten Jahr sind wir wieder einen großen Schritt näher zu den Schwoazen gekommen. Das war nicht mehr nur Beton anrühren, sondern schon viel mehr Nadelstiche nach vorne und teilweise sogar ein Spiel auf Augenhöhe!“

Red Kite: „Stolz auf unsere Buam. Sturm hat gewackelt und das war schön anzusehen.“

LOK III: „Wäre zwar schön gewesen und wir waren heute auch schon viel näher dran als im Vorjahr. Wir haben extrem an Qualität gewonnen, aber sowohl bei den Abschlüssen als auch hinten haben wir zu viele Fehler gemacht. Auf diesem Niveau zu viele.“

gakfan: „Einfach nur stolz auf diese Truppe.“

doncerebro: „Wir haben sie geärgert. Das allein ist schon eine respektable Leistung. Ich kann mit der Niederlage leben. Trotzdem muss man sagen, dass wir mit diesem Spielverlauf sogar knapp dran waren, sie zu Fall zu bringen. Deshalb ist’s auch irgendwie schade wegen der vermeidbaren Eigenfehlern. Auch wenn es nur ein Spiel um die Ehre war, es wäre halt mehr drinnen gewesen. So hoch war der schwarze Puls letztes Jahr nicht. Sei es drum: Stolz auf die Mannschaft, jetzt geht’s wieder um unser einzig wahres Ziel heuer! Würde mich freuen, wenn wir solche Spiele wieder alle paar Wochen haben!“

Cooper: „Ich hoffe der Verein wird sich bei den bekannten Verursachern und dem gegnerischen Verein schad- und klaglos halten. Dem Verein entgingen durch den Raubüberfall auf den Fanshop sicher, zusätzlich zum Wert der gestohlenen Ware, einige Einnahmen. Mit dieser Aktion ist wohl ein neuer Tiefpunkt in der Ultrakultur erreicht und es ist zu hoffen, dass bei einem potentiellen nächsten Derby der kriminelle gegnerische Anhang in den Auswärtssektor gesteckt wird. Wenn dies der Dank für unser Entgegenkommen ist, darf hier keine Rücksicht mehr genommen werden. Schade, dass so ein toller Abend vermiest wurde und gute Besserung den Verletzten.“

pokeflo: „Unglaublich die Mädels (Nachwuchskickerinnen haben den Shop geschmissen) vom Fanshop waren echt komplett verstört nachher. Gratulation an den schwarzen Anhang. Wiedermal gezeigt was für ein Niveau sie haben. Zum Spiel: Geil. Brav gekickt! Geärgert haben wir den Verein mit 50 Mio € Kader.“

RogueRouge: Das hat heute nicht so ausgesehen als würden da vier Millionen gegen 50 Millionen kicken. Tolle Leistung, super Stimmung, bis auf den Sturm auf den Fanshop. Das waren ca. 70-80 vermummte Leute in schwarzer Sturmfankleidung, die vor Öffnung des Haupteingangs bereits in der Nordkurve rein gelassen worden sind. Diese sind über die Absperrung geklettert und sind dann beim ersten Eingang auf der Längsseite hinter dem Haupteingang wieder aus der Stadionschüssel in Gruppen rausgestürmt und zum Fanshop gerannt. Securities haben alle nur zugeschaut, Polizei war keine da, die anderen Fans sind hinter dem gesperrten Haupteingang gestanden und haben nur zusehen können. Die Polizei hat sich da voll überrumpeln lassen und ist ca. vier bis fünf Minuten später gekommen. Meiner Meinung nach, weil es geplant war (vermummt, einige mit Fahnenstangen bewaffnet), organisiert wirkte und weil es Verletzte gab (einen Schwerverletzten haben sie dann beim Haupteingang auf einer Trage mit Genickstütze rausgefahren), sollte dies eigentlich schwerer Raub sein. Ich hoffe es gibt da kein Augenzudrücken, so etwas muss geahndet werden.“

thomy: „Mit der offensichtlich geplanten Aktion, bei der zwei Mädls vom Merch-Stand im Krankenhaus gelandet sind, sollten zwei Sachen klar sein. Erstens, nie mehr die Nord für Gäste. Zweitens, sollte der offizielle Teil von Sturm hier nicht die richtigen Worte finden und Maßnahmen setzen, wie will man mit denen in der Stadionfrage „zusammenarbeiten?“

Inquisitor: „Geile Partie, auf Augenhöhe mit dem Tabellenführer der Bundesliga. Der bestraft Fehler halt leider… umgekehrt, wenn wir da nach zehn Minuten in Halbzeit 2 auf 3:1 stellen, ist die Partie gelaufen. Hättiwari halt.“

DerRoteRächer: „Für mich „Man of the Match“ definitiv Cheukoua! Der hat heute seine Klasse extrem aufblitzen lassen! Das muss er in der Liga nur jetzt auch öfter zeigen!“

Jumper: Abgesehen vom der Raub-Geschichte. Nach ein paar Stunden schlechtem Schlaf bin ich sehr stolz auf die Burschen. Alles reingehaut und die supergelobte schwarze Truppe mehr als nur geärgert. Jeder ist an seine Grenzen und darüber hinaus gegangen…Top-Spiel einer Top-Mannschaft mit super Fans. Die Szene nach dem Eigentor – vier GAK-Spieler stürzen sofort zu Oberleitner, helfen ihm auf und reden auf ihn ein…..genau so soll es sein. Danke. Und jetzt ziehen wir die Meisterschaft gnadenlos weiter durch bitte. Freu mich voll auf Stripfing!!“

