LASK-Fans: „Im Cup zählt nur das Weiterkommen“

Der LASK startete mit einem Cup-Sieg über den SK Sturm erfolgreich in die neue Saison und wird nun im Halbfinale auf RB Salzburg treffen....

Der LASK startete mit einem Cup-Sieg über den SK Sturm erfolgreich in die neue Saison und wird nun im Halbfinale auf RB Salzburg treffen. Wir haben uns angesehen was die LASK-Fans von der gestrigen Leistung ihrer Mannschaft halten. Alle Fanmeinungen stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Traunseelaskler: „Das Fehlen von Michorl war doch deutlich zu merken, sei es im Spielaufbau oder bei den Standards. Nichtsdestotrotz war man schon in der ersten Halbzeit die leicht bessere Mannschaft, nach einem schwachen Beginn in der zweiten Hälfte hat man sich aber zum Glück wieder gefangen und nach dem Führungstreffer war das dann wirklich gut. Leider wurde es durch das konsequente Nicht-Erzielen des 2:0 zur Zitterpartie, da kann dann aus einem Standard immer was passieren. Zum Glück ist alles gut ausgegangen. Es war jetzt kein überragendes Spiel, aufgrund der Ausfälle auch durchaus verständlich, aber der Einsatz hat wie immer gestimmt und daher kann ich auch mit der Leistung gut leben.“

GH78: „Heute Abend zählt zu allererst der Aufstieg. Es ist unheimlich wichtig und – wie man gesehen hat – alles andere als selbstverständlich, dass man erfolgreich in die Frühjahrssaison startet. Zuschauer habe ich ehrlich gesagt bis vor kurzem etwas mehr erwartet. Der Auswärtsmob der Grazer war beachtlich, die Stimmung durch den LASK-Anhang ebenso.

Steve McManaman: „Ich hab mir im ORF jetzt ein paar Mal das nicht gegebene Tor angeschaut. Aus Stadionsicht war es für mich ein klares Gegentor. Nach Studium der (wenigen) Fernsehbilder ist es so, dass ich beide Seiten verstehen kann. Wahrscheinlich wurde Gebauer die Sicht verdeckt. Aber ganz klar ersichtlich ist es nicht. Das Spiel selbst war über weite Strecken von Taktik und Respekt geprägt. Sturm wollte um alles in der Welt Ballverluste im Spielaufbau vermeiden. Der LASK wollte verhindern in Konter zu laufen. Ab der 55. Minute wurde es seitens LASK besser. Meiner Meinung nach hat sich bei genauerer Betrachtung das Fehlen von Filipovic noch mehr ausgewirkt als jenes von Michorl. Dadurch ist Ranftl auf die IV-Position gerückt. Und jener hat in der Vorbereitung auf der rechten Schiene mit Goiginger für mächtig Dampf gesorgt. Alles in Allem war der Sieg sicherlich verdient. Das Abseitstor von Sturm hätte ich bei genauer Betrachtung auch nicht gegeben“

Burnhard: „Bester Spieler heute: Gebauer. Der Rest hätte sich die Nennung nach dieser Fehlpassorgie einfach nicht verdient.“

LASK_92: „Gelungener Auftakt, ich bin zufrieden. Kämpferisch war es wieder mehr als nur beachtlich, spielerisch geht natürlich mehr. Habe im Vorfeld aber auch keine Glanzleistung und in Summe keinen Leckerbissen erwartet. War eben ein Kampfspiel, das mit den mittlerweile bewährten Mitteln auf seine Seite gezogen werden konnte. Sturm hat das ebenso ordentlich gemacht, da war schon die eine oder andere klarere Situation mit dabei. Defensiv setzt der LASK für gewöhnlich freilich einen anderen Standard, angesichts der doch dünnen Personaldecke war das aber doch recht ordentlich. Gebauer solide, war zur Stelle, wann er geprüft und gebraucht wurde, so soll das sein. Das Fehlen von Michorl machte sich natürlich bemerkbar, wäre sonderbar, würde dem nicht so sein, Haudum hat mich allerdings einmal mehr positiv überrascht, wirkte recht unaufgeregt das Ganze. Balic hat in der kurzen Spielzeit unterstrichen, dass er mit Recht ein Versprechen für die Zukunft ist und vieles mitbringt, um uns noch einige Mal Freude zu bereiten. Schön zu sehen, dass da – bei aller schon vorhandenen Qualität – auch noch genügend ist, was noch verfeinert, geschliffen und geformt werden kann. In Anbetracht dessen, dass auf die absolute A-Elf doch der eine oder andere fehlte, bin ich weiterhin absolut positiv gestimmt, im Cup zählt, immer, aber besonders in dieser Phase nur das Weiterkommen, dieses Ziel wurde weitestgehend souverän gemeistert.“

Eldoret: „Erste Hälfte war grauslich. Zweite Hälfte erinnerte mich wieder ein wenig an den LASK den ich kenne. Alles gut….“

Burton1908: „Gerade die PK angesehen. Es ist wirklich herzallerliebst zu sehen, wie unser aktueller Trainer (wie auch Glasner vor ihm) im Rahmen solcher Medientermine agieren. Auf der einen Seite ein souveräner, sachlicher Auftritt. Auf der anderen Seite sitzt ein trotziger Cheftrainer, dem seine Vanille-Eiskugel durch Selbstverschulden runtergefallen ist, nachdem sich die ganze Welt gegen ihn verschworen hat. Wieder einmal der Moment, wo ich mich in unserer aktuellen Situation zurücklehne und mir denke: Des‘ geil! Wohlgemerkt: Das wird nicht auf ewig so bleiben, aber man muss die Feste feiern, wie sie fallen.“

Safran: „Sieg verdient. Abseits der Grazer für mich mit großem Fragezeichen, da hatten wir Glück. Besuch eher schwach, waren das wirklich 9000 Zuseher? Schöner Einstand vom Balic, aber wieso muss er nach dem Tor so unnötig vor dem Auswärtssektor provozieren?“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Kommentare der LASK Fans zum Sieg gegen den SK Sturm und zum kommenden Gegner im Halbfinale, Red Bull Salzburg.