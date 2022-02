Rapid-Fans: „Knackpunkt war nicht der Ausgleich, sondern Hofmanns Verletzung“

Der SK Rapid verliert zu Hause gegen Hartberg mit 1:2 und scheidet damit aus dem ÖFB-Cup aus. Die Fans der Hütteldorfer sind nach dem...

Der SK Rapid verliert zu Hause gegen Hartberg mit 1:2 und scheidet damit aus dem ÖFB-Cup aus. Die Fans der Hütteldorfer sind nach dem verpatzten Start ins Fußballjahr 2022 mehr als nur konsterniert. Wir haben die Meinungen der Rapid-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

Fox Mulder: „Leider ein ganz schwacher Auftritt. Nach den vielen starken Worten hatte ich mir deutlich mehr erhofft, ich kann aber keine Verbesserungen erkennen. Kara und Fountas fehlen dieser Mannschaft sehr.“

sulza: „Zwanzig gute Minuten und dann wiederholen sich wieder einmal unfassbar dämliche Fehler. Es muss doch mindestens ein Spieler erkennen, dass vor dem Ausgleich nie kurz herausgespielt werden darf. Aiwu steht mit dem Gesicht zum eigenen Tor und hat vielleicht 6 Meter Abstand zum Gegenspieler. Bis er sich dreht, ist der Druck viel zu groß.“

Zuckerhut: „Wenn Rapid mit Strunz & Kitagawa als Sturmduo in ein Spiel geht, läuft einiges bei Rapid falsch.“

schleicha: „Ich habe persönlich einen guten Start gesehen mit starken 20 Minuten. Danach hat man sich selbst leider um die Früchte der Arbeit gebracht. Hartberg hat gefühlt über das ganze Spiel keine Chance gehabt die nicht auf einem gravierenden, ungezwungenen (!) Fehler eines Rapidlers beruhte. Die Qualitätsverluste waren am Ende des Tages leider doch zu viel. Greiml, Hofmann, Wimmer, Dibon, Kara, Fountas, Ullmann, Ljubicic, Grahovac, … Am Ende hat meiner Meinung nach die Zentrale das Spiel entschieden. Auf der einen Seite Diarra, der RB-Leihspieler, und bei uns Velimirovic/Petrovic. Das ist leider zu wenig.“

hooluna: „Bitte was haben die in der Vorbereitung gemacht, Hartberg war ab Min.20 in jedem Bereich stärker als Rapid. Ich bin echt so richtig angefressen und schockiert.“

issoisso: „Wenn Kitagawa, Strunz, Arase, Velimirovic, Petervic unser (erweiterter) Stamm sind, dann haben wir sowieso keinen besseren Kader als Hartberg. Und Kitagawa ist ein Symptom, nicht die Ursache. Aber eben bezeichnend, wie schwach wir sind.“

Wanky: „Jedesmal aufs neue übt man sich in Optimismus und hofft, dass alles was passiert, der richtige Schritt sind. Und immer fliegt man innerhalb weniger Spiele komplett auf die Fresse. Diesmal hats 40 Minuten gedauert. Dachte, okay, die Baustelle im Mittelfeld wurde im Winter mit Trainer- und Systemwechsel beseitigt, daher diese Passivität am Transfermarkt. Doch der Winter hat uns mehr Baustellen aufgerissen als gelöst. Die Scheiße im Mittelfeld ist weiter da, zudem fehlt mit Kara und wohl auch Taxi der jetzt auch noch der entscheidende Input in der Offensive. Wiedermal einen Titel verspiel.“

RapidDevelopment: „Die ersten 20 Minuten war Hartberg nicht im Spiel. Aber erst, wo sie gemerkt haben, dass der große Sturmlauf ausbleibt und sie den für uns peinlichen Ausgleich gemacht haben, hat Hartberg die Chance gewittert. Die ersten 20 Minuten sind also nicht der Stärke von Rapid geschuldet, sondern der Passivität von Hartberg. Wir waren offensiv 90 Minuten lang nicht gefährlich. Wenn das in den nächsten zwei spielen nicht besser wird, muss man sich überlegen, ob das mit der Raute mitten in der Saison so eine gute Idee war,… Möglicherweise haben wir da einfach nicht das Personal dafür.“

LaDainian: „Grandios verschissen – danke Rapid! 20 Minuten die Hartberger an die Wand spielen, hinten fetzendeppert herumspielen und die Partie damit verschenken. Petrovic unfassbar schlecht – Velimirovic steht ihm um nichts nach und Knasmüllner der Mann für die besonderen Tore und Gurkerln aber einem Ball entgegengehen braucht er nicht.“

sulza: „Meiner Meinung nach lag es heute nur an dem unfassbar dämlichen Ausgleich. Mittlerweile weiß man doch, wie sehr sich die Mannschaft von solchen Aktionen negativ beeinflussen lässt. Und was passiert? Man produziert noch mehr solcher Schlüsselmomente, die dann ein Spiel kippen lassen.“

Zanetti: „Rapid hat gute Leute, sie sind aber nicht so viel besser als die Konkurrenz, dass sie problemlos mit dem höheren Druck umgehen können. Und das betrifft eigentlich alle Bereiche im Klub.“

ppg: „Wenn Rapid spart, spare ich auch. Ich habe bis jetzt alle Abo-Verluste dem Klub geschenkt, aber ich werde das langsam überdenken. Bin echt sauer.“

MarkoBB8: „Normal musst jedem Rapid-Kicker für die nächsten Monate als Strafe ein Hartberggehalt zahlen nur im ihnen die Lage besser näher zu bringen.“

sulza: „Diarra ist übrigens ein Spielertyp, den Rapid im System mit der Raute bitter vermisst.“

robert11shfg: „Was wirklich auffällig ist, dass wenn ein Tor wie das 1:1 passiert, die Spieler das nicht wegstecken. Da passt’s im Kopf nicht. Den Hartbergern passiert das nicht. Geistig waren heute 5-6 nicht profiwürdig.“

Indurus: „Unser Badkicker schießt ein hupfi dupfi Tor, das Ego der Mannschaft wächst ungesunderweise auf die 10 fache Größe, Aiwu patzt arroganzgeschwängert in 3 Sekunden 2 mal und schon ist die Realität mit dem Ego nicht mehr vereinbar, wir sind völlig von der Rolle, erholen uns nicht mehr, sind tot. Auch wenn wieder viel auf den Klasseverlust hingedroschen wird, das mentale ist mit großem Abstand unser größtes Problem. Das kriegen wir nicht in den Griff. Seit vielen Jahren.“

derfalke35: „Schade dass sich nach den guten ersten 20 Minuten die Partie sich so gedreht hat. Eines ist offensichtlich ein Führungsspieler wie der von vielen gescholtene Schwab fehlt uns halt einfach. Wird noch ein Zeiterl brauchen bis das Werkerl so richtig rennt.“

damich: „Einfach unverständlich wie man nach den ersten 20min so wegbrechen kann. Zu Beginn ist ja Hartberg nicht mal aus der eigenen Hälfte gekommen und dann macht man diesen Megabock und es ist auf einmal ein ganz anderes Spiel…“

Bojack: „Das Hauptproblem war nach dem 1:1 wohl, dass Aiwu nach der Verletzung von Hofmann in die Innenverteidigung rücken musste, das war – neben der mentalen Komponente – wohl der große Bruch im Spiel. Da verstehe ich dann mehrerlei nicht: Warum nicht Stojkovic in die Innenverteidigung und Schick auf Rechts? Das wäre doch der logischere und stabilere Tausch gewesen, statt Velimirovic nach so langer Verletzungspause in ein derart kompliziertes Spiel zu werfen und damit einen Großteil des Spielplans über den Haufen zu werfen. Aber im Nachhinein ist man immer klüger.“

Da Oide Bimbo: „Raute und System schön und gut, aber in Situationen wie nach dem Slapstik Ausgleich und nach Maxis Ausfall brauchen wir zusätzlich einen echten Capitano im Mittelfeld, der einerseits das Spiel wieder ordnet und andererseits lautstark die Konzentration einfordert. Knasi ist es nicht, der hat zu viel mit sich selbst zu tun. Aiwu wäre geeignet, müsste aber in die Rolle erst reinwachsen. Yussi ebenfalls, aber er müsste auch lauter sein. Und beide sind in 1 – 2 Jahren wieder weg. Das Problem haben wir seit Hofmann und Schwab weg sind.“

Jonny Weissmüller: „Unser Mittelfeld war nach dem Aiwu Rückzug in die Innenverteidigung völlig abhanden. Petrovic würde nicht mal bei der Admira Stamm spielen!“

lagon: „Bis zum 1:1 war das eigentlich ganz gefällig, inklusive Traumtor von Knasmüllner. Hartberg hat uns offensichtlich auch die Räume gegeben und sich nicht versteckt. Aber danach kam die große Ernüchterung. Mich erinnerte das fast ein wenig an Canadi. Als ob die Spieler Vorgaben bekommen, die sie (noch?) nicht umsetzen können, aus verschiedensten Gründen. Kein Vergleich zu der Struktur die der „Barisic-Gedächtnis“-Kick 3 Spiele lang unter Hofmann hatte. Ich mache das zunächst garnicht an den Ergebnissen fest, sondern daran ob man eine gewisse spielerische und positionstechnische Form auf dem Platz erkennt. Da hatte man den Eindruck die Spieler wissen auf dem Platz was sie tun wollen und sollen, unabhängig davon ob es sich nun erfolgstechnisch niederschlägt.“

bruno_conte: „Die Hartberger haben eine abgezockte Mannschaft, mit Qualität hat das weniger zu tun, die wissen was sie wann tun müssen um uns den Nerv zu ziehen. Kurt Russ hat uns gut gelesen und die Mannschaft hat es umgesetzt. Sie haben uns die erste Viertelstunde geschenkt und wir wurden überheblich, danach haben sie im richtigen Moment einen Gang zugelegt und wir sind zusammengefallen. Ist nichts neues. Aiwu zurück in die Innenverteidigung zu beordern war ein schwerer Fehler, Velimirovic ist kämpferisch nicht auf dem gleichen Level. Es wurde hier schon geschrieben, es hätte andere Optionen gegeben. Gegen Salzburg wird es ein ganz anderes Spiel werden, ein Debakel sehe ich nicht. Unsere Problemspiele sind aber sowieso nicht gegen Salzburg sondern gegen die Hartbergs und Co.“

youngsoviet: „Muss mit bissl Abstand nochmal sagen, dass mich die ersten 15 bis 20 Minuten wirklich positiv überrascht haben. Insofern überraschend, als dass man meiner Meinung nach wirklich eine „Handschrift“ des Trainers gesehen hat – das hohe Anpressen und die schnellen Ballgewinne; fast jeder Chip aus dem Mittelfeld in die Spitze hat uns ins gefährliche Drittel gebracht und es wurde sehr gefällig kombiniert – kurz: es wurde durchaus schöner Fußball geboten. Als Hartberg dann aufgewacht ist und durch unsere Dodlaktion den Ausgleich macht, war’s halt mehr oder weniger vorbei. Es war jedenfalls nie mehr derselbe dominante Fußball. Ein typisches Rapid-Spiel in der Bundesliga lässt sich eigentlich in 3 Phasen unterteilen: 1. Wir gehen in Führung 2. Wir lassen nach und kriegen den Ausgleich 3. Wir sind verunsichert und versuchen verzweifelt noch das Momentum auf unsere Seite zu ziehen, geraten aber evtl sogar noch in Rückstand. Ist natürlich nicht annähernd immer so, aber halt der Klassiker der uns immer wieder Punkte kostet. Wir lernen seit Jahren nicht, dass man keinen einzigen Prozent nachlassen darf, gerade bei so einem heiklen Spielstand. Und das obwohl der Kader ja kaum ein Jahr derselbe ist. Schon seltsam. Wir müssen das auf die Reihe kriegen.“

schleicha: „Wir sind gestern gegen einen Bundesligisten im Cup auf Grund von individuellen Fehlern ausgeschieden, wo wir an sich in allen Statistiken überlegen waren. Natürlich ist das ärgerlich, aber wenn hier Leute von der glorreichen Vergangenheit schreiben frage ich mich schon ob sie sich noch an Kottingbrunn & Co. erinnern können. DAS sind Cup-Blamagen. Ein Ausscheiden mit einer stark ersatzgeschwächten Mannschaft, sehr jungen und unerfahrenen Mannschaft, ist ärgerlich und schade, aber den Weltuntergang sehe ich da bei weitem nicht. [..] Ich fand unseren Auftritt nicht schlecht. Auch nach der roten Karte – welche scheinbar manche komplett ausblenden – waren wir die dominantere Mannschaft mit Chancen auf den Ausgleich. Auch das ist nicht selbstverständlich. Hartberg – Budget hin oder her – ist ein Bundesligist mit guten Spielern, die man muss man erst mal so unter Druck setzten, dass man zu zehnt noch zu Chancen kommt. Natürlich waren es viele Standards, weil Hartberg intelligenterweise viele Fouls zog. Trotzdem war das kein Ding der Unmöglichkeit, dass wir das zu zehnt noch ausgleichen.“

Mehr Fanmeinungen zum SK Rapid findet ihr im Rapid-Forum des Austrian Soccer Board.