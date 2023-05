Rapid-Fans nach dem Cup-Finale: „Schluss mit der Freunderlwirtschaft!“

Der SK Rapid ging im Cup-Finale gegen den SK Sturm Graz in Klagenfurt als Verlierer vom Platz. Wir haben die Reaktionen der Rapid-Fans im...

Der SK Rapid ging im Cup-Finale gegen den SK Sturm Graz in Klagenfurt als Verlierer vom Platz. Wir haben die Reaktionen der Rapid-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

pironi: „Ich kann mich gar nicht ärgern. Es berührt mich auch nicht wirklich. Es passt einfach ins derzeitige Bild. Null Emotionen.“

Mango: „Wahnsinnig enttäuscht. Aber was soll man groß sagen? Wir hatten nicht den Hauch einer Chance. Sturm war von der ersten bis zur letzten Minute die bessere Mannschaft. Erste echte Chance in Minute 92. Und herzlichen Dank an die Vollidioten mit dem Pyro-Scheiß. Dieses Drecks-Runterschmeißen. Das Warten geht weiter. Tut weh, ehrlich gesagt.“

TomTom90: „Heute zum ersten Mal in meinem Fanleben früher gegangen und nicht wegen dem Ergebnis. Ein Bengalo auf einen Spieler ist ein neuer Tiefpunkt und das Ende für mich im Block West.“

Adversus: „Puh, erst kurz vor Spielende den ersten gefährlichen Torschuss, im Gegenzug vergeigen Emegha und Sakaria mehrere Topchancen, ist schon bezeichnend. Aber auch bezeichnend, dass alle Wimmer als die Schwachstelle gesehen haben und tatsächlich war es Moormann.“

Waldratte: „The season in a nutshell. Man ist irgendwie bemüht und macht sich das Leben durch depperte Fehler selbst schwer.“

Billie: „Hochverdiente Niederlage, mit Ausnahme von Burgstaller und Hedl kannst die ganze Truppe an Hartberg und Co. verschenken. Danke für nichts. Leid tut es mir nur für die mitgereisten Rapidler, die für eine Top-Stimmung gesorgt haben und einmal mehr von der Mannschaft enttäuscht wurden.“

schimli: „Auch wenn es ein Mannschaftssport ist und wir nicht in der Lage waren eine Torchance herauszuspielen. Dieses Spiel hat uns Moormann gekostet. Nahezu jede Chance von Sturm aus dem Spiel heraus entstand durch einen Fehler von ihm. Beide Tore in der Entstehung weil er den Ball mehrfach aufspringen lässt und nicht hingeht.“

Zuckerhut: „Ein Torschuss in der 91. Minute, erbärmlicher Auftritt. Bis auf 4, 5 Spieler müssten in Wahrheit nach der Saison alle abgegeben werden. Wieder einmal danke für nichts.“

Doena: „Verdienter Sieger, da gibt’s nichts. Erste Hälfte war noch in Ordnung bei uns, in der zweiten ist schon ab Anpfiff die Luft draußen gewesen. Schade, persönlich hab ich ja eh mit einer Niederlage gerechnet, ist aber natürlich trotzdem enttäuschend, vor allem mit so einer schwachen Leistung von uns.“

Totaalvoetbal: „Mit Freunderlwirtschaft gewinnst du keine Titel. Da können wir noch mehr Geld investieren, es würde nur verpuffen. Dieses Grundübel gehört zuerst behoben. Wir hatten heute keinen einzigen gefährlichen Eckball. Was macht hier unser Spartentrainer? Eckball = Konter Sturm. Wie wird hier die Leistung evaluiert? Am Markt gibt es soviel fähigeres Personal! Und natürlich trifft hier Zocki eine Schuld! Er hat dieses Team zusammengestellt. Wir müssen alle Teilbereiche optimieren (Scouting, Fitness, Standards…).“

Wuifal: „Wenn du 4 bekommst musst du auch danke sagen. Die 2. HZ war inferior. Ernüchternd. Gratulation nach Graz, verdienter Cup-Sieger.“

issoisso: „Ich ärger mich gar nimmer wirklich, vollkommene Resignation. Wir haben jetzt einfach länger schon einen absolut bescheidenen Kader. Und Zoki ist da mehr mittendrin als nur dabei…“

Oachkatzlschwoaf: „Außer Hedl, Kühn, Burgi und Pejic eigentlich alle irgendwas gespielt. Genauso beschissen waren auch unsere Standards und unsere Wechsel. Oft frag ich mich ja wirklich, was wir so trainieren unter der Woche. Ich mag Zoki zwar, aber ich glaube nicht, dass das noch was wird…“

Waldratte: „Es war unterm Strich eine schwache Leistung von allen. Aber wie Moormann durch sein zögerliches und ängstliches Verhalten Chancen für Sturm kreiert hatte, war schon sagenhaft.“

schooontn: „Erschreckend, welche Probleme eine Profimannschaft mit hohen, aufspringenden Bällen haben kann. Was Moormann beim 1-0 macht ist schon unfassbar.“

LaDainian: „Absolut verdient verloren, ein beschissener Torschuss und der bei einem 0:2-Rückstand. In der ersten Hälfte brav gekämpft, in der zweiten kurz und knapp einfach rasiert worden. Dieser Kader hat nahezu keine Qualität und das sieht man leider deutlich. Für mich war es das diese Saison, ich kann und will mir das in der jetzige Situation einfach nicht mehr geben. Ich habe nicht mit dem Sieg gerechnet, aber gehofft. Nur wie willst du ein Spiel gewinnen wenn du absolut ungefährlich bist. Sogar die Corner sind einfach schlecht. Die Wechsel waren sowieso irgendetwas und noch dazu viel zu spät. Mir gefällt das alles einfach nicht.“

Dansch10: „Von der heutigen Startelf wäre vermutlich kein einziger Spieler in der Startelf von Sturm gestanden. Oder höchstens ein bis zwei. Wennst dann qualitativ so unterlegen bist, kannst fast nur mehr aufs Prinzip Hoffnung und einen günstigen Spielverlauf setzen. Das hat’s leider nicht gespielt und daher war es wie befürchtet qualitativ zu wenig. Man kann ja den Spielern am Platz nicht einmal viel vorwerfen. Es reicht schlicht und ergreifend qualitativ nicht. Jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt den großen Umbruch einzuleiten. Wird’s aber nicht spielen.“

Longitudinal: „Habe so wie jeder Rapidler auf den Pokal gehofft, aber da habe ich mit dem Herzen gedacht. Leider ist die Qualität nicht vorhanden.“

Christo: „Wir sind auf Grund eines dummen Fehlpasses ausgekontert worden, gespielt von dem Spieler der das Gesicht dessen darstellt, was unter der Regie von Barisic als Sportdirektor im Verein falsch gelaufen ist. Das ist das Spiegelbild dessen, dass Schlüsselpositionen nicht gut genug besetzt wurden. Eine be- und verschissene Saison, die für mich emotional heute endet. Zuviel Frust.“

SCR-1899: „Unglaublich schlechter Auftritt von unserem Trainerteam. Und langsam verliere ich den Glauben ob uns Zoki und seine Art Fußball zu spielen weiterbringt. Das ist einfach nicht 2023, so ehrlich muss man sein.“

buffalo66: „Das war 2. Halbzeit schon dramatisch schwach. Ich hätte nichts gegen einen Trainerwechsel. Wenn schon Neustart, dann richtig. In jedem Match machen wir unfassbare Fehler. Das sehe ich bei anderen Mannschaften in dieser Häufigkeit nicht.“

Totaalvoetbal: „Ich mag Barisic. Aber er ist kein Erfolgstrainer und auch kein Erfolgssportdirektor. Er steht leider für das System Freunderlwirtschaft. Und damit gewinnt man im modernen Fußball nichts mehr. Glaubt ehrlich jemand das Gruber einen Spartentrainer wie Hickersberger beim LASK akzeptieren würde? Oder Ilzer bei Sturm? Wir müssen in jeden Teilbereich besser werden. Mit Freunderlwirtschaft (Stichwort Maxi Hofmann) funktioniert das nicht…“

utgw: „Mich regt nur auf, dass wir seit Jahren die emotionsgeladenen Spiele nicht gewinnen können. Nicht gegen die Austria, nicht gegen Red Bull und natürlich auch kein Finale. Das ist schon bitter und so kommen wir natürlich auch nie in einen Lauf. Alles andere klingt mir dann schon wieder zu illusorisch: alle Spieler, alle Trainer entlassen, Neuanfang … gähn … so oft gehört. Dass man versuchen wird den Kader zu verbessern ist eh klar, soviel das Geld halt zulässt.“

LI150GS: „Es wird so weitergehen. Die Ideenlosigkeit von Steffen und Zoki, die eh schon seit Jahren wurschtln, geht jetzt erst so richtig los.“

LiamG: „Leiwande erste Hälfte. Dann leider eingebrochen oder auch einfach zu schwach gegen Sturm. Jetzt ist der Punkt erreicht der zu befürchten war. EC-Gruppe in weiter Ferne und es wird in den nächsten Spielen ned leichter. Mehr will ich für heute eigentlich nicht mehr sagen. Ziemlich angefressen auf so einiges was heute passiert ist und verdammt enttäuscht.“

alexbender: „Ich bin komplett leer. So an die Wand gespielt zu werden ist einfach nur ernüchternd. Das muss endlich unser Moment sein wo unser Verein alles HINTERFRAGT wird. Ich fahre jetzt zum 3. Mal nach Klagenfurt und zum 3. Mal mit Tränen in den Augen heim. Egal was Rapid zum Erfolg bringt, bitte es muss getan werden.“

Djfun78: „Wir strahlen 0 Gefahr aus. Ball hoch nach vorne und auf ein Wunder hoffen. Standards ebenfalls harmlos. Und die Qualiät im Kader zeigt sich leider immer mehr.“

Bojack: „Wir haben heute verloren, weil wir mehr Fehler gemacht haben, ich finde auch, dass Emegha mal wieder zu viel durchgehen gelassen wurde (Schwalbe, Stoßerei gegen Wimmer, Ball wegschießen) und er mit seiner Spielweise Moormann erfolgreich aus dem Konzept gebracht hat, der hat dann einfach nicht mehr gewusst, wie er die langen Bälle gegen ihn verteidigen soll. So ist ausnahmslos JEDE Torchance von Sturm entstanden, sie hatten dadurch wirklich einige Sitzer, aber an die Wand gespielt haben sie uns nun wirklich nicht. Auf der anderen Seite hat Sturm unsere langen Bälle konsequent verteidigt und gefühlsmäßig hat Jäger fast jeden Zweikampf auf den zweiten Ball gegen uns gepfiffen – aber spielentscheidend war das nicht.“

chris843: „Aja. Und ich Leg noch einen nach. Den *****, der die Pyro auf eigene Spieler abschießt (und wärs ein Grazer gewesen gilt dasselbe). Lebenslang raus aus allen Stadien. So eine Kreatur gehört maximal ins Irrenhaus. Ich schäme mich, mit solchen Individuen und einen Topf als Rapid-Fan geworfen zu werden. Das ist schlimmer als die Niederlage. Kein Hirn, keine Ehre und kein Anstand.“

Starostyak: „Verdienter Sieg für Sturm, und eine totale Bankrotterklärung für die sportliche Führung (auf der Bank und der Tribüne) sowie all jene, die meinen, dass Raketen und Rauchtöpfe aufs Feld werfen irgendwas bringt. Auf den Rängen schwer in der Unterzahl, am Feld chancenlos. Das hinterlässt bei mir eine tiefe Leere, aus der muss ich erst mal wieder raus kriechen.“

Zidane85: „Der arme, unschuldige Zoki wird ja nächstes Jahr zeigen können, ob er es mit besseren Spielern kann. Wenn nicht, bin ich auf die Ausrede gespannt warum es trotzdem nicht klappt. Sicher bin ich mir aber, dass es eine geben wird. Warum er heute nicht reagiert obwohl er merkt, dass wir schon betteln und ihn sein Gegenüber gnadenlos auscoacht, dafür kann er wohl auch nichts. Das war heute nicht zum ersten Mal nichts von der Trainerbank.“

Green_White Anfield Devil: „Ich bin fertig für diese Saison, ich brauch Pause von den permanenten Enttäuschungen und muss mir wieder Freude am Kick holen. Rapid ist nur Gewohnheit.“

rabbitmountain: „In der ersten Halbzeit waren wir extrem präsent, körperlich und mental. Wir waren in allen Duellen nah an den Sturmspielern und die Grazer konnten ihr schnelles Spiel in die Spitze eigentlich kaum ausspielen. Die ersten 45 Minuten waren für mich ein Duell auf Augenhöhe, extrem packend – kann mich nicht erinnern wann mir 45 Minuten jemals so kurz vorkamen in meinem Leben. Mit dem Anpfiff waren wir aber nicht mehr konsequent, statt 100% haben wir nur noch 95% gegeben. Die Sturmspieler hatten plötzlich meterweise Platz, dazu unsere Slapstick-artigen Defensivpatzer (Steilvorlage auf Emegha, Out-Einwürfe zu Grazern), in den Duellen waren wir immer zu spät. In der 2. Halbzeit waren wir dann komplett chancenlos und die Niederlage hätte deutlich höher ausfallen können. Ich bin jetzt mal komplett leer. Dieser Abend hätte dem ganzen Klub einen unheimlichen Push geben können, jetzt fühlt es sich für mich eher wie ein Tal der Tränen an.“

baeckerbua: „Du kannst noch so tolle Huskies haben… wenn du zwei Dackel dazuspannen musst, gewinnst du kein Hundeschlittenrennen.“

Mici: „Komplette Leere. Verdient verloren. Sturm war einfach zweite Hälfte klar besser. Was mich echt massiv stört, waren diese hirnlosen Aktionen am Ende. Eigene Spieler verletzen, Rauchbomben aufs Feld, wem hilft das?“

GRENDEL: „Es kam wie erwartet. Ich bin nicht angefressen oder leer, gar nicht. Mich hat die ganze Vorfreude hier nicht wirklich angesteckt, es war vollkommen klar, dass es für uns nichts zu holen gibt. Unser Kader ist dem von Sturm klar unterlegen, Sturm ist besser in Form. Dazu bei uns die Ausfälle von Querfeld und Sollbauer, während Sturm aus dem Vollen schöpfen konnte. Sturm hat es sich zudem absolut verdient. Übers Jahr eine Bombensaison gespielt in der Liga, im Cup RBS und LASK eliminiert. Sie haben Leistung gebracht und den Titel als Belohnung bekommen und das ist in Ordnung so. Von daher keine Enttäuschung auf meiner Seite, ich hab von uns nichts anderes erwartet. Jetzt gehts nur mehr darum, irgendwie den 4. Platz zu erwurschteln. Sollte das nicht gelingen, dann muss man Überlegungen anstellen.“

Silva: „Ich bin emotional komplett leer. Eine taktisch gute erste Hälfte ist zu wenig, wenn die zweite grottig ist. Wenn man zusätzlich über 90 Minuten keine Torchance herausspielt und zusätzlich Standardsituationen so gar nicht kann, kann man sich über eine hochverdiente Niederlage nicht beschweren.“

DonAndres: „Wir sind so am Sand, unglaublich. Die Niederlage gestern war nicht überraschend, Sturm ist klar besser und hat verdient gewonnen. Das muss man anerkennen und gratulieren. Der Mannschaft fehlt das Können und gewisse Etwas, um dann in einem Spiel die nötige Leistung auf den Platz zu bringen um hier einen besseren Gegner zu überraschen. Wenn dann auch vom Trainer kein Impuls kommt, oder zu spät, wird es halt nichts. Bei keinem anderen Verein klaffen Erwartung und Wirklichkeit dermaßen auseinander. Das beginnt bei dem mittlerweile peinlichen Rekordmeister-Gerede. Seit 2008 haben wir nichts geholt, waren nicht mal knapp dran. OK, Meister gegen das Dosenteam ist illusorisch. Aber mehr als gelegentlich ein Unentschieden ist ja auch nicht drinnen. Wir sind Mittelmaß und Punktelieferant, es will aber keiner wahr haben. Wir klammern uns an ein paar glorreiche Europacup-Fights fest, die auch schon gefühlt Ewigkeiten zurückliegen. Damit macht man sich zur Lachnummer. Kein Spielkonzept, teils völlig absurde Einkaufspolitik. Einmal hat man Geld für Risiko-Transfers, dann will man uns irgendwelche Spieler von Absteigern als große Hoffnung und Verstärkung einreden. Trainer und Verantwortliche werden konsequent nach dem Prinzip Freundschaft ausgewählt, Können und zum Verein passendes Konzept spielen keine Rolle. Die Trainer seit dem letzten Titel sind ein Witz. Man macht immer wieder die gleichen Fehler, schaut dann wieder zu lange zu und beginnt wieder von vorne. Heimmacht sind wir längst keine mehr, in unserem Stadion fühlen sich Gegner wohl. Und besser wird es nicht. Die letzten Jahre haben wir Punkte auf Dorfplätzen verschenkt, mittlerweile holen wir gegen die 3 bis 4 anderen Vereine kaum bis keine Punkte mehr.“

