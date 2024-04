Sturm-Fans vor Cup-Duell gegen RBS: „Jedes Spiel beginnt mit 0:0“

Der SK Sturm trifft heute auswärts im Cup-Halbfinale auf RB Salzburg. Eine brisante Begegnung, gab es doch erst am Wochenende beim Meisterschaftsspiel zwischen den...

Der SK Sturm trifft heute auswärts im Cup-Halbfinale auf RB Salzburg. Eine brisante Begegnung, gab es doch erst am Wochenende beim Meisterschaftsspiel zwischen den beiden Teams, das die Salzburger mit 1:0 für sich entschieden, am Ende eine Rudelbildung, die drei Ausschlüsse und in weiterer Folge eine Sperre von Sturm-Sportdirektor Andreas Schicker zu Folge hatte. Dass der VAR wieder einmal überfordert war und eine Tätlichkeit von Solet übersah, könnt ihr in diesem Kommentar nachlesen. Was aber erwarten sich die Sturm-Fans heute von ihrer Mannschaft Glauben die Anhänger an den Aufstieg ins Cup-Finale, wo der SK Rapid warten würde? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

wama: „Nach einer eigentlich unnötigen Heimniederlage gegen die Dosen, gepaart mit zwei noch unnötigeren Roten gegen Stanko und Lavalée tief in der Nachspielzeit gehts also gleich nochmals gegen die Salzburger. Man hätte schon am Sonntag mehr erreichen können, weil man grundsätzlich sehr gut dagegen hielt, Zwei, drei Chancen(Prass, Horvat, Gazi) fast fahrlässig ausließ, leider ein einziges Mal kollektiv im Abwehrverbund geschlagen, an diesem Tag insgesamt gesehen sicher nicht die schlechtere Leistung geboten. Was da am Sonntag leider überhaupt nicht klappte waren hingegen jede Menge herausgeholter Standards, die allesamt nicht den Hauch einer Gefahr ausstrahlten, von den Dosen viel zu easy wegverteidigt werden konnten. Klar, die sind dabei wirklich gut, aber stereotyp immer dasselbe zu versuchen ist halt auch zu wenig. Eventuell ist Kiteishvili wieder dabei, der neben einem Sarkaria sicher einer ist, der in einem herausragenden Spiel dann doch mal den Unterschied ausmachen kann.“

Douglas: „Jedes Spiel beginnt mit einem 0:0, möglich ist alles, die Vorzeichen sind jetzt nicht gerade berauschend, vor allem das Fehlen von Stankovic und Lavalée werden schmerzen, aber was soll´s!“

11mousa: „Ich gehe sowieso von einer Niederlage aus, nachdem die Bundesliga dafür gesorgt hat, dass die Hälfte unserer Defensive fehlt während bei Salzburg nur ein Opferlamm nicht spielt.“

Alex011: „Wir müssen einfach schauen, dass wir lange kein Tor bekommen. Am Sonntag konnten sie ja gefühlt ständig aus jeder Position den Fernando einsetzen.“

Jaisinho: „Hinsichtlich des Spiels erwarte ich mir auch keine große Überraschung und ich gehe davon aus, dass Salzburg dieses Mal relativ ungefährdet ins Finale einziehen wird. Dass wir die Partie aber mit elf Mann beenden halte ich eher für unwahrscheinlich. Da wird´s morgen, wenn die Partie außer Reichweite ist, kleschen.“

quaiz: „Das wird eine klare Sache für Salzburg. Mit Schnegg auf der Seite kannst eigentlich nur hoffen, dass es keine Packung gibt.“

Marlfox: „Ich übe mich in Zweckpessimismus – auch mit Bestbesetzung morgen wäre ich mir auswärts im Dosenheim eher einer Niederlage sicher. Ein Weiterkommen würde mich persönlich überraschen.“

Veteran82: „Nichts zu verlieren gegen die Geld-Truppe aus Salzburg. wer das Spiel gewinnt wird auch fix Cupsieger bei den möglichen Finalgegnern.“

patrick94: „Motto: Jetzt erst recht. Ein oder zwei von den Verletzten werden schon zurück sein – mit Kite & Wüthrich würde das wieder etwas anders aussehen. Im Cup wird schon was gehen!“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Cup-Halbfinale zwischen dem SK Sturm und RB Salzburg.