Sturm Graz gewinnt ersten Test gegen starken Oberligisten

Bereits am zweiten Tag der Sommervorbereitung stand für den SK Puntigamer Sturm Graz das erste Testspiel am Programm – ein Freundschaftsspiel gegen den Oberligisten...

Bereits am zweiten Tag der Sommervorbereitung stand für den SK Puntigamer Sturm Graz das erste Testspiel am Programm – ein Freundschaftsspiel gegen den Oberligisten TSV Kirchberg. Vor über 1700 Fans am Kirchberger Sportplatz hielt das Heimteam – angefeuert vom begeisterten Publikum – lange stark dagegen und ging sogar mit 1:0 in Führung, am Ende stand ein 1:5 auf der Ergebnistafel.

TSV Kirchberg 1:5 (1:0) SK Puntigamer Sturm Graz

Tore: Unterweger (17′) bzw. Demaku (60′, 70′), Fuseini (63′), Stückler (74′), Kiedl (82′)

Kirchberg, 24. Juni 2023, 16.00 Uhr, 1.700 Zuschauer

SK Puntigamer Sturm Graz (HZ 1): Bignetti – Mustafic – Geyrhofer – Wüthrich – Sorg – Hierländer – Löcker – Prass – Karner – Grgic – Emegha

SK Puntigamer Sturm Graz (HZ 2): Lorenz – Stückler – Affengruber – Molnar – Grube -Lieber – Demaku – Krasniqi – Ilic – Fuseini – Kiedl

TSV Kirchberg (Startformation): Hödl – Edlinger – Eder – Unterweger – Baumkircher – Hofer – Hödl – Froschauer – Rabl – Melbinger – Färber

Cheftrainer Christian Ilzer:

„Zuallererst möchte ich Kirchberg ein Kompliment aussprechen, sie haben das wirklich sehr gut gemacht. Es war ein gutes erstes Spiel und vor allem erste Halbzeit, um uns zu erden – das Pausenergebnis war natürlich nicht zufriedenstellend. In der zweiten Hälfte haben wir dann besser gespielt, haben nicht nur den ersten Angriff ausgespielt sonder auch den zweiten und dritten und konnten so einige Tore erzielen.“

( Pressemeldung SK Sturm Graz )