CL-Vorschau: „Kohfeldts CL-Debüt gegen RB Salzburg“

Wie vor jedem Europacup-Spieltag blicken wir auch heute auf zwei ausgewählte Spiele und bieten eine kleine Vorschau für euch. Heute blicken wir nach Wolfsburg und München.

VfL Wolfsburg – RB Salzburg

Dienstag, 02.11.2021, 18:45 Uhr

RB Salzburg ist in der Champions League gut unterwegs, denn nach einem 1:1-Unentschieden im Auswärtsspiel gegen Sevilla feierte man zwei Heimsiege gegen Lille und den VfL Wolfsburg. Nun will man auch im Auswärtsspiel gegen den deutschen Bundesligisten punkten. Der VfL Wolfsburg steckte in einer klienen Krise, denn nach einem starken Auftakt in die neue Saison, als man fünf Pflichtspielsiege in Serie einfuhr, konnten die Wölfe acht Mal hintereinander keinen Sieg einfahren. Zuletzt setzte es sogar fünf Niederlagen in den letzten sechs Partien. Der Bundesligist zog die Reißleine und entließ Trainer Mark van Bommel. Neo-Coach Florian Kohfeldt startete mit einem Auswärtssieg gegen Bayer Leverkusen und kritisierte nachher den van Bommel, da er durchblicken ließ, dass der ehemalige Trainer einige Spieler nicht auf ihren besten Positionen einsetzte.

Kohfeldt, der heute sein erstes Spiel in der Champions League coachen wird, warnt jedenfalls vor den Salzburgern, was nicht verwunderlich ist, wenn man sich die bisherige Performance ansieht. Jaissle wird zwar auf einige Spieler verzichten müssen, allerdings fehlt kein neuer Spieler der aktuellen Stammelf aus. Im Abwehrzentrum starten Wöber und Onguéné, Ulmer und Kristensen beginnen wie gewohnt als Außenverteidiger. Sucic, Camara und Seiwald halten den Rücken für Aaronson frei, der im offensiven Mittelfeld hinter den Spitzen Adeyemi und Okafor starten wird. Capaldo wird aufgrund einer roten Karte auch als Wechselspieler nicht zum Einsatz kommen. Auf der Gegenseite fallen Schlager, William, Roussillon, Waldschmidt und Bialek. Weghorst wird aufgrund einer Corona-Erkrankung wahrscheinlich ebenfalls nicht auflaufen können, wobei er schon mit der Mannschaft wieder mittrainiert hat.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Wolfsburg und RB Salzburg findet ihr bei wettfreunde.net

FC Bayern München – Benfica

Dienstag, 02.11.2021, 21:00 Uhr

Nach der überraschenden 0:5-Pleite gegen Borussia Mönchengladbach im Cup rehabilitierten sich die Bayern mit einem 5:2-Auswärtssieg gegen Union Berlin. In der Königsklasse ließen die Bayern aber ohnehin nichts anbrennen heuer und weisen nach drei Gruppenspielen eine Tordifferenz von 12:0 auf. Nach einem 3:0-Auswärtssieg gegen den FC Barcelona deklassierte man Dynamo Kiew zuhause mit 5:0 und Benfica auswärts mit 4:0. Die jüngsten Zahlen des deutschen Rekordmeisters sind aber ohnehin eine Klasse für sich, denn die Bayern haben 22 der letzten 24 Champions-League-Partien für sich entschieden!

Benfica muss aktuell auf fünf Spieler verzichten, darunter auch auf den österreichischen Nationalspieler Valentino Lazaro. Daneben fallen noch Haris Seferovic, Rodrigo Pinho, André Almeida und Gil Dias aus. Am Wochenende gab man trotz einer schnellen Führung den Sieg gegen Estoril aus der Hand, wobei Roman Yaremchuk zur Pause in der Kabine blieb. Der Stürmer, der auch in München in der Startaufstellung stehen wird, ist aber fit und wurde nur im Hinblick auf die Champions League geschont.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen den Bayern und Benfica findet ihr bei wettbasis.com