CL-Vorschau: Robert Ljubicic trifft mit Dinamo Zagreb auf AEK Athen

Wie vor jedem Spieltag wollen wir auch heute auf zwei Europacup-Partien blicken und euch einen kleinen Vorgeschmack auf die Spiele geben. Heute schauen wir nach Athen und Kopenhagen.

AEK Athen – Dinamo Zagreb

Dienstag, 8.8. 2023, 20:45 Uhr

AEK Athen gewann vergangene Saison verdient die griechische Meisterschaft und wird auch heuer als Favorit in die neue Liga-Saison gehen, zumal sich der Klub aus der Hauptstadt auch durchaus stark verstärkte. So holte man beispielsweise den zentralen Mittelfeldspieler Orbelín Pineda fix nach Athen und bezahlte eine stolze Ablösesumme von 6.5 Millionen an Celta Vigo. Pineda hatte vergangene Saison als Leihspieler einen großen Anteil am Meistertitel. Mit dem argentinischen Mittelstürmer Ezequiel Ponce verstärkte man geschickt den Angriff, wobei die Offensive rund um Sergio Araujo, Levi García und Steven Zuber ohnehin stark ist.

Dinamo Zagreb gewann vergangene Saison mit zehn Punkten Vorsprung die Meisterschaft, startete aber suboptimal in die neue Saison. Der Dauermeister verlor in der ersten Runde das Heimspiel gegen den größten Konkurrenten in der Liga, Hajduk Split, mit 1:2, fuhr anschließend einen klaren 3:0-Auswärtssieg gegen Istra 1961 ein und kam in der dritten Runde gegen Gorica nicht über ein 0:0 hinaus. Dazwischen hatte man allerdings keine Probleme mit Astana und warf den Gegner mit einem Gesamtscore von 6:0 hinaus. Dennoch muss Dinamo Zagreb aufpassen, dass man sich in der Meisterschaft nur noch wenige Aussetzer leistet, denn speziell Hajduk Split arbeitete in der jüngeren Vergangenheit sehr gut und verfügt über einen starken Kader, dem man einiges zutrauen kann. Ex-Rapidler Robert Ljubicic kommt auch in der neuen Saison auf der linken Abwehrseite zum Einsatz

AEK Athen ist keine Mannschaft, die Jahr für Jahr in Europa für Furore sorgt, doch die Kroaten sollten gewarnt sein. Die Athener gewannen nicht nur die Liga, sondern holten auch den Pokal und zeigten in den Vorbereitungsspielen sehr gute Leistungen. Der größte Nachteil ist, dass die griechische Meisterschaft erst später anfängt und der Klub im Gegensatz zum Gegner noch keine Pflichtspiele in den Beinen hat.

FC Kopenhagen – Sparta Prag

Dienstag, 8.8. 2023, 20:45 Uhr

Eine weitere interessante Partie findet heute Abend in Kopenhagen statt, wo der dänische auf den tschechischen Meister trifft. Beide Teams absolvierten bereits drei Ligaspiele und starteten jeweils mit drei Siegen perfekt in die neue Saison. Der FC Kopenhagen räumte in der 2. Qualifikationsrunde zur Champions League Breidablik mit einem Gesamtscore von 8:2 aus dem Weg, während es für die Tschechen die erste Begegnung auf dem möglichen Weg in die Gruppenphase ist.

Der FC Kopenhagen war in der vergangenen Saison in der Königsklasse vertreten, da man im Playoff gegen Trabzonspor weiterkam. In der Gruppenphase holte man aus insgesamt sechs Spielen gegen Dortmund, Manchester City und den FC Sevilla immerhin drei Unentschieden, wobei alle Punkteteilungen in den Heimspielen erfolgten und man auswärts stets als Verlierer vom Platz ging und somit als Gruppenletzter ausschied. Sparta Prag wiederum schied vergangene Saison nach nur einem Spiel bei der Europa Conference League Qualifikation überraschend gegen Viking Stavanger aus.

Dem FC Kopenhagen gelang ein kleiner Transfercoup, denn die Dänen lotsten den 52-fachen norwegischen Nationalspieler Mohamed Elyounoussi zum Klub, der ablösefrei zum dänischen Meister wechselte. Mit dem Verkauf des offensiven Mittelfeldspielers Hákon Arnar Haraldsson um 15 Millionen Euro an Lille feierte der Klub schon den ersten großen finanziellen Erfolg, der etwa so viel wert ist wie die Startprämie in der CL-Gruppenphase. Auch Sparta Prag tätigte bereits einen lukrativen Verkauf. Mittelstürmer Tomas Cvancara wechselte gegen eine Ablöse von 10.5 Millionen Euro zu Borussia Mönchengladbach.

