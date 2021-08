LASK-Fans: „Ein lustloser Auftritt ohne Plan B“

Der LASK kam gestern Abend über ein 1:1 gegen den St. Johnstone FC nicht hinaus. Wir haben die Meinungen der LASK-Fans im Austrian Soccer...

Strafraumkobra: „Najo, berühmt war es nicht. Immerhin hat sich Boller empfohlen und man verfügt im Gegensatz zur letzten Saison über einen sicheren Elferschützen. Für Schmidt wurde der Begriff Fremdkörper erfunden.“

LASK08: „Das war heute über weite Strecken leider ganz ganz mies. Und dennoch denke ich, dass wir auswärts aufsteigen. Unsere Qualität ist höher.“

Traunseelaskler: „Schmidt oder Raguz kann man heute meiner Meinung einfach nicht bewerten. Wenn keine Bälle in ihre Nähe kommen, können sie halt auch recht wenig ausrichten. Schmidt hat sich daher ja teilweise ziemlich weit zurückfallen lassen. Aber das war heute insgesamt gar nichts. Potzmann steht für mich derzeit über Flecker, auch viele Leistungsträgern ist gar nichts aufgegangen (Grgic zum Beispiel). Insgesamt bin ich dennoch halbwegs optimistisch für das Rückspiel, zum Glück gibt es die Auswärtstorregel nicht mehr. Wenn wir eine halbwegs vernünftige Leistung abrufen (was uns heute gar nicht gelungen ist) sollte sich die individuelle Qualität doch durchsetzen.“

111ASK: „Heute muss man die positiven Dinge und Momente wirklich suchen. Ich bin zum ersten Mal seit langem von der spielerischen Leistung richtig enttäuscht. Das war doch bitte das schlechteste Spiel seit dem Wiederaufstieg.“

lasso: „Um ehrlich zu sein bin ich heute auf alle Beteiligten überdurchschnittlich grantig. In einem Playoff-Heimspiel so derartig pomadig und schlampig in das Match zu gehen, kann ich einfach nicht nachvollziehen. Das jetzt zum wiederholten Male der Start eines Spiels komplett verschlafen wird, ist ein Umstand den ich weder verstehe, noch kritiklos hinnehme. Ohne Frage gibt es Tage bei denen einfach kaum etwas leicht von der Hand geht, aber das Gefühl, dass die Mannschaft alles in die Waagschale wirft, sollte immer vorhanden sein. Dieses Gefühl kam bei mir bestenfalls in Teilen der zweiten Halbzeit auf.“

111ASK: „Unser Hauptproblem war, das niemand das Spiel eröffnen konnte. Dazu auch Michorl unterirdisch. Grgic ist kein Eröffner, er ist eine Kampfsau. Ich hoffe er hat sich nicht zu schwer verletzt. Wiesinger muss einfach fit werden für die Spieleröffnung. Sonst ist offenbar niemand da.“

Eldoret: „Eigentlich hätte sich Michorl öfter zurückziehen müssen auf die Höhe von Andrade um das Spiel zu eröffnen. Aber er war die meiste Zeit nur links vorne zu sehen, wo er Renner und Balic im Weg stand.“

ferchi: „Der Gegner hat uns heute einfach von Anfang an die Schneid abgekauft durch das physische Spiel und die Präsenz in den Zweikämpfen die – und das ist das Schlimme daran – so zu erwarten war. Der einzige Vorwurf, den sie sich machen müssen ist, dass sie wohl doch im Kopf nicht so bereit für die „Schlacht“ waren, wie im Vorfeld betont. Dass sie das unter dem Spiel in der laufenden Halbzeit nicht korrigieren können ist aus meiner Sicht verständlich. Zweite Halbzeit ist etwas besser gelaufen, wobei ich dies doch eher darauf zurückführen würde, dass der Gegner in der Intensität nicht mehr weitergehen konnte.“

casual1908: „Die Mannschaft am Feld übernahm ohne Abstriche die vorhandene Lethargie auf den Rängen, oder auch umgekehrt. In Summe da wie dort ein sehr trostloser Haufen. Das Thema Thalhammer ist ein endloses. Die einen kritisieren ihn, die anderen halten dem Chefcoach bedingungslos die Stütze. Ich für meinen Teil würde mir einen anderen Mann an der Seitenlinie wünschen, was weder dem heutigen Spiel, noch seinen Vorgängern geschuldet ist. Flexibilität und Lösungen wurden bei Amtsantritt gepredigt, welche aber nach 13 Monaten Amtszeit nur bedingt erkennbar sind. Spiel für Spiel ein stumpfes 3-4-3, halbherziges Pressing und ein Spielaufbau der kaum erkennbar ist. Unsere zentralen Mittelfeldspieler über 45 Minuten Passagier am Spielfeld, da sowas von nicht eingebunden. Zurecht schreiben dann einige, dass Grgic und Michorl hinter den Erwartungen blieben, die Ursache bleibt aber unsere Planlosigkeit im Aufbauspiel. Nicht seit heute, auch nicht seit Saisonbeginn. Der Wurm ist schon länger drin und ich hoffe, dass Thalhammer die Kurve nochmals kratzt, da ich kein Freund von überhasteten Schnellschüssen bin.“

Anna Lüse: „Die Mannschaftsleistung war kollektiv schlicht und einfach nicht gut. Die Schotten haben trotz vermeintlicher Außenseiterrolle mutig gespielt und haben von unserer schwachen Leistung profitiert. Dennoch muss man sagen, dass noch nichts passiert ist.“

LASK08: „Die neue Defensive war nicht einmal so tragisch, aber vorne geht halt nichts. Balics’ Formtief ist gewaltig, ebenso jenes von Goiginger. Null Selbstvertrauen, gestern quasi kein 1:1 gewonnen. In der Mitte Karamoko quasi immer am Mittelkreis, um irgendeinen Ball zu sehen, Schmidt merkst du 30 Minuten am Feld 1x durch einen Schuss in die Wolken. Und ja, Raguz wird einfach noch brauchen. Körperlich passt es anscheinend auch bei mehreren Spielern nicht. Generell wirken unsere Mannen absolut nicht spritzig, kein Vergleich zu den Zeiten, wo Berktold Athletiktrainer war.“

7thmember: „War gestern irgendwie planlos. Nur hohe Bälle und kein wirklicher Matchplan zu erkennen. Lustloser Auftritt, als ob sie gegen den Trainer spielen würden…“

