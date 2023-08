Rapid-Fans: „Wir sind klarer Außenseiter, aber…“

Der SK Rapid trifft heute im Rückspiel des ECL-Playoffs auf die Fiorentina und hat trotz des 1:0-Siegs aus dem Hinspiel eine schwierige Ausgangslage vor...

Der SK Rapid trifft heute im Rückspiel des ECL-Playoffs auf die Fiorentina und hat trotz des 1:0-Siegs aus dem Hinspiel eine schwierige Ausgangslage vor sich. Die Hütteldorfer müssen nämlich auf Goalgetter und Antreiber Guido Burgstaller verzichten und nach dem Abgang von Koscelnik und der Verletzung von Thorsten Schick auch rechts hinten in der Viererkette improvisieren. Wir wollen uns ansehen was sich die Rapid-Fans von ihrer Mannschaft erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Starostyak: „Es wäre in vielerlei Hinsicht so extrem wichtig den Aufstieg zu schaffen – der wichtigste Grund ist mit Sicherheit die finanzielle Situation (+ die Notwendigkeit, Punkte für eine neue Setzung zu sammeln), aber gerade das Hinspiel hat (wieder zum x-ten Mal) gezeigt, wie viel Potential in unserem Verein steckt, das nur darauf wartet, durch Euphorie geweckt zu werden. Für mich ist Europacup einfach alles, nachdem Titel eher nur in der weiteren Ferne zu sehen sind, also bitte Burschen hauts alles raus und gebt uns eine erneute Gruppenphase im Weststadion. Es würde sich schön neben HSV (wenn auch kein KO-Duell), Aston Villa, PAOK und Ajax in den vergangenen 15 Jahren einreihen.“

RomanHammer: „Wir haben keine Chance und die werden wir nutzen…“

LiamG: „Unsere Stärke ist momentan unsere Offensive. Nicht umsonst haben wir mittlerweile 24 Tore in 9 Pflichtspielen gemacht und dazu noch viele hochkarätige Chancen vergeben. Dazu gab es 9 Torschützen, die nicht Burgstaller heißen. No na ist Fiorentina ein anderes Kaliber als BW Linz oder Derbecen. Dass es aber auch gegen die funktioniert haben wir letzte Woche gezeigt. Leicht wirds nicht, aber ich sehe nicht warum wir dort volle Hosen haben müssen. Zoki wird die Mannschaft schon richtig aufstellen und an der Einstellung mangelt es den Spielern momentan sicher nicht.“

Mecki: „Laut Ö3 ersetzt Oswald Schick und entweder Grüll oder Kühn Burgstaller ganz vorne. Keine Ahnung ob sie spekulieren, hieße aber wohl, dass Bajic von Anfang an startet, und ich fände das für eine Kontertaktik voll in Ordnung.“

Schwemmlandla3: „An Kühn ganz vorne hätte ich nicht gedacht. Ist aber meines Erachtens eine ganz gute Idee. Dort kommen seine Defensivschwächen nicht so zu tragen und mit seiner Schnelligkeit inkl. Technik ist er immer für etwas brauchbares zu haben. Grüll würde zwar körperlich die bessere Variante sein aber wie schon erwähnt brauchen wir den unbedingt am Flügel. Auf dessen Qualitäten im Zurückarbeiten können wir nicht verzichten. Egal ob und wer von den beiden dann ganz vorne beginnt, problematisch wäre das wohl jedenfalls in Hinblick auf Defensiv-Standards. Da ist Burgstaller ja leider auch ein entscheidender Faktor. Ob es klug ist auf einen großgewachsenen Offensivspieler zu verzichten, ist ebenso eine gute Frage.“

eeelias: „Die Auslosung war unabhängig vom Ergebnis heute trotzdem gut für den Verein. Die gewaltige Stimmung vom Hinspiel kann uns keiner mehr nehmen, jetzt wartet auf die Tausenden vor den Bildschirmen und auf die vielen hundert vor Ort das nächste Highlight.“

Da Oide Bimbo: „Es ist bereits ein Bonus-Spiel. Das 1:0 von Wien hat viel zur derzeit guten Stimmung im Verein beigetragen. Niemand bei Sinnen wird stänkern, falls wir ausscheiden. Die schmerzvollen Ausfälle bringen uns nicht zum Jammern. Und wenn Leistungsträger fehlen, dann müssen eben die Nächsten Verantwortung übernehmen, und wir halten das für wahrscheinlich und eine Aufstiegssensation für realistisch. Das ist Rapid heute.“

Ernesto: „Besonders optimistisch bin ich nicht für das Spiel heute. Schon bevor Schick und Burgstaller ausgefallen sind, sah ich uns eher als Außenseiter, die Ausfälle haben mich da nicht umgestimmt. Schade, dass wir zuhause nicht mehr Tore erzielen konnten, die Chancen waren vorhanden. Das 1:0 ist ein sehr knapper Vorsprung.“

FloRyan: „Ja, wir sind klarer Außenseiter. Ja, uns fehlt ein Stammspieler und einer der wichtigsten Spieler. Ja, unsere Aufstiegschancen sind sehr gering. Ja, alle rechnen mit einem klaren Sieg der Fiorentina. Ja, es wird ein sehr schwieriges Spiel und wir wohl von Beginn an unter Druck sein. ABER:

Wir liegen von Beginn an mit 1:0 vorne und warum sollten wir nicht auch ein Tor machen? Aus einem Standard? Aus einem Konter? Weil Kühn drei Leute ausspielt und dann den richtigen Zeitpunkt zum Schuss wählt mit seinem Linken? Warum sollte Querfeld nicht einen Kopfball im Tor unterbringen? Warum sollte Hedl nicht wie sein Vater in einem Europacup-Quali-Spiel einen Elfer halten? Warum sollte Seidl nicht ein Tor machen? Warum sollte Mayulu nicht seine Fußspitze vor einem Verteidiger an den Ball bringen und den Ball ins Tor lenken? Wir haben heute verdammt nochmal eine Chance! Sie ist klein, aber sie ist da. Wir sind Rapid! Viele mögen uns belächeln, aber wir wissen wozu dieser Verein im Stande ist und welche Emotionen er in uns allen auslösen kann und heute Abend wird! In diesem Sinne, glauben wir alle dran, dass die 11+x Spieler in Grün-Weiß heute den SK Rapid Wien in die Europacup Gruppenphase hieven! Sie werden es nämlich tun. Ich glaub dran, weil positiv denken schon immer besser war als im Vorhinein aufgeben.“

Patrax Jesus: „Umso länger die Null steht, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass die Italiener dann komplett aufmachen hinten oder sogar ungeduldig werden und die Ordnung verlieren. Auf das muss man von Anpfiff weg hinarbeiten. Das geht aber nicht nur durch destruktive Spielweise, sondern man muss in manchen Phasen schon auch in der Lage sein, den Ball in den eigenen Reihen laufen zu lassen. ein schmaler Grat, der quasi mit dem richtigen risk management und der richtigen Einstellung der Spieler, überwunden werden könnte.“

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen der Fiorentina und dem SK Rapid findet ihr bei wettfreunde.net

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Spiel des SK Rapid im ECL-Playoff gegen die Fiorentina.