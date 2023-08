Vorschau: Rapid und Austria wollen ins ECL-Playoff

Heute stehen aus österreichischer Sicht zwei interessante Europacup-Duelle an, denn die beiden Wiener Klubs stehen vor den Hinspielen der 3. Qualifikationsrunde. Wir blicken auf...

SK Rapid Wien – Debrecen

Donnerstag, 10.08. 2023, 21:00 Uhr

Europacup und ein Flutlichtspiel – was will man mehr? Auch die Rapid-Fans freuen sich nach den guten Leistungen ihrer Mannschaft in den ersten beiden Bundesligarunden auf das heutige Spiel gegen Debrecen, auch wenn die Auslosung für das Playoff-Spiel die Freude ein wenig trübt. Sollten die Hütteldorfer weiterkommen wartet nämlich die Fiorentina auf die Grün-Weißen, womit man das schwerstmögliche Los erwischte. Die Gedanken sollten nun aber lediglich bei diesem Gegner sein, denn die Partie gegen die Ungarn, die in der vergangenen Saison den dritten Platz erreichten, ist kein Selbstläufer.

Diese ausführliche Analyse zum Gegner legen wir euch ans Herz, fassen hier aber noch einmal kurz die wichtigsten Punkte zusammen. Fußballfans, die diese Partie im Stadion oder TV verfolgen, sollten ihr Augenmerk besonders auf zwei Akteure legen. Der offensive Mittelfeldspieler Balázs Dzsudzsák ist das Um und Auf in der Mannschaft und trotz seines hohen Alters enorm umtriebig. Kollege Daniel Mandl beschrieb ihn passender Weise als Burgstaller-Pendent für Debrecen, nur dass er eben nicht im Sturm spielt, sondern im offensiven Mittelfeld. Im Gegensatz zu den anderen Spielern, verfügt er über keine besonders hohe Positionstreue und als Freigeist enorm umtriebig. Genau so wichtig ist aber der Sechser Stefan Loncar für seine Mannschaft, der sich einerseits oftmals nach vorne einschaltet, anderseits aber im Aufbauspiel eine wichtige Rolle einnimmt. Im Sturm ist Dorian Babunski der gefährlichste Spieler, der in der Vergangenheit auch schon auf der Rapid-Wunschliste stand.

Dennoch geht der SK Rapid gegen die Ungarn zumindest als leichter Favorit in die Begegnung, der durchaus Schwächen im Aufbauspiel hat und auch nicht effizient genug agiert. Aufpassen wird man aber bei gegnerischen Standardsituationen müssen, wo der ungarische Klub gleich mehrere physisch starke Spieler hat, die der Mannschaft wehtun können.

Legia Warschau – FK Austria Wien

Donnerstag, 10.08. 2023, 19:00 Uhr

Die Wiener Austria erwischte mit Legia Warschau einen etwas schwereren Gegner als der Erzrivale in der 3. Qualifikationsrunde zur Europa Conference League. Dafür bleibt den Veilchen im Falle eines Aufstiegs der ganz große Brocken erspart, denn im Playoff wartet der Gewinner aus Omonia Nikosia und dem FC Midtjylland. Keine einfache Aufgabe, aber es hätte wesentlich wilder kommen können.

Zunächst muss man sich aber ohnehin über zwei Spiele gegen Legia durchsetzen. Der polnische Vizemeister hatte in der vorigen Qualifikationsrunde durchaus Probleme und stieg knapp mit einem Gesamtscore von 5:4 gegen den kasachischen Vertreter Ordabassy auf. Überzeugender lief aber die Generalprobe gegen den überlegenen Meister der vergangenen Saison, gegen den man am Wochenende einen klaren 3:0-Sieg feierte, wobei eine frühe rote Karte beim Gegner Legia in die Karten spielte.

Austria-Trainer Wimmer erwartet laut eigenen Aussagen jedenfalls eine spielstarke Mannschaft, die viel Ballbesitz haben wird und spielerische Lösungen präferiert. Er fordert von seiner Mannschaft, dass sie gegen den Ball mutig nach vorne attackiert und hohe Pressing-Momente findet, damit bei Ballgewinnen der Weg zum gegnerischen Tor kurz ist.

Neuzugang und Tabakovic-Ersatz Alexander Schmidt wäre für spielberechtigt für diese Partie und es fehlen nur die Langzeitverletzten Ziad El Sheiwi, Marko Raguž und Florian Wustinger. Nach einer eher schwachen Vorstellung gegen den SK Sturm erledigte man in der vergangenen Partie im Auswärtsspiel gegen Austria Lustenau recht souverän die Aufgabe.

