Ex-Rapidler Boyd vor Wechsel innerhalb Deutschlands

Der einstige Rapid-Goalgetter Terrence Boyd steht vor einem Wechsel innerhalb Deutschlands. Klubs aus der zweiten deutschen Bundesliga und aus der 3. Liga sollen am mittlerweile 32-Jährigen interessiert sein. Boyd bat seinen Klub Kaiserslautern bereits um eine Freigabe.

Die „Roten Teufel vom Betzenberg“ stehen zur Winterpause auf dem ersten Nichtabstiegsplatz der zweiten deutschen Bundesliga. In der starken Vorsaison hatte Boyd für die Lauterer 13 Saisontore erzielt und zählte zum Stamm. 2023/24 kam er nach Knieproblemen in der Vorbereitung zumeist von der Bank und traf nur zweimal in der Liga, sowie zwei weitere Male im Cup. Der Klub erklärte nun bereits in den sozialen Medien, dass man Boyd auf eigenen Wunsch ziehen lassen wird.

Thomas Hengen, Geschäftsführer des FCK erklärte: „Wir sind nach intensiven Gesprächen dem Wunsch des Spielers nachgekommen und haben ihn freigestellt, um die Verhandlungen mit anderen Vereinen aufnehmen zu können“. Boyd wird Kaiserslautern demnach nach zwei Jahren verlassen.

Mögliche Ziele befinden sich in derselben Liga oder auch eine Etage darunter: In der zweiten deutschen Bundesliga sollen Nürnberg und Osnabrück Optionen darstellen, es könnte aber auch auf einen Wechsel in die 3. Liga, etwa zu Sandhausen oder Waldhof Mannheim, hinauslaufen.

Terrence Boyd wechselte im Sommer 2012 aus dem Nachwuchs von Borussia Dortmund zu Rapid und avancierte in Hütteldorf schnell zum Publikumsliebling. In 80 Spielen erzielte er 37 Tore und elf Assists für die Wiener, wechselte danach um zwei Millionen Euro zu RB Leipzig, wo er allerdings nur achtmal auf dem Platz stand. Später kickte der in Deutschland geborene US-Amerikaner in Darmstadt, Toronto und Halle, wo er mit 40 Treffern auch die beste Trefferausbeute seiner Karriere aufwies.