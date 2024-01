Ante Bajic verlässt den SK Rapid

Kurz vor Vorbereitungsstart gibt es einen weiteren Winter-Abgang zu vermelden. Ante Bajić schließt sich nach eineinhalb Jahren beim SK Rapid mit sofortiger Wirkung wieder...

Kurz vor Vorbereitungsstart gibt es einen weiteren Winter-Abgang zu vermelden. Ante Bajić schließt sich nach eineinhalb Jahren beim SK Rapid mit sofortiger Wirkung wieder der SV Ried an. Für den 28-Jährigen ist es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.

Im Sommer 2022 wechselte der Offensivakteur vom Innviertel in die Bundeshauptstadt zum SK Rapid. In seinen eineinhalb Saisonen bei den Grün-Weißen absolvierte Ante Bajićwettbewerbsübergreifend 45 Pflichtspiele, in denen er fünf Tore erzielen sowie vier weitere Treffer vorbereiten konnte. Zwei seiner fünf Treffer gelangen ihm in der abgelaufenen Cup-Saison im Viertelfinalspiel im Lavanttal beim Wolfsberger AC!

Geschäftsführer Sport Markus Katzer: „Das vergangene halbe Jahr war aus sportlicher Sicht alles andere als einfach für Ante. Der Konkurrenzkampf auf den offensiven Positionen ist ein sehr hoher, deswegen konnten wir ihm auch für das Frühjahr nicht mehr Spielzeit in Aussicht stellen. Wir möchten uns bei Ante für seinen Einsatz und sein Engagement in den letzten eineinhalb Jahren bedanken und wünschen ihm sowohl sportlich als auch privat nur das Beste für die Zukunft.“

Ante Bajić über seinen Abgang vom SK Rapid und seiner Rückkehr zur SV Ried: „Ich möchte mich in erster Linie bei all meinen Mitspielern, Trainern und BetreuerInnen sowie der gesamten Rapid-Familie für die schöne Zeit hier bedanken. Auch wenn ich mir mehr sportlichen Erfolg mit diesem großartigen Verein gewünscht hätte, waren die letzten eineinhalb Jahre sehr wichtig für meine sportliche Entwicklung. Ich werde dem Verein als Fan erhalten bleiben und drücke der Mannschaft die Daumen für die kommenden Aufgaben.“