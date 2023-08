Ex-Rapidler glänzten in Deutschlands 3. Liga

In der 3. Liga Deutschlands stehen derzeit einige Österreicher unter Vertrag, die über diesen Umweg wieder in die zweite deutsche Bundesliga „aufsteigen“ wollen. Einige...

In der 3. Liga Deutschlands stehen derzeit einige Österreicher unter Vertrag, die über diesen Umweg wieder in die zweite deutsche Bundesliga „aufsteigen“ wollen. Einige von ihnen sind Ex-Rapidler und speziell zwei machten am vergangenen Wochenende erstmals bei ihren neuen Klubs auf sich aufmerksam.

Der 23-jährige Lion Schuster wechselte Anfang August nach seinem Aus bei den Hütteldorfern zum SV Sandhausen. Beim Zweitligaabsteiger kam er bisher in allen fünf Saisonpartien – inklusive DFB-Pokal – zum Einsatz, davon viermal von Beginn an. Der etatmäßige Sechser spielte dabei immer auf der etwas ungewohnten Position eines Innenverteidigers.

Beim 3:0-Sieg über den TSV 1860 München erzielte Schuster sein erstes Tor für seinen neuen Klub. Vor dem 1:0 eroberte er im Mittelfeld mit hohem Pressing selbst den Ball, leistete sich somit sozusagen seinen eigenen Assist-Assist. Den zu kurz abgewehrten Schuss von Angreifer Rouwen Hennings staubte Schuster staubtrocken zum 1:0 an.

Ihr könnt das Tor im folgenden Video ab 0:18 sehen.

Ebenfalls gut bei seinem neuen Verein eingestellt hat sich Benjamin Kanuric. Der 20-Jährige stieg in der vergangenen Saison mit Arminia Bielefeld in die 3. Liga ab, spielte dort aber nur eine untergeordnete Rolle und kam gerade mal auf zwölf Pflichtspieleinsätze (1 Tor).

Im Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken stand Kanuric nun bei seinem neuen Klub Ingolstadt erstmalig in der Startelf, nachdem er zuvor nur zweimal in der Schlussphase eingewechselt wurde. Der etatmäßige Achter begann dabei als Zehner in einem 3-4-1-2-System.

Die Position sagte dem feinen Techniker offenbar zu, denn nach einer knappen halben Stunde besorgte er mit einem präzisen Abschluss das 1:0 für die „Schanzer“, das ihr im folgenden Video ab 1:20 sehen könnt.

Zudem leistete Kanuric den Assist zum 2:2-Schlusspunkt – im Video zu sehen ab 3:15. Dieser fällt allerdings in die Kategorie von Assists, die normalerweise keine besonders gefährlichen Torszenen nach sich ziehen. Eine Minute nach dem Ausgleich – nach etwa einer Stunde – wurde Kanuric dann ausgewechselt.