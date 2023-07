Es könnte der spektakulärste Transfer des nationalen Transferfensters werden – und es geht nicht mal um einen Spieler. Salzburgs erfolgreicher Sportdirektor Christoph Freund steht...

Wie der gut informierte, deutsche Sky-Journalist Florian Plettenberg berichtet, sind die Verträge bereits unterschrieben und Freund wird am 1. September – also nach Ende der Sommertransferzeit – beim FC Bayern München beginnen.

Der 46-Jährige, der als Aktiver in der Regionalliga und der 2. Liga spielte, begann bei Red Bull Salzburg im Jahr 2006 als Teammanager zu arbeiten, wurde danach Sportkoordinator und stieg 2015 zum Sportdirektor auf. In seine Amtszeit fielen die teuersten Transfers der Bundesligageschichte und es gibt wohl keinen erfolgreicheren Kaderplaner in Österreich.

Dass nun der direkte Sprung zu den Bayern gelingt, obwohl Freund in Salzburg noch einen Vertrag bis 2026 hält, kommt dennoch unerwartet. Erst Ende Mai wurde der bisherige Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic beurlaubt, nachdem er fast sechs Jahre in dieser Funktion agierte.

Bereits letztes Jahr interessierte sich Chelsea für den starken Mann in Salzburgs Sportabteilung. Dass nun die Bayern, noch dazu mitten in der Transferzeit, auf den Plan traten, ist als echter Paukenschlag zu werten. Freund wird die restliche Sommertransferzeit 2023 allerdings noch in Salzburg verbringen und sich erst ab September um die Geschicke des Bayern-Kaders kümmern. Definitiv ein herber Verlust für den österreichischen Serienmeister…