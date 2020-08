Manchester City rüstet auf, Glasgow Rangers holen vorsorglich zwei Stürmer

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich. Nathan Aké IV,...

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich.

Nathan Aké

IV, 25, NED | AFC Bournemouth – > Manchester City

Nach drei Jahren bei Bournemouth wechselt der niederländische Innenverteidiger Nathan Aké zu Manchester City. Der 25-Jährige, der einst als Teenager von Feyenoord in den Nachwuchs von Chelsea wechselte, unterzeichnete einen Fünfjahresvertrag bei den Citizens und kostet den englischen Vizemeister stolze 45 Millionen Euro Ablöse. Der 13-fache niederländische Teamspieler, der auch als Linksverteidiger und im defensiven Mittelfeld aufgeboten werden kann, bestritt 121 Spiele für Bournemouth, erzielte dabei elf Tore und sechs Assists und war einer der größten Gewinner der letzten beiden Saisonen in der Premier League.

Ferran Torres

RA, 20, ESP | FC Valencia – > Manchester City

Manchester City wurde außerdem auf der Suche nach einem Ersatzmann für den zu den Bayern abgewanderten Leroy Sané fündig. Von Valencia kommt der 20-jährige Flügelspieler Ferran Torres, der beidseitig einsetzbar ist und wie Nathan Aké einen Vertrag bis 2025 unterzeichnete. In der vergangenen Saison bestritt Torres 44 Spiele für Valencia und erzielte dabei sechs Tore und acht Assists. Die Citizens überweisen 23 Millionen Euro für den spanischen U21-Teamspieler.

Cedric Itten

ST, 23, SUI | FC St.Gallen – > Glasgow Rangers

Der zuletzt sehr stark spielende Schweizer Vizemeister St.Gallen vermeldet den zweitteuersten Transfer seiner Vereinsgeschichte. Cedric Itten wechselt um 2,8 Millionen Euro zu den Glasgow Rangers – nur ein gewisser Charles Amoah, der im Jahr 2000 um 50 Millionen Schilling zum SK Sturm Graz wechselte, spülte mehr Geld in die Kassa der Schweizer. Der 23-jährige Stürmer spielte eine ausgezeichnete Saison, erzielte in 36 Pflichtspielen 20 Tore und wurde zur absoluten Stütze für die Überraschungsmannschaft, nachdem er zuvor in Luzern und Basel nur eine untergeordnete Rolle spielte. Der Neo-Nationalspieler ist für die Rangers als echtes Schnäppchen zu bezeichnen und unterschreibt einen Vertrag bis 2024.

Kemar Roofe

ST, 27, JAM | RSC Anderlecht – > Glasgow Rangers

Mit dem in England geborenen Jamaikaner Kemar Roofe vermelden die Rangers zudem einen weiteren Stürmertransfer. Der pfeilschnelle 27-Jährige kommt von Anderlecht und kostet fünf Millionen Euro. Für die Belgier erzielte Roofe sieben Tore in 16 Partien – zuvor war er für Leeds United und einige unterklassige englische Klubs auf Torjagd gegangen. Der von Steven Gerrard betreute, schottische Vizemeister musste im Angriff nachbessern, weil der Transfer von Top-Stürmer Alfredo Morelos nach Lille unmittelbar bevorsteht, nachdem wiederum Lille seinen Topstürmer Victor Osimhen an Napoli verkaufte. In Morelos‘ Fall geht es derzeit nur noch um die Ablösesumme, die sich voraussichtlich um die 20 Millionen Euro bewegen wird, was den Kolumbianer zum Rekordverkauf der Rangers machen würde.