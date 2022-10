Austria-Fans: „Schmid hat die Mannschaft perfekt eingestellt“

Die Wiener Austria verlor das Heimspiel gegen Villarreal in der Europa League knapp mit 0:1, zeigte sich dabei aber stark verbessert gegenüber dem Duell...

Die Wiener Austria verlor das Heimspiel gegen Villarreal in der Europa League knapp mit 0:1, zeigte sich dabei aber stark verbessert gegenüber dem Duell in Spanien und hätte sich durchaus einen Punkt verdient. Wir wollen uns ansehen was die Fans zum Spiel ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

aragorn: „Schade. Sehr vieles richtig gemacht. Dass gerade Polster, der eine sehr gute Partie gespielt hat, den entscheidenden Fehler macht, ist bitter, dennoch halte ich seine Leistung für vielversprechend für die Zukunft. Und wenn Baltaxa als Linksverteidiger noch stärker sein sollte, müsste man gratulieren, dann wäre es mit Sicherheit ein Wahnsinnstransfer. Auch Meisl ist absolut positiv zu erwähnen. Er ist hinten wenn dann nur positiv aufgefallen. Und weil letzte Woche teilweise gefeiert wurde, dass die Austria versucht ihr Offensivspiel durchzuziehen, egal wer der Gegner ist und dass das super ist: Ich weiß nicht, aber gegen solche Gegner (Villareal, Salzburg…) ist mir irgendwie schon lieber, wir spielen so wie heute sehr defensiv diszipliniert und können 88 Minuten auf einen Punkt hoffen, als es gibt ein Spektakel, in dem wir nie eine realistische Chance haben. Und zuletzt: Gratulation an die Ost. Speziell in der Hälfte zwei sehr, sehr gute Stimmung.“

Mathias13: „Unverdiente Niederlage. Wir waren heute sicher nicht schlechter. Ein Punkt wäre auf jeden Fall verdient gewesen. Tut mir leid für die Mannschaft und am meisten für unseren Manuel „Toni“ Polster. Der Junge spielt 86 Minuten eine super Partie und muss am Ende nach dem entscheidenden Ballverlust geknickt vom Feld gehen. Hat er sich heute nicht verdient“

Lucky Luke: „Schade, die Mannschaft hätte sich das 0:0 verdient gehabt. Villarreal natürlich wieder nicht mit Volldampf, aber wir haben viel besser gespielt als vor einer Woche. Defensiv war das sehr stark, konzentriert und zweikampfstark, blöde Fehler großteils vermieden. Dass dann doch ein Ballverlust die Partie entscheidet, ist bezeichnend, das muss man vermeiden. Dann hat der Stürmer zuerst Glück bei der Ballannahme und gegen Galvao, der das auch besser lösen könnte und plötzlich haut er den perfekten Fersler raus. Echt bitter, denn ich fand die Austria fast gefährlicher in der 2. Hälfte. Sollte nicht sein, hoffentlich nimmt man trotzdem positive Dinge mit.“

QPRangers: „Schade, genau solche miesen Niederlagen hatten wir schon mehrfach daheim gegen Salzburg. Einmal war´s Wolf, einmal Schlager, einmal Adeyemi – immer gegen Ende das 0:1. Das wird sich Sonntag hoffentlich ändern.“

brillantinbrutal: „Polster hat eine herausragende Partie abgeliefert. Für mich ist er ganz klar Man of the match. Dass bei dem Laufpensum gegen wechselnde Gegner am Schluss ein Fehler passieren kann, ist einfach nur logisch.“

forzaviola84: „Schade, den einen Punkt hätten wir uns verdient gehabt. Bin stolz auf die Burschen, nach den Ereignissen gestern war das nicht unbedingt so zu erwarten.“

thebodi: „Eine unglaubliche Leistung, vor allem wenn man bedenkt wer da heute in der Startaufstellung gespielt hat. Mit diesem Spiel dürfte sich vor allem einer auf die Notizzettel internationaler Beobachter gespielt haben: Manfred Schmid. Wie er die Mannschaft eingestellt hat und aus Notlösungen Leistungsträger geformt hat verdient Hochachtung.“

ignite: „Sehr bitter, dass es kein Punkt geworden ist. Die Mannschaft hätte ihn sich heute echt verdient. Kopf hoch und gegen Salzburg nochmal so eine Leistung bringen.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach der 0:1-Niederlage gegen Villarreal.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!