Europa League: Sturm in Hammergruppe, Rapid gegen West Ham

Zu Mittag wurden die Gruppen der UEFA Europa League ausgelost. Rapid und Sturm Graz wissen damit den Fahrplan durch Europa im kommenden Herbst und Winter. Vor allem Sturm erwischte eine echte Hammergruppe.

Die Grazer müssen in Gruppe B gegen die von Niko Kovac trainierte AS Monaco, die PSV Eindhoven und Real Sociedad ran. In der durchaus attraktiven Gruppe werden die Blackies krasser Außenseiter sein.

Rapid erwischte es etwas angenehmer, hat aber ebenfalls starke Gegner. Für die Hütteldorfer geht es gegen Dinamo Zagreb, Racing Genk und West Ham United. Für die Wiener geht es bereits zum wiederholten Male nach Genk und zudem erstmals seit den legendären Aufstiegen gegen Aston Villa nach England.

Peter Stöger wird mit seinem Klub Ferencvaros Budapest in Gruppe G auf Leverkusen, Celtic und Betis Sevilla treffen.