Fans nach EM-Aus: „Unfassbar stolz auf diese Mannschaft“

Das österreichische Nationalteam schlitterte gestern Abend knapp an einer Sensation vorbei, denn die Mannschaft von Trainer Franco Foda forderte Italien bis zur letzten Minute...

Das österreichische Nationalteam schlitterte gestern Abend knapp an einer Sensation vorbei, denn die Mannschaft von Trainer Franco Foda forderte Italien bis zur letzten Minute der Nachspielzeit. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu dieser atemberaubenden Partie sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

LiamG: „Bravo Burschen! Danke und seid stolz auf euch.“

schooontn: „Ich bin einfach unfassbar stolz auf diese Mannschaft und das Betreuerteam. Wir haben heute das bisher mit Abstand stärkste Team dieser EM an den Rand einer Niederlage gebracht, haben gekämpft, gerackert, mitgespielt, waren phasenweise besser, haben alles reingeworfen was wir zu bieten hatten. Da kann sich wirklich niemand einen Vorwurf machen und jeder der da einen Schuldigen suchen muss sollte sich was schämen. Bravo Jungs, Bravo Franco, eine mehr als nur geile EM!“

Traunseelaskler: „Sensationelle Leistung, unglaubliche Moral – einfach nur stolz.“

plieschn: „Da ist jetzt kein Platz für Negatives, das war unglaublich stark, Italien verdient aber erzittert im Viertelfinale. Könnte mich nicht erinnern, wann man so sehr mitfiebern konnte mit dem Team wie in diesem Spiel. Der Unterschied waren einzelne wirklich starke Einzelaktionen, wo man die Klasse gesehen hat, wie der den Ball annimmt und sofort zum 1:0 verwertet. Mit Anstand sind schon viele ausgeschieden, aber nicht jeder mit einer derartig starken Leistung. Toll gemacht!“

CECKO: „Selten hat eine Niederlage so stolz gemacht! Hut ab!“

Hugo_Maradona: „Ich weiß, dass das eine extrem unpopuläre Meinung ist. Aber seit 1978 hatten wir keinen Trainer, der uns in einem großen Spiel so gut auf- und eingestellt hat! Das war großer Sport und ich bin so enttäuscht, wie begeistert. Wir haben einen ganz, ganz großen Turnierfavoriten an den Rand einer Niederlage gebracht. In einem K.o.-Duell.“

Overlyzer – Live-Coverage aus über 800 Ligen und Bewerben!

raumplaner: „Der Gegner war so stark wie erwartet, die Gegenwehr war aber super. Leider hat das Quäntchen Glück gefehlt.“

Alex011: „Das war die beste Partie, die ich jemals gesehen hab von Österreich. Seit 25 Jahren schaue ich praktisch jede Partie.“

steveme: „Geburtsstunde eines großen Teams, die Mentalität nach dem Rückstand war sensationell. Solche Spiele wie gegen die Dänen dürfen und sollen auch nicht mehr sein, wenn wir das in die Köpfe bekommen, solche Spiele wie gestern, dass das der Anspruch ist, dann wird das was Besonderes.“

Zwara: „Man kann dennoch nur stolz sein, so enttäuscht ich gerade bin.“

Sam Bellamy: „Die Moral dieser Truppe ist gigantisch. Soviel Respekt hat sich selten eine österreichische Nationalmannschaft verschafft.“

quaiz: „Als großer Foda-Kritiker muss ich sagen, die Mannschaft war gegen die Ukraine und besonders gegen Italien top eingestellt. Neben der Schweden-Partie auswärts die beste Leistung der letzten 30 Jahre vom ÖFB-Team.“

tirnweth: „Bis zur letzten Sekunde war es spannend, nie aufgegeben und knapp an einer Sensation dran gewesen, bin stolz auf die Leistung dieser Mannschaft.“

Djfun78: „Auch wenn es nicht gut endete, aber daran werde ich mich noch lange erinnern. Und ich bleibt dabei Foda hätte früher wechseln müssen.“

Anonymer Thomas: „Man kann erhobenen Hauptes das Turnier verlassen. Das war ganz stark.“

Admira Fan: „Nach den Vorbereitungsspielen nicht wirklich viel erwartet! Im Turnier dann immer stärker geworden, schlussendlich Italien gut gefordert! da kann man schon mal zufrieden sein! Immer weiter so!!“

laskler1: „Kann mich nicht erinnern bei einem Match der Nationalmannschaft so mitgezittert zu haben. Respekt.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen zum gestrigen EM-Achtelfinale gegen Italien.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!