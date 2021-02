Hasenhüttl-Klub leiht Minamino, Liverpool holt Schalke-Verteidiger

Die Wintertransferzeit 2021 neigt sich bereits langsam ihrem Ende zu. Wir halten euch regelmäßig über die interessantesten Transfers aus der Fußballwelt auf dem Laufenden....

Takumi Minamino

LA, 26, JPN | FC Liverpool – > FC Southampton

Seit der japanische Nationalspieler Takumi Minamino vor etwa einem Jahr für die fixe Ablösesumme von 8,5 Millionen Euro aus Salzburg nach Liverpool wechselte, konnte der 26-Jährige bei den Reds nur wenige Teilerfolge erzielen. Insgesamt kam er auf 31 Einsätze, zumeist von der Bank, in denen er vier Tore und zwei Assists beisteuerte. Die Konkurrenz in Liverpool ist für den Ex-Salzburger derzeit schlichtweg zu groß. Daher schließt sich der Linksaußen für den Rest der Saison Ralph Hasenhüttls „Saints“ an. Southampton sicherte sich die Dienste des Offensivspielers allerdings ohne Kaufoption, weshalb Minamino im Sommer voraussichtlich nach Liverpool zurückkehren wird. Dort hält er noch einen Vertrag bis 2024.

Ozan Kabak

IV, 20, TUR | FC Schalke 04 – > FC Liverpool

Dem FC Schalke 04 kommt mit Ozan Kabak eines seiner größten Defensivtalente abhanden. Der siebenfache türkische Teamspieler wechselte im Sommer 2019 um 15 Millionen Euro aus Stuttgart nach Gelsenkirchen, wo er zwar von Beginn an Stammspieler war, aber in der laufenden Saison selbst ebenfalls mit der allgemein schwachen Performance der „Knappen“ zu kämpfen hatte. Liverpool nimmt den 20-Jährigen nun vorerst leihweise auf, um die von Verletzungen gebeutelte Innenverteidigung in der Breite zu verstärken. Aktuell fallen mit Van Dijk, Gomez und Matip die drei besten Innenverteidiger Liverpools aus. Die Reds können Kabak um insgesamt 21,5 Millionen Euro nach der Saison fix verpflichten. Weiters holte Liverpool zudem den 25-jährigen Innenverteidiger Ben Davies von Preston North End um knapp zwei Millionen Euro.

Jean-Clair Todibo

IV, 21, FRA | FC Barcelona – > OGC Nizza

Auch der OGC Nizza muss seine Innenverteidigung noch einmal punktuell nachrüsten. Der routinierte Abwehrchef Dante wird in der laufenden Saison wohl keine Partien mehr bestreiten können, weshalb Nizza bereits William Saliba von Arsenal auslieh. Nun kommt mit Jean-Clair Todibo ein weiteres Toptalent leihweise vom FC Barcelona. Nizza hält auf den 21-Jährigen zudem eine Kaufoption. Dies sind allerdings leider schlechte Neuigkeiten für das aufstrebende ÖFB-Talent Flavius Daniliuc, der sich zuletzt immer näher an die Stammformation von Nizza heranspielte und es in der laufenden Saison bereits auf 16 Einsätze brachte. Mit Todibo wird der Konkurrenzkampf in der jungen Truppe aber noch einmal um ein Stück größer.

Joshua Zirkzee

ST, 19, NED | FC Bayern München – > Parma Calcio

Auch die Bayern verleihen eines ihrer Toptalente und lassen eine Kaufoption zu: Joshua Zirkzee hatte in der bisherigen Saisonen einen schweren Stand in der Kampfmannschaft der Bayern, nachdem er in der Vorsaison noch einige tolle Talentproben ablieferte. Insgesamt brachte er es aber bisher nur auf 17 Einsätze in der „Ersten“ und vier erzielte Treffer. Nun wechselte der 193cm große Niederländer mit nigerianischen Wurzeln nach Parma. Mit dem Rumänen Dennis Man hatte der Vorletzte der Serie A zuletzt bereits einen weiteren Offensivspieler fix verpflichtet. Zirkzee unterschrieb nun vorerst leihweise bis zum Saisonende.